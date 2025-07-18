我的九龍城｜香港教育如何破局低生育率困境？

來稿作者：馮務君



近年來，香港的低生育率問題日益嚴峻，給教育領域帶來了前所未有的挑戰。統計處數據顯示，2023年的出生率僅為4.4%，創下歷史新低。這一趨勢導致學齡人口急劇減少，眾多學校面臨「縮班殺校」的困境，香港教育正站在變革的十字路口。

香港的低生育率並非一朝一夕形成。過去20年，總和生育率持續低於2100的更替水平，2022年更是跌至0.701，屬全球最低之列。這使得學齡人口數量大幅下降，給各級學校帶來了巨大衝擊，而幼兒園首當其衝。

擁有60多年歷史的根德園幼稚園在2023年宣布，因招生不足等原因，自本學年起用三個學年逐年停辦，直至2025/2026學年閉校。2023/2024學年K1入讀人數大幅減少，新生只有300人，相比上一學年的500人，降幅高達40%。不僅如此，小學和中學同樣未能倖免。就連位於九龍塘的私立學校朗思國際學校，也於近期宣佈將在7月底停辦，成為低出生率下學校經營困難的又一例證。

據教育局公布的數據顯示，本學年中小學學額供過於求的問題顯著，剩餘學生名額多達近90,000個。這一數字背後，折射出學齡人口銳減對整個教育體系的衝擊—無論是資助學校還是直資、私立學校，都面臨著生源緊張的壓力，部分學校因長期收生不足，最終不得不做出停辦的艱難決定。

面對如此困境，教育界積極探索應對之策。在學校資源整合方面，採取了合併辦學與跨區重置等措施。一些收生不足的學校選擇合併，以優化資源配置及提升辦學效益。教育局也考慮將長期收生不足的學校跨區重置到有新學位需求的地區，如將港島東區及南區的學校遷至有新學位需求的區域，既配合新區發展，又能紓緩舊區學生人數「斷崖式下跌」問題。

為了穩定教師隊伍，香港密切留意公營學校的教師人手，審慎規劃師資培訓名額。同時，在學校出現教師過剩時，延長保留過剩教師的期限，避免教師大量失業，維持教育團隊的穩定。在教學模式調整上，香港加快推行小班教學。隨著學生人數減少，小班教學為提升教學質量提供了契機。目前雖有部分學校實行小班教學，但僅針對核心科目，未來有望進一步推廣，讓更多學校和科目受益，促進教學成效的提升。

除了上述措施，還可在多個維度上進一步探索破局之道。在吸引非本地生源方面，香港可憑藉其國際化優勢和卓越的高等教育體系，打造小學、中學、大學全過程的國際化培養體系，吸引國際學生來港就讀中小學。這不僅能緩解當下生源減少的壓力，還能為學生創造更早接觸多元文化的機會，培養具有國際視野和跨文化溝通能力的人才。同時，積極推動大灣區內部中小學之間的學校交換，以及「一帶一路」國家間的教師交流與培訓，提升香港教育的國際影響力和吸引力。

在教育產業發展層面，香港應全力推動國際教育產業發展，將其打造成為國際創新與人才高地。通過產學研融合，為學生提供從學習到實踐、再到就業的全方位支持，提升人才培養質量，增強品牌的吸引力和影響力。這種教育與就業的無縫對接，將吸引更多全球優秀學生來港學習，為香港的發展注入新的活力。

行政長官李家超提出的千萬人口目標，不僅是人口數量的增長指標，更是香港從區域城市向國際大都會躍升的戰略轉捩點。教育設施作為人口承載力的核心基礎設施，其十年建設規劃需緊扣人口增長節奏、土地開發進程與人才吸引需求，構建「規劃超前、供給精准、功能復合」的立體體系，使教育資源既成為化解當下低生育率危機的緩衝墊，更成為支撐千萬人口高質量發展的動力源。

低生育率危機本質上是人口結構與資源配置的調整機遇。香港教育破局不能僅局限於應對當下的生源減少，更需以千萬人口目標為戰略指引，將教育體系重塑為吸引人才、優化人口結構的核心引擎。通過構建「增量開拓-存量優化-生態協同」的系統解決方案，既能化解當前「縮班殺校」的生存危機，更能為未來國際大都會建設奠定人才基礎，實現從「人口數量挑戰」到「人口品質機遇」的戰略轉型。

作者馮務君是九龍城區議員、九龍婦女聯會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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