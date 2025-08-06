來稿｜極端天氣部署可以超前　關鍵決定需有統一準則

來稿作者：簡永哲



本港近月暴雨成災，每次惡劣天氣就是考驗政府應變及決策能力。當局7月初提早十多小時「超前」宣布翌日停課，惹來家長強烈不滿；但上月尾及本月初的連場黑雨，卻無作出同樣「超前」安排，令冒雨返工的打工仔怨聲載道。風季未完，經一事，長一智，官員必須明白，極端天氣超前部署無壞，但甚麼時候作決定才是關鍵。筆者認為，未來當局應確立更清晰統一的關鍵決定準則，以科學為本，設定一個時間點去公布是否達到極端天氣情況，在市民安全與社會運作間取得平衡，並做好解說工作，才能減少爭議。

2018年9月超強颱風「山竹」襲港後，政府訂下新措施，遇上極端天氣時會有一個高層次督導委員會，加強協調各部門的準備、應變和善後工作。2023年9月受熱帶氣旋海葵殘餘影響，出現世紀雨災，政府在多區嚴重水浸後才首次發出「極端情況」公布，被批後知後覺。至上月9日，受熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響，暴雨來勢洶洶，由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會今次嚴陣以待，提早開會聽取天文台的天氣預測，當時估計11日可能出現「超過390毫米降雨量」的極端天氣。

結果天文台在10日發出黃雨、紅雨後，早上教育局按現有機制宣布當日下午校停課，這並無不妥。不過，可能是「見過鬼怕黑」緣故，陳國基當日中午便作出「超前部署」，公布翌日全日停課，並宣布中一入學註冊手續的日期由10日延後數天至14日，渠務署、運輸署等亦做好一切惡劣天氣安排。可是11日天氣不似預期，多區也出現零雨量的情況，陳司長事後解釋，今次是本著「寧安全、莫後悔」做決定。老實說，這一句可謂萬能key，應用在很多情況也不會錯，可是當局不應以為如此解釋完就可不了了之。

因為惡劣天氣陸續有來，上月下旬，十號風球、紅雨黑雨連番出現，29日天文台早上9時10分發出黑色暴雨警告信號，今次就輪到打工仔不滿，控訴政府沒有如之前作出「超前部署」。當然，官員可以說怎樣做也會有人不滿意，但因為類似情況日後必定會再出現，筆者認為，一定要從這兩次事件去認真分析檢討，為何市民會有不滿情緒。首先，當局只留意到中一入學註冊日的安排，並以為快將暑假，部分學生亦已開始放假，卻忽略了11日正是很多小學的畢業禮，在天文台Facebook有逾千留言，反映很多家長對「好天停課」的批評與不滿。其次，當局將「部署」與「決定」混淆了，這是最重要的一點。

「超前部署」即是未雨綢繆，各部門做定很多準備工作以防萬一，這絕對是好事，相信無人會反對。然而當局今次連「超前決定」也一併做了，而且是提早了十多小時下決定﹐這就出事了。一位家長在Facebook留言講出重點：「提前18小時前決定停課太武斷，知唔知今（昨）日好多幼稚園、小學生、中學生好失望，佢哋冇咗生日會、結業禮、畢業禮。」其實天文台不止一次強調，颱風路徑比較易預測，暴雨則很難及早準確預測，例如29日當天，由黃雨升級至首個黑雨僅1小時，而天文台亦從來不會早大半日便向市民預告會有黑雨。

事實上，本港一向有完善機制去讓市民知悉惡劣天氣下的返學返工安排。學生根據《暴雨警告信號指引》，如天文台在上午5時30分至8時前掛紅雨或黑雨，上午校及全日制學校就會停課，上午10時30分至下午1時前掛的話，下午校就會停課。打工仔就有《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，在工作時間開始前掛黑雨，僱主不應要求僱員返回工作地點上班。陳國基日前亦表明，香港過去多年已有完整方法應對極端天氣，如黑雨前提早通知，有指揮中心監察水浸、山泥傾瀉等。那麼設立應對極端天氣督導委員會的作用是甚麼？他解釋，目的是「再多一步」，特別留意提前預測到或造成廣泛嚴重破壞的極端天氣。

總括而言，應對惡劣天氣的機制一直行之有效，筆者認為，普通惡劣天氣應沿用固有機制，遇上可能出現的極端情況時，督導委員會要做的不是「超前決定」停課或停工，而是不斷與天文台緊密聯絡，獲取實時最新的天氣預測資訊。因此，應對極端天氣督導委員會每逢惡劣天氣時，理應特事特辦加班至深夜，例如以午夜12時為界，以當刻最新的天文台預測去作最後決定，尤其是暴雨預測方面，設定只要天文台當時預測早上全港一半或以上地區會達到某一個降雨量，影響廣泛，就發出「極端情況」，宣布翌日全日停課。

市民安全絕對重要，但不可能每次落大雨也為了「莫後悔」，有理無理停課以至停工。筆者相信，最重要是一切以科學數據為依歸，官員以最公開透明方式作決定，家長及打工仔午夜12點知道明晨是否達「極端情況」標準，這樣就可以安心睡覺，而學校及僱主也能有試時間作出相應部署，相樣必可減少質疑聲音，同時也更能理解當局決定。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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