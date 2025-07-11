來稿｜研究證肺癌風險「一視同仁」，港府應推全民篩查

來稿作者：林芷楓



4月底，國際權威學術期刊《美國醫學會雜誌（JAMA）》發表了廣州醫科大學附屬第一醫院、國家呼吸醫學中心團隊，在肺癌篩查領域的最新研究成果（Non risk-Based Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography），發現「高危人群」與否的肺癌發病風險，並無顯著差異。此結果扭轉了過往大眾對吸煙人士等「高危人群」，才有患肺癌風險的看法，港府應重新審視目前防癌政策，研究推行全民普及的肺癌篩查。

肺癌一向是香港以至全球頭號癌症殺手，在全球發病率和死亡率均位居所有惡性腫瘤之首，但過往大眾一直以為，肺癌個案多集中於「高危人群」，例如有吸煙習慣、年齡為50歲以上等風險因素的人士。本研究團隊就在2015年至2021年，為廣州市超過一萬名40至74歲居民，使用低劑量CT進行肺癌篩查，結果發現「高風險」和「非高風險」群組的肺癌檢出率，並無顯著差異（2.0%對1.6%)。

香港亦有類似的研究結果。去年癌症資訊網慈善基金公佈了2021至2024年期間完成的兩期肺癌篩查計畫結果。根據第一期篩查計劃，司徒達麟醫生撰寫了研究論文《簡報：來自東亞慈善肺癌篩查計劃的真實世界首輪結果》，發現吸煙雖然是肺癌的一個重要因素，但家族肺癌史在香港肺癌個案中，可能更為關鍵。在100名符合條件且接受了低劑量胸腔電腦斷層掃描（LDCT）篩查的參與者中，99%人士有家族肺癌病史，71%從未吸煙，最終有6名參與者因LDCT陽性結果而被確診為肺癌。這項研究反映了肺癌不限於吸煙者的「高風險」群組，「非高風險」者也可能受其他因素影響而有肺癌高風險。

由於肺癌初期並無明顯徵狀，許多患者確診時已屬晚期，錯過了最佳治療時機，令肺癌的死亡率持續高企。目前最新檢測技術的低劑量電腦斷層掃描（LDCT），準確度高，能有效偵測到早期肺癌，且輻射量只有傳統X光的五分之一至七分之一。發佈上述報告的司徒達麟醫生也。提醒大眾，肺癌不僅限於吸煙者，通過LDCT早期篩查是治療的關鍵。而廣州市政府為保障市民健康，支持廣州呼吸健康研究院聯合廣州國家實驗室，在廣州市多區開展「肺健康計劃」為市民作篩查。去年特首李家超於施政報告亦指出，要提升基層健康服務水平，包括針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查等。香港應盡快參考廣州做法，盡快開始以普羅大眾為對象的LDCT篩查計劃，幫助市民及早發現肺癌、盡快治療。

要從源頭遏制肺癌肆虐，就應把握「早發現、早診斷、早治療」的肺癌防治核心。目前香港未建立全民肺癌篩查計劃，建議政府可分階段擴大LDCT的肺癌篩查範圍，甚至將肺癌篩查納入常規的健康檢查項目，以加強降低晚期確診比例。只要肺癌患者能於早期就被篩查而確診，透過治療結合健康生活，就能大大減低肺癌的威脅，讓更多市民擁有健康、長壽的生命。

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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