張美雄｜營商環境向好展活力，北都驅動轉型拓新機

繼2021年後，特區政府日前再發表一份《香港營商環境報告》（下稱《報告》），呈現多項亮眼數據，包括「引進重點企業辦公室」在兩年多來成功吸引84間重點企業來港開設或擴展業務，創造近2萬個職位；截至今年7月中，本港IPO集資額更按年飆升6倍等等。這些成果不僅反映政府提振經濟的努力，更向國際社會展現香港優越的營商環境和發展機遇。



但與此同時，各界亦不能忽視傳統行業正面臨的挑戰，未來須更積極發揮「一國兩制」優勢，向全球講好香港故事，同時加快推動產業轉型升級，帶動傳統行業發展，讓本地經濟高質量發展惠及普羅大眾。

《報告》說出本港經濟利好勢頭

《報告》顯示的數據，說出了本港經濟利好勢頭，今年可謂復甦強勁。樓市持續回穩；恆指表現穩步上揚，7月底已上升超25%，在本文撰寫之時已在25000點左右水平。5月香港又連獲國際評級機構肯定，穆迪、標普、惠譽三大機構先後確認香港信用評級，其中穆迪將展望由「負面」上調至「穩定」，標普、惠譽則維持「AA+」「AA-」評級及「穩定」。

《報告》釋放的數據，有助未來爭取國際評級機構進一步提升評級，加強香港國際商業中心地位，提升本地和外來投資者信心。

傳統行業仍具挑戰

香港優勢有增無減，法治、營商環境保持穩健，資金、人才持續匯聚。《報告》顯示，零售業總銷貨價值在連續14個月下跌後，於5月開始止跌回穩。同時，高新產業發展迅速，但傳統行業如餐飲零售等仍承受轉型壓力，市場上可見部分食肆和店鋪結業的情況。

在經濟轉型過程中，雖然機遇龐大，但一些挑戰亦值得關注。筆者觀察到不同市民和商戶的處境各異。部分打工仔仍有面臨加薪停滯或就業不穩，中小企經營者則要適應消費模式的轉變。政府現時通過「內聯外通」政策吸引投資和人才，同時也需平衡新興產業與傳統行業的發展。具體措施包括提供升級轉型的支援、促進新舊產業協作和配對，以及優化資源配置。既要推動經濟轉型，也要減輕行業調整帶來的影響，助力克服轉型陣痛。

「北都機遇」促高新產業帶動傳統行業

具體而言，北部都會區是不可多得的戰略機遇，未來應打造成高新產業與傳統產業協同發展的示範基地。建議重點引入能支援本地傳統產業的高新企業，例如從事新式食品、商品研發生產的企業，為傳統餐飲零售業供應產品和提供創新支持。這種產業配對既能促進科研成果轉化，又能帶動傳統行業轉型升級。政府還可為配對企業提供一站式支援服務，涵蓋市場推廣、品牌建設、技術創新等環節，協助企業拓展客源。同時透過稅務優惠、科研資助等政策措施，持續「做大個餅」，才能創造更多發展成果，讓各階層市民公平受惠，將經濟增長轉化為實實在在的民生改善。

隨着香港營商環境向好，當前正是加速經濟轉型的關鍵期。整體來說，香港坐擁背靠祖國、聯通國際的優勢，機遇肯定是大於挑戰，我們期望特區政府繼續發揮《報告》提及的優勢，結合北都區基建發展，全面提升各行業競爭力，推動產業均衡發展。這不僅能向國際社會展現香港多元優勢，更能貫徹落實全國兩會精神，對接國家高質量發展戰略。透過創新科技推動產業轉型，讓經濟發展成果更廣泛惠及市民，實現社會互利共贏。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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