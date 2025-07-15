來稿｜公私營醫療携手協作　舒緩醫護人手短缺

來稿作者：周伯展



本港人口老化問題嚴重，面對大量的醫療服務需求，公營醫療人手長期不足，病人輪候診症和手術時間長，只能「一等再等」，若果問題不及早解決，長遠下去醫療系統將嚴重失衡。新一份《施政報告》將發表，筆者建議着手改善醫療人手短缺問題，加強公私營醫療協作，改善工作環境吸引境外醫生留港和擴闊中醫服務範圍，減輕公營醫療負擔。

加強公私營醫療協作，解決人手不足問題

醫院管理局長期面對人手不足問題，病人排期輪候診症時間長。本港人口約750萬，現時有約1.6萬名西醫，即是每1000人只有2.1名西醫，比例低於內地（2.7名），或新加坡（2.5名），亦比世界衛生組織建議的醫生比例（2.3名）低，需要增加3000名醫生才足以應付「人手荒」。

同時，公私營醫療人手比例失衡，約6000名公立醫生服務全港九成市民，約7000名私家醫生服務一成市民，需要增加公私營協作，解決人手失衡問題。

筆者建議把部分病人由公立醫院分流至私家醫生，參照「耀眼行動」的形式，由政府資助貧困病人（例如領取綜援人士等），讓病人可以到指定私家醫生診所求診，或者以「病人共付」的原則，由病人支付部分費用，其餘費用由政府承擔；建議政府邀請私家醫生，免費或收取車馬費的到公立醫院協助診症，舒緩人手不足。

改善醫療工作環境，吸引境外醫生

本地醫療人手數目有限，建議引入境外醫生緩解人手短缺問題。公立醫院醫生工作量大、診症病人數目眾多，每名病人診症時間甚短，工作環境不理想。筆者建議政府提供具吸引力的配套措施鼓勵境外醫生來港工作，如安排住宿、提供子女教育資源等，打造有利的生活環境，同時改善目前工作環境，吸引優秀醫療人才聚集。

中醫業發展日趨普及，首間中醫醫院預計今年底營運。目前全港有約9000至10000名中醫，惟中醫定位多數是保健、調理身體和預防疾病等，醫療上的限制較多，他們無法像西醫一樣，為病人抽血、做X光檢查、磁力共振掃描（MRI）等，建議政府容許在中醫課程中加入這方面的醫療培訓，並擴闊中醫工作範圍，賦權他們能提供這類型的醫療服務，提升中醫地位，分擔西醫的工作量，減輕公營醫療負擔，促進中醫業界長遠發展。

擴闊中醫服務範圍，加強推廣基層醫療

政府致力推動基層醫療，現有的地區康健中心提供多元服務，但市民的使用率仍有提升空間，筆者建議政府加強基層醫療服務的推廣與整合，積極宣傳中心的服務內容，讓市民了解其便利性與專業性。同時，應促進私家醫生和家庭醫生的資源整合，建立更緊密的合作平台，實現資源共享與轉介機制，這樣可以促進基層醫療服務的普及性與效率，減輕公營醫療系統壓力。

醫療系統穩健是重要一環，改善醫療人手短缺問題刻不容緩，期望政府在新一份《施政報告》能正視問題，促進公私營醫療合作，合力改善病人個案積壓的問題，令香港市民健康得到保障。

作者周伯展醫生是香港專業及資深行政人員協會副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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