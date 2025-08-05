一周內四黑雨　如何超前部署

天文台這次可謂「神預測」。其於周一（4日）下午5時半發出特別天氣提示，指本港翌日（5日）初時部份地區雨勢可能「特別大」。及至周二清晨，本港多處地區在兩三小時內錄得超過70毫米雨量，而大埔、荃灣及北區部分地區的雨量更超過150毫米。天文台於上午5時50分發出黑色暴雨警告信號，並於7時評估至少維持至上午9時。



這是過去一星期以來，天文台四次發出黑色暴雨警告信號。上星期二（7月29日）早上，雷雨區在本港上空迅速發展，本港多區錄得大驟雨，當中尤其以香港島、將軍澳、南丫島等為甚，天文台於9時10分發出黑色暴雨警告信號。當天之黑雨誠然來得突然，因為目前的科技難以掌握強對流天氣及大雨發生的準確時間與地點，至當日前一天（28日）的電腦預報模式及人工智能預報模式仍然預測降雨將位於本港以南，沒有顯示星期二可達到大雨的水平。

電腦模式多次預測大驟雨

但事實上，天文台的天氣預測總部不但二十四小時運作，監測最新天氣情況並適時更新天氣預測和發出警告之外，而且每天舉行兩次天氣會商，整合各地的觀測資料，綜合分析各電腦模式最新的預報。這也是為什麼天文台在上星期五（8月1日）已能指出，活躍西南季候風將會在周末期間開始影響華南沿岸，大氣條件有利對流發展，綜合多個電腦模式，預測翌日（2日）驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大。

及至周六早上，強雷雨帶在本港南面生成，並且逐漸北移，九龍部分地區、青衣錄得超過100毫米。本港多處路面有積水，車輛都要涉水而行，有網民形容是「陸上行舟」。天文台當日上午9時45分改發黑色暴雨警告信號，為今年第二次，亦是一星期內第二次黑色暴雨。

除了預測周六雨勢之外，多個電腦模式亦顯示了星期日（8月3日）至今星期二（8月5日）雨勢有時頗大。結果星期一（8月4日）晚上10時35分，天文台先是發出紅色暴雨警告信號，並提示葵青及沙田區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。及至晚上11時45分改發黑色暴雨，並維持至凌晨2時10分，為一星期內第三次發出黑色暴雨警告信號。

天文台預警清晰 普及天氣知識

總結這一星期四次黑雨，天文台的預警工作充分而清晰。其中一個原因，相信在於人工智能模式愈趨成熟，幫助更準確預測惡劣天氣。另外，天文台亦不斷加強資訊發放、社會預警的工作，包括2016年起使用「局部地區大雨」，提醒市民受影響地區可能因為大雨而引致水浸。以星期一晚為例，在黑雨發出之前，天文台已提醒葵青及沙田區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。星期二凌晨黃雨期間，天文台亦指出大埔區的塔門雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。

加上2023年9月「五百年一遇」極端降雨之後，天文台在2024年雨季開始新增了兩個新用語，以「大暴雨」指一小時雨量超過100毫米的雨勢，以及「特大暴雨」指一小時雨量超過140毫米的雨勢。愈清晰的指示，愈普及的天氣知識，本身也是應對極端天氣的重要一環。

提防「狼來了」效果 做好恆常工作

天氣預測始終不可能百分百準確，除了上星期二早上的黑雨突如其來，也有可能提早一日以為會狂風暴雨，結果卻近乎風和日麗。若然經常以安全至上提前暫停社會活動，也有可能出現「狼來了」效果，反而減低了市民的警覺。所謂超前部署，因而不能只靠天文台的預報工作，而是準備好應對暴雨的影響，例如渠務署在暴雨前加強清理淤塞的渠道，暴雨期間加派人手到各區迅速處理水浸事故。近年署方引入排水機械人「小禹一號」、「小禹二號」等，當中「龍吸水」在周二凌晨處理將軍澳敬賢里停車場的嚴重水浸就大派用場。

不論是水浸防治、預警機制抑或公眾教育，最重要的「應變」就是做好恆常工作。未必會有鎂光燈，不一定有指揮若定的打卡畫面，但恆常工作的實際效果必然會為社會最直接感受得到。