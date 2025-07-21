來稿｜生於都市，歸於自然：香港綠色殯葬浪潮與可持續發展

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業



在寸金尺土的香港，骨灰龕位輪候需長達5至13年，而傳統墓地價格更堪比中環寫字樓，令越來越多市民重新思考喪葬的意義，造就了不少創新殯葬的方式；從紀念花園的撒灰到數碼靈堂的VR祭拜，香港正以獨特的務實精神改寫「慎終追遠」的傳統內涵。有見及此，本文將探討傳統殯葬所面臨的挑戰，以及近年綠色殯葬（如海葬、花園葬）的趨勢：

綠色殯葬的全球浪潮與生命哲學

一般人存在一些誤解，綠色殯葬只是撒了灰就沒有後續，反而綠色殯葬在許多細節上更能夠讓家庭關係更為緊密或拉近家人的距離，亦都能體現人文關懷和環保。再者，綠色殯葬將逝者融入大自然，延續情感的方式，例如: 我們眼見的花草樹木、海洋、彩虹等等，這樣的思念方式更能體現出和諧感及親切感。與此同時，綠色殯葬促進減量用地、節約土地資源、減少對環境的影響，亦為後人提供更具可持續性的選擇，體現出「去者善終，留者善別」的崇高理念。

食物環境衞生署（食環署）以「回歸自然」的概念呈現在紀念花園及海上撤灰，食環署在紀念花園設計方面，以不同樹種和花種為主題構成自然景觀要素，從而讓家屬在清靜和諧的環境中懷念至親。與此同時，食環署於2024年改進了海上撒灰服務，使用再造紙以及部份乾花特製一個惜別花袋，逝者家屬除了可以使用食環署免費提供綠色殯葬渡輪服務時候，逝者家屬還可以在花袋上寫下對逝者的祝願字句。隨後就將逝者的骨灰袋置於其中，接著投於遼闊的大海之中，令其加強家屬的連繫及儀式感。另外，亦有供應鮮花瓣讓逝者家屬撒在廣闊的大海，以花香相伴逝者，皈依自然。 傳統殯葬方式的可持續性影響: 環境、資源與文化轉變下的抉擇

隨着時代轉變，市民亦重新審視傳統殯葬對環境和⁠社會的影響：

火葬：碳排放與污染

每一次傳統火葬約產生245公斤二氧化碳，等同一輛家用汽車行駛1,000公里，或智慧型手機充電29,000次。以香港全年火葬數量計算，2023年約有90%遺體選擇火葬，即每年因火葬產生超過10,500噸二氧化碳。此外，火葬過程會釋放汞、二噁英、顆粒物等有害氣體，這些污染物直接威脅周邊居民的健康，並加劇空氣質素惡化。

土葬：棺木、墓碑等資源消耗

傳統殯葬需消耗大量木材與石材。根據消費者委員會引述資料，以本港死亡人數推算，1年的棺木木材的消耗量便接近3,700公噸；而全球每年用於製作棺木的木材就消耗達160萬公頃的林木。而墓碑亦需使用大量花崗岩或大理石，這些資源在生命終結後被長期埋藏或焚燒，難以循環再用，同時增加了開採與運輸碳足跡。

土葬：土壤及地下水的污染爭議

當討論傳統土葬對環境的潛在影響時，地下水污染是不可忽視的重要議題。根據英國政府環境署的指引，若墓地設於地下水敏感區域或水源保護區，遺體在分解過程中釋放的有機物、化學物質及病原體，有機會隨雨水滲透至地下水，造成污染。因此，英國規定墓地必須遠離飲用水井、泉、農業水源及排水設施，並且所有墓穴底部必須與地下水位保持至少一米的距離，以減低污染風險。此外，指引亦強調，不可於容易受地下水淹沒或水位變化大的地點進行土葬，並需考慮極端天氣對水位的影響。雖然香港的墓地多設於較遠離民居的山坡，而土葬比例亦較低，但隨著氣候變化及極端天氣頻發，相關潛在風險仍不可小覷。

⁠社會文化轉變的挑戰

除了環境方面的影響，社會結構與文化觀念的變化亦帶來新挑戰。如城市人口老化、家庭規模縮小，年輕一代與傳統祭祖習俗的連結較以往淡薄。再加上生活節奏加快，以及部分家人長期在外地工作或居住，定期掃墓和維護祖墳變得不如以往容易，進一步削弱家族凝聚力。此外，殯葬及墓地相關的費用也可能為部分家庭帶來經濟考量。這些現象反映傳統殯葬在現代社會的可持續性正面臨深層次考驗，促使社會逐步思考更適合當代生活方式的殯葬選擇。

讓告別成為滋養：綠色殯葬創新實例

就以上分析，香港作為人口稠密、土地資源有限的城市，傳統殯葬方式不論在環境或社會上的可持續性影響尤為突出。因此，在這些挑戰下，創新的綠色殯葬方式應運而生，而本港去年綠色殯葬使用率首度突破18%，創歷年新高，讓生命最終的告別成為滋養地球的新起點：

科技賦能的環保葬法

現代科技為綠色殯葬開創嶄新可能。英國推廣的「水焚葬」（鹼性水解）技術，透過溫和的化學分解過程，不僅大幅降低碳排放，更能將骨灰轉化為可溶性營養物質。美國華盛頓州首創的「人體堆肥」技術，則讓遺體在30-40天內由微生物自然分解自然轉化為肥沃土壤，此過程不僅節省能源消耗，更實現了生命與自然的完美循環。這些創新技術正在重新定義我們對生命終結的理解。

回歸自然的生態葬式

亞洲地區亦積極探索符合本土文化的綠色殯葬方式。香港設有十三個紀念花園分布於香港、九龍、新界和離島(包括屯門曾咀、哥連臣角、鑽石山、和合石、富山、葵涌、長洲、坪洲及南丫島)；及三個指定香港水域(包括塔門以東、東龍洲以東及西博寮海峽以南的海域) 供市民撒灰，為家屬提供追思場所；台灣地區推廣的「環保自然葬」，鼓勵將骨灰撒入指定林地或海域，並運用數位紀念技術保存逝者記憶。日本部分墓園推出的「樹木葬」，讓逝者化作櫻花樹或楓樹，為後人提供蔭蔽與美景。這些方式既尊重傳統情感需求，同時實現生態保護的雙重價值。

從禁忌到趨勢：

政策補貼與媒體改變綠色殯葬印象

就媒體而言，可以透過訪問不同持份者有關傳統殯儀禁忌到綠色殯葬趨勢，例如: 學者、生死教育專家、食環署、殯儀業界，分享綠色殯葬生死教育故事意義及逝者家屬使用綠色殯葬真實個案，從而讓公眾開始接受綠色殯葬逐漸成為將來殯葬趨勢。與此同時，媒體亦可以報導一些生死教育活動，例如: 綠色殯葬實地考察參觀、模擬撒灰體驗、綠色殯葬生命之旅桌上遊戲、綠色殯葬音樂劇等等。而政府方面，可以在政策上積極推動綠色殯葬可持續發展，亦考慮為逝者家屬提供綠色殯葬費用補貼或獎金。

在環保意識日益提升的當代，名人會公開選擇環保葬禮，年輕一代亦開始接受「化作春泥更護花」的理念，香港這座城市的殯葬文化正經歷著從「死要全屍」到「回歸自然」的深刻轉變。願無邊無際的海洋和養育青草大樹的花園成為其中一個最遼闊的墓園，亦成為我們留給地球最後一份溫柔的饋贈。

作者曾善珩、陳凱婷是ValuESG平台創辨人，劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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