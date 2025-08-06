來稿｜用「軟實力」說明新疆族群和睦相處

來稿作者：陳文坪



過去多年來，以美國為代表的西方國家，就不斷炒作新疆議題，如強迫維吾爾族（簡稱維族）人民勞動。美方還將所謂「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法。說是為了維護新疆維族人民的人權。實在是顛倒黑白，瞎話、大話一場。

日前媒體報道中國常駐聯合國官網消息，中國常駐聯合國代表傅聰7月24日在聯合國同伊斯蘭合作組織合作問題安理會公開會上回應美國代表發言時說，中方反對美國就涉疆問題提出無端指責，炒作涉及新疆議題干涉中國內政。義正詞嚴，有力鏗鏘。

西方政客總是高舉人權大旗，總以兩套標準來談人權。各族群和諧、和睦生活在同一個社區，其實也是 人權的一種。但西方政客老是挑三揀四，說新疆少數族群人權受到侵犯、損害。新疆人真的是生活在水深火熱之中嗎？親身體驗一番就可一目瞭然。

6月初，筆者到新疆烏魯木齊、北疆旅遊兩個星期，所到之處，無論是維族，還是漢族或其他少數民族，都和諧地生活在同一片土地、同個村莊、甚至居住在隔鄰。他們一起創造屬於自己的社區、一起開創屬於自己的生活天地。中國歌手王琪唱響的歌曲《可可托海的牧羊人》傳遍大中華地區。一個默默無聞的小鎮可可托海，過去多年來成了網紅打卡地。進而帶動新疆成了許多人前去探秘的旅程。

我們從北京飛往烏魯木齊，抵達機場後，迎接我們的導遊就是一位九零後的維族年輕小夥子。在他的帶領下，我們遊玩了烏魯木齊、北疆的許多地方。天山群山，綠水青山；天池湖水，清澈碧綠；天山天池，風景可歌。在天池，遠眺山脈，白雪皚皚；陽光照耀，靚光閃閃；近觀池中，微波粼粼。天山天池猶如一幅幅美麗的畫卷，讓遊人領略大自然的美妙。而古往今來，文人墨客，寫下了許多流傳千古的詩篇，對大自然的神奇壯麗的歌頌。這位維族導遊告訴說，過去十多年來，到新疆的外國（地）遊客越來越多，為新疆旅遊業的發展，開拓了許多商機，新疆人的生活水平也不斷提升。

富藴縣位於中國新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州北部偏東，是阿勒泰地區東北部下轄的一個縣，在阿爾泰山南麓、額爾齊斯河上游，烏倫古河流貫。人口約10萬人。而可可托海5A風景區就在富藴。正是如此，這個小縣城吸引多家國際品牌連鎖酒店如希爾頓、維也納等到此落戶。為當地旅遊業發展提供良好居住環境與服務水平。而筆者一行人就入住其中一家酒店，酒店與餐飲服務員、廚師都有維族、漢族、其他少數民族在為客人服務，大家一起相處樂融融。

可可托海風景區就在富藴縣。這裏土地肥沃，處處可見少數民族放牧人在草原上放牧。牧羊人趕着肥碩的羊群、牛群、馬群從一處到另一處時，在沿途公路與人、車同行，而車子都會停下給牧群先行。在富藴，人與動物的和諧共「路」情景，途中不時映入眼簾。這說明了新疆各族群在改革開放下，牧民共同致富的體現。

光伏發電，綠色能源在新疆各地處處可見。科技的發展與進步，為減排降碳、生態環境、能源開發提供了有利的條件。在通往賽里木湖方向近五台出口的右邊，一望無際的戈壁灘，不但陽光充足、氣温也高，而且有大面積平坦的土地。中核中電在這裏建造綿延數十公里的光伏板。這是規模龐大的綠色能源發電項目之一。綠色能源的開發，不但可減少對環境的污染，也能為新疆當地人民創造更大的經濟效益。光伏工程規模之大，是旅途中的另一「奇觀」。

在新疆北疆旅行，感嘆大自然賜予的美意，也目睹各族群之間的和睦；在欣賞大自然醉美的同時，也親身體會新疆各地的良好發展、各族人民過上美好的生活。

正如傅聰說到：「當前新疆社會穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期。」 他的這番話，筆者在整個旅程中都能深深體會，也能目睹新疆發展與中國其它省份同步。更進一步地說，各族人民和睦同處一街、同行一道、同城生活。

其實，中方與其花時間、精力一直和西方糾纏、不斷重複反駁一些不實言論，不如主動邀請國際媒體多蒞臨新疆，讓他們親自感受新疆的發展、各族之間的兄弟情誼，讓那些反華言論不攻自破，讓反疆勢力無着力點，讓國際社會更了解新疆的發展。用「軟實力」來說明新疆各族的和諧、和睦、融洽。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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