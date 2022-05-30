聯合國訪問新疆是好開始

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）上周完成六日訪華行程，曾到訪過有人權爭議的新疆，包括烏魯木齊和喀什等主要城市。上周六（28日）她在廣州總結行程時強調此行並非「調查」，並在無人監督（unsupervised）情況下與聯合國安排的消息人士進行了交流。她指已敦促中國政府審視反恐政策，以確保人權標準。



近數年來，新疆人權問題備受西方國家攻擊，中國政府則反擊指這些指控是西方的「謊言」，是對中國政治打壓的一環。這次巴切萊特來訪雖然不能全面解決對新疆質疑，但卻也是一個好的開始。

美國國務卿布林肯關注巴切萊特訪華，認為她無法了解新疆的實況（AP）

美國的反覆無常

對於巴切萊特訪華，美國卻高調地公開反對。本月24日，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指巴切萊特訪華是個錯誤，認為她此行不能進行完整、不受操縱的評估，指她無法全面了解新疆所發生的反人類罪行和種族滅絕。在巴切萊特記者會後同日，美國國務卿布林肯也發表了類似的講法。

巴切萊特的訪問本身只有六日，當中還包括了新疆外的地方，她當然沒有充份時間徹底了解新疆問題，這麼短的訪問難以平息所有西方國家的質疑。不過，美國的反對卻是不合邏輯。如果認為一次訪問無法了解實情，便應該支持更多訪問，而不是反對訪問。難道美國認為依靠一些具有強烈政治背景的情報機關所找來的一些「證人」，會比真實在新疆看到的更可靠嗎？

美國去年還公開邀請聯合國調查新疆人權問題，現在美國反而否定訪問的作用，實在是匪夷所思。美國已非第一次按其政治需要，而同意或反對聯合國的調查。即使在人權事務，一旦觸及到以色列及美國的戰爭行為，美國都會反對調查。美國現在在新疆訪問的立場，令人很難相信它真的關心新疆人權實情，而不是借此政治打壓中國。

而且，人權高級專員也確實地向中國反映了改善建議和關切，雖然具體內容不得而知，但至少通過溝通有望可以慢慢化解分歧。美國不問內容直接反對，不單無助於收窄分歧或是改善人權，更予人只知道「大聲筒外交」的感覺。

美國一直指新疆存在強迫勞動等人權問題。

開放才是解決質疑的最好辦法

不管此行有多局限，巴切萊特的到訪仍是個好開始。中國外交部於巴切萊特記者會的同日發文指雙方互相尊重，進行了廣泛交流，並總結了四點成果：一是增進對中國人權發展道路的了解、二是闡明中國對全球人權治理的主張、三是加強中國與人權高專的合作、四則是讓聯合國專員體驗「真實的新疆」。這四點正好說明了中國在應對新疆問題以及人權問題上應該努力的方向。

首先，中國有自己的人權主張，認為生存、富裕都是人權的範圍，這種主張與西方強調個人自由的人權有頗大的差別。但兩者的重點不同不應該成為無法化解的衝突，而要通過互相交流、理解、合作，而非質疑與針對來擴大人權討論，最終的目標當然是使全世界的人類都能享有更好的人權。

其次，中國雖然一直反駁西方對新疆人權的指控都是「謊言」，但雙方卻一直處於「公說公有理，婆說婆有理」的狀態。中國要向世界闡明「真實的新疆」，亦只有以開放的態度。除了繼續保護與聯合國的合作之外，也可以積極邀請其他關注新疆問題的西方國家到訪新疆。新疆的人權狀況不可能完美，正如美國的人權狀態也不可能完美，對於不合理人權的質疑，固然應該反擊，但對於有建設的建議，卻也應該認真傾聽和改善。只有通過開放及互相尊重的態度回應質疑，這才是回擊新疆議題的最好方法。