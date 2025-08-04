寰海明察｜如何打造更具香港優勢的數字營商環境？

梁海明｜寰海明察

在全球經濟深度調整與區域格局重塑的浪潮下，香港作為國際金融與營商中心的戰略地位，再次成為全球關注的焦點。特區政府最新發表的《香港營商環境報告》顯示，香港憑藉制度穩定、法治健全、金融自由與高度國際化等核心優勢，正穩步重拾增長動能。截至2024年底，駐港境外公司總數達9960間，資產管理總值突破35萬億港元，基金淨流入按年勁升285%。這一系列數據，不僅彰顯香港仍是全球資金與企業信心的聚焦點，更鞏固了其作為「企業投資首選地」與「內聯外通樞紐地」的戰略角色。

在地緣風險頻繁、供應鏈重構的國際環境下，香港未來若欲持續鞏固其區域競爭優勢，有需要從傳統制度優勢邁向以數字驅動的新型營商制度轉型。

「營商環境」這一概念由世界銀行於2002年首度提出，原用以衡量企業從設立、營運到退出所面對的制度安排與交易成本。該框架透過《Doing Business》報告，曾成為各國推動市場改革與吸引外資的重要參考。然而，隨著數字經濟席捲全球，舊有評估方式已無法全面反映企業在數碼條件下的實際挑戰。為回應此一變化，世界銀行於2021年正式啟用更具前瞻性的《Business Ready》（B-Ready）評估體系，涵蓋如數據治理、平台規則、數碼基建與數字化程度等多維度指標。更早於2018年，世界銀行已推出「數字營商指標」（Digital Business Indicators），將數據保護、競爭政策、數字基建、稅務便利與平台治理納入五大核心評估範疇，並在21個國家展開試點評估，為全球制度競爭設定新標準。

數字營商環境的構建，已迅速躍升為全球經濟治理的新制度制高點。自2020年以來，國家主席習近平在多個國際重要場合反覆強調「優化數字營商環境」的戰略價值。他亦進一步強調，要「加強數字基礎設施建設，促進新技術傳播和運用，努力構建開放、公平、非歧視的數字營商環境」。這一系列重要論述，充分展現了中央對數字營商環境的高度重視，更標誌著這一理念已不僅是對傳統行政效能的技術升級，更是對政府治理模式、市場規範與企業經營邏輯的根本性重構與制度創新。

政務數碼化未實現「一站式」服務

根據《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）研究指出，一個地區的數字營商環境質量，直接影響其吸納數字資本、平台技術與創新企業的能力，並與其創科潛力、制度透明度及資本效率高度相關。數字營商環境已不再是「加分項」，而是未來城市競爭力的基礎設施。

儘管香港在法律制度、金融體系、貿易自由等方面擁有深厚基礎，但現階段在數碼基建、政務數碼化、數據流通制度與平台規則治理等方面仍有待突破。例如，跨境數據流通制度尚未健全，政務數碼化仍未完全實現「一站式」服務，這些問題均在不同程度上削弱了企業的數字轉型意願與競爭力。這不單是營運層面的挑戰，更是制度設計尚未與時俱進的體現。

從理論層面而言，新制度經濟學（New Institutional Economics）明確指出，制度安排在經濟體系中扮演配置資源與約束行為的核心角色。制度若能有效降低制度性交易成本（institutional transaction costs），例如資訊搜尋成本、契約執行成本與機會主義風險，則可顯著提升市場效率與經濟整體生產力。信息不對稱理論（Theory of Asymmetric Information）亦進一步強調，在資訊分布不均的情境下，制度透明度與可信度愈高，愈能促進市場參與者之間的信任，抑制逆向選擇與道德風險等現象。由此可見，制度品質不僅影響資源配置結果，更深刻地塑造了企業家行為模式與創新誘因結構。

在這一脈絡下，數字營商環境的建構可被視為制度創新的具體實踐，其不僅是傳統行政程序的數碼升級，更是透過新興數字技術——如大數據分析、人工智能驅動的決策系統、區塊鏈所提供的去中心化信任機制——對制度效率與契約治理邏輯的深度重構。這些技術工具有助於提升制度的可執行性與公信力，從而降低不確定性、強化契約履行與風險控制能力。實證經驗亦顯示，當一個地區的數字政務水平與數碼基礎設施達到一定門檻時，企業對創新投資與資本性支出的期望收益將顯著上升，進而提高其風險承擔能力與長期資本配置意願，吸引具備戰略性、長周期特徵的高質量資本流入，形成制度創新與產業升級的良性循環。

在國家「十四五」規劃中，「優化數字營商環境」已被上升為國家戰略層級的核心任務，並與推進數字經濟融合、建設現代產業體系形成高度銜接。這一戰略佈局充分體現了中央對制度創新與數字化治理的高度重視，標誌著數字營商環境不再僅是行政效能的提升工具，而是中國式現代化進程中的制度基礎與發展引擎。從宏觀層面觀之，數字營商環境可有效激發市場活力、釋放內需潛力；從中觀層面看，其有助於構建創新驅動型產業集群，促進數字技術與實體經濟深度融合；而從微觀角度而言，則能顯著降低中小企業的制度性交易成本，提升營運效率與資源配置彈性，進一步鞏固企業可持續發展的基礎。

展望國家「十五五」時期，隨著全球數字經濟競爭日益加劇，以及中國制度型開放戰略的推進，數字營商環境的重要性將進一步提升，預計將被納入未來國家治理現代化的核心框架。未來的規劃勢必更強調制度適配性、數據要素流通性與平台經濟治理能力的全面升級，從而打造更加公平、透明、可預期的數字制度環境。這不僅是回應國內經濟高質量發展的內在需求，更是在全球制度競爭中塑造中國制度型話語權的關鍵舉措。此對香港而言，這一歷史進程同樣是重大機遇，唯有主動銜接國家戰略、深化制度創新，方能在未來全球數字經濟版圖中佔據制度優勢高地。

政府7月30日發表新一份《香港營商環境報告》，財政司司長陳茂波表示政府通過積極推動旅遊業及盛事項目帶動消費氣氛，消費市道呈初步回穩的跡象；住宅物業市場亦趨向穩定。（王晉璇攝）

展望未來，香港要打造具備全球競爭力的數字營商環境，應考慮從五大方向同步推進：一是加快數碼基建升級，包括5G、數據中心、人工智能平台等，打造高效、穩定、低延遲的營商底座；二是深化政務系統數碼化改革，實現「一網通辦」「一證通行」「免申即享」，提升企業辦事效率與體驗；三是建立本地化數據法規體系，明確數據資產屬性與跨境數據流通邊界，平衡創新應用與隱私保護；四是設立中小企業數碼轉型基金，提供技術支援與人才培訓，降低其數碼轉型門檻；五是完善平台經濟治理，規範大型平台責任，創造公平透明的市場競爭環境。

同時，香港亦應主動借鑑內地與國際先進經驗，推動「數字政府」與「智慧治理」的深度融合，實現由部門驅動向數據驅動的制度性轉型。例如，上海的「一業一證」改革通過整合多部門審批流程，降低企業開辦門檻，提升行政效能；新加坡的「智慧國家2025」戰略則通過建構統一電子身份、數據共享平台與數碼支付體系，營造出一個高信任、強協同的營商與治理環境。在這一發展脈絡中，數字化不僅是工具層面的升級，更是制度治理邏輯的重構。香港若欲在全球數字經濟競爭中維持制度優勢，須從制度底層邏輯入手，構建以平台為基礎、數據為要素、算法為驅動的治理模式。

「親而有度、清而有為」的政商關係

作為內地最具代表性的智慧治理實驗之一，浙江杭州的「城市大腦」亦提供了深具啟發性的樣本。筆者近期曾赴現場參觀杭州「城市大腦」，該項目通過整合交通、醫療、政務、安全等多源數據，構建城市級的運營中樞，實現實時決策與智能調度。具體而言，其交通模組已使主幹道通行效率提升約15%；政務模組則實現「最多跑一次」，極大提升群眾辦事體驗；在公共安全方面，透過數據智能預警亦顯著提升應急反應速度。這種以數據驅動、算法決策、平台支撐為核心的新型治理機制，標誌著城市管理從「被動響應」邁向「主動感知」。這種以數據為要素、算法為工具、平台為基礎的智慧治理模式，已超越傳統部門分工與人工作業方式，為香港特區政府未來推動「數字政府」建設、實現城市治理現代化提供了重要的制度參照與技術啟發。

在政商關係層面，數字技術同樣可發揮關鍵作用。特區政府可進一步運用數字技術，提升政策執行的透明度與可追溯性，有效壓縮尋租空間與減少制度灰區，推動行政決策的法治化、規範化與標準化。結合政企互動平台與精準政策評估機制，政府可更高效地掌握企業訴求與產業動態，提升政策回應的靈活性與針對性。在此基礎上，構建以「公開、透明、可評估」為特徵的政商互動制度，將有助於鞏固「親而有度、清而有為」的政商關係格局，從而打造一個低干預、高信任、重效率的制度型營商環境，為香港經濟高質量發展提供可持續的制度支撐。

數字營商環境的優化，並非可有可無的選項，而是香港未來繼續保持國際競爭力、強化國家戰略支點功能的關鍵工程。在全球制度與科技競賽日益激烈的當下，香港若要發展成為國際創科中心，必須改革，主動識變、應變、求變，以制度創新引領經濟高質量發展。未來的香港，應不只是資本的避風港，更要成為數據的自由港、創新的策源地、跨國企業的理想港。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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