方國珊｜極端暴雨及風暴潮增多 超前部署、地區協作減影響

一個「韋帕」，十級烈風由香港東面吹起，多個離島及西貢均受襲。把西貢及坑口、將軍澳一帶的樹木吹倒，據各屋苑初步統計，均有不少樹木倒塌、門窗「爆玻璃」的個案。而西貢及坑口、清水灣，亦有大量老樹連根拔起，在大埔仔、菠蘿輋等地造成大樹攔路，消防員風災下疲於奔命，警務人員亦協助清理排水渠的沙石樹葉，減少積水，避免車輛在主幹道拋錨影響道路暢通。



位處西貢鄉郊的菠蘿輋路為多個村落居民進出的通道，過去十多年未曾圍封。作為西貢及坑口直選區議員，昨晚聯同警方、路政署及西貢離島關愛隊，一起守護車路安全，在部門緊急封路清理塌樹期間，為市民解答路況和替代路線，盡力向居民解說如何改道、使用平日較少行經的「菠蘿輋徑」進出。

惡劣天氣超前部署 未雨綢繆減低風暴影響

近日雨水連連，加重山體地下水位，山泥傾瀉和塌樹的風險上升，作為議員及工程師的筆者呼籲市民風災及大雨後，勿靠近山坡，戶外活動時避免走近懸崖邊或樹林。

天文台發出颱風預警，指「韋帕」向珠江口移動，結果掠過本港後，先後在台山、陽江登陸。特區政府由政務司司長陳國基帶領作出超前部署，跨部門聯合應對颱風吹襲，包括：消防處、路政署、渠務署、水務署、食環署、康文署、地政署及民政署等，提前巡視所有排水渠和集水區，加固沿岸設施、加擋水板等，務求減低水浸風險。另區議會亦建議部門加強路旁樹木巡查及提前修剪，以提升道路安全。

部門前線當值執勤人員甚至在八號至十號風球生效期間，迅速安排地區協作，透過「三頭馬車」關愛隊、分區會、區議會等地區網絡，快速掌握當時水浸、塌樹的位置，安排部門及承辦商處理，急市民之所急。

預防水浸 建議策略性加強海綿城市建設

全球氣候變化引致海平面上升，近年極端暴雨及風暴潮增多，筆者建議進一步加強防洪能力，在過往水浸頻發的位置，除了加強巡查、清理排水系統，也應強化本港的排水系統，加強「海綿城市」規劃，如將軍澳南公園的設計，建設更多蓄水池。另區議會亦會討論建議加強西貢區道路旁樹木巡查及修剪頻次，並優化倒塌風險通報機制以提升道路安全

暴雨及颱風吹襲期間，塌樹、道路水浸容易堵塞道路，為減少風暴後的影響，筆者建議政府部門善用水路運輸，方便沿岸居民往返居所，同時減輕道路交通壓力。

長遠改善交通網絡 研究替代路線

此外，路政署將進行西貢公路二期改善工程，菠蘿輋徑及菠蘿輋路均納入改善工程範圍，筆者期望透過擴建工程，除了擴大日後車流量，亦鞏固沿路山坡，改善排水系統、樹木狀況及公共設施，減低水浸和塌樹堵路的風險。

作者方國珊是西貢區議員、工程師、環保北關愛隊隊長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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