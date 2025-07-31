狄志遠｜銀髮經濟時代的中產養老出路

香港正步入超高齡社會，人口老化已成為我們無法逃避的現實問題。官方預計，至2039年，每三位香港人中就有一位是65歲或以上。這一趨勢帶來巨大的政策挑戰，也蘊藏行業與社會轉型的重大機遇。



人口老化帶來的最大挑戰是公營醫療、社區照顧和社福資源壓力急劇上升。尤其是中產階層，往往處於「不夠窮、也不算富」的狀態。他們難以符合公營福利申請資格，卻又難以負擔高昂的私營安老服務、醫療保險和康養產業產品，這一夾心階層其實正處於制度的夾縫之中。

然而，老齡化同時為香港帶來新的產業契機。「銀髮經濟」蓬勃發展，康養科技、智能健康管理、長者友善住宅、退休規劃諮詢等新興服務不斷湧現。各類智慧家居、醫療監測裝置、遠距醫療等，讓長者能留在自己熟悉的社區甚至家中繼續安享生活。

構建多層次康養體系 照顧不同階層需求

香港的政策未來必須聚焦全面照顧，讓長者安享優質晚年。政府要主動帶頭，建立多層次、分階段的長期護理及健康管理體制。基層長者應有穩固的安全網，醫療和照顧服務要全面覆蓋，確保不會被遺忘。

政府需正視中產階層的特點與需要，針對這群既有積蓄但難以負擔大型安老院費用的市民，應推動更多保險、基金、個人戶口等創新融資工具，提升他們可負擔的康養方案選擇。與此同時，應鼓勵私營機構引入多元化的服務，例如半日制院舍、社區安老、定制化健康檢查套餐，讓中產有更合適、更個人化的選擇。

科技亦是提升優質生活的關鍵，政府可參考日本經驗，資助樂齡科技產品研發，推動智慧住宅、健康監測及遠距醫療發展。這既可舒緩人手壓力，亦可提升服務效率和安全感。現時香港已有不少初創和社福機構在這方面試水，應進一步引入市場力量及資本，更大規模地落地，令更多中產受益。

發揮長者價值 建設積極老齡社會

長者從來不是被動的照護對象，他們其中很多人仍擁有專業技能、豐富經驗。政府應推動各類靈活就業、義工計畫等，讓願意及有能力的長者繼續服務社會、貢獻家庭。而家庭作為第一防線，也理應有更多支援政策，例如家屬照顧者津貼、臨時照顧服務等。更重要的是全社會要改變觀念，肯定和欣賞長者持續貢獻的價值，讓「老有所用」變成新常態。

公私營合作的重要性不容忽視，公營方面，應專注保障弱勢和基層基本生活，持續提升公共醫療、安老院舍和社區支援網絡，訂立政策藍圖，引導長遠方向。私營方面，積極投入中產群體市場，推出具有彈性、親民價格及創新元素的康養產品。透過稅務優惠、用地政策，吸引保險、醫療、科技、旅遊等多元企業加入，形成有競爭力、高效率的產業鏈。

政府可引導設立更多安老創新基金或智慧康養產業園，鼓勵本地及大灣區、外資機構組成聯盟，探索跨境康養、醫療券「過河」等試驗。也可透過產學研平台，引入高等院校與業界協作，培養新一代康養管理及科技專才。

人口老化不是單一部門可以應對，必須集結政府主導、市場創造、社會協作三股力量，共同創造一個具包容性、高質量、真正以人為本的康養生態體系。只有正視中產階層的養老需求，回應社會變化，與時並進，香港才能在老齡化浪潮中化危為機。

作者是狄志遠立法會議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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