張美雄｜「韋帕」風眼處　關愛隊顯擔當

剛過去的周日颱風「韋帕」來襲，天文台上午發出今年首個十號颶風信號。在風球懸掛前，各區關愛隊已嚴陣以待，巡查渠道淤塞情況、檢查樹木穩固程度，並透過社交平台、電話等途徑，提醒街坊風暴消息及交通安排。 這些工作每件看來只是小事，但加起來就是影響街坊安危的大事。區議員、關愛隊及其義工團隊無懼「韋帕」，全程投入服務社區，展現了責任與關懷，也反映了地區治理在各方共同努力下，良政善治逐步落實。



今次颱風破壞力驚人，汀九橋往元朗方向有燈柱倒塌、梅窩碼頭附近海水倒灌停車場、港島南區有地盤棚架倒塌等。在颱風肆虐同時，各區亦湧現一幕幕令人動容的畫面。筆者於社交媒體看到一段感人影片：油塘迴旋處嚴重水浸之際，有兩位人士冒著暴雨涉水而行，徒手清理去水位堆積的垃圾，令渠道疏水即時見效，其無私舉動令網民為之動容，事後網民才得知他們是油塘東關愛隊隊員。

此外，大埔亦有街坊親筆寫下感謝信，表揚當區關愛隊接獲求助後即時為其年邁母親加固窗框，及時避免強風破壞家居，保障住戶安全。比起他們的無私奉獻，筆者雖然都有全程盡力協調各項防風工作，但仍自覺有所不及。

颱風「韋帕」為地區治理帶來什麼啟示？

眾多關愛隊在風災中的迅速響應，令筆者對地區治理工作倍感鼓舞。我把此次的應對經驗可總結為三大啟示，日後可切實提升地區抗災的韌性，包括是：風險管理的前瞻部署、居民網絡的緊密聯繫，以及地區協作機制的建立。

首先，風險預警與隱患排查是防災基礎。以筆者所屬的環保南關愛隊為例，在颱風來臨前已巡查區內排水設施及歷史水浸點。特別值得注意的是，環保大道露天停車場經西貢民政事務處協調部門實施的渠道改善工程後，即使面對「韋帕」帶來的暴雨也未重現去年嚴重積水情況，這充分證明事前風險管理的有效性。

其次，常態化社區聯繫是應急響應的關鍵。關愛隊透過日常服務建立的居民網絡，確保颱風預警資訊和避險指引能精準送達每家每戶，這種「平時建聯繫，急時能應變」的模式值得推廣。

最後，跨部門協作機制是危機管理的保障。以環保南關愛隊為例，風災期間接獲多宗突發狀況通報，包括地盤雜物散落等安全隱患。正是憑藉平日我們與地區各持份者既有的合作管道，才能迅速協調相關責任方即時處置。這說明完善的地區協作框架，是應對突發事件的重要支撐。

善用新科技，令地區治理精益求精

著眼地區治理的長遠發展，我們可以借鏡內地先進社區的智慧化管理經驗。具體而言，可以考慮在關鍵行車路、行人路、排水道、渠口、地盤等高風險區域安裝實時監測系統，運用物聯網技術對潛在風險進行24小時智能監控；同時建立統一的數字化指揮平台，實現應急資源的精準調配。

颱風「韋帕」的成功應對經驗深刻說明，只有真正將民生需求放在首位，地區治理才能發揮最大效能。從關愛隊員冒雨奮戰在前線，到各部門通力協作解決突發問題，這種「民有所呼，我有所應」的服務精神正是完善社區治理的核心所在。

未來，我們要持續強化區議會、地區三會和關愛隊的「三駕馬車」協同效應，積極引入人工智能、大數據等創新科技手段，使社區服務更加精準高效，讓每位市民都能切身感受到實實在在的安全感、獲得感和幸福感。相信通過社會各界同心協力，香港定能建設成為更安全、更宜居的美好家園，讓所有市民共享繁榮穩定的幸福生活。

作者張美雄是西貢區議員、環保南關愛隊副隊長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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