來稿｜構建大灣區權重指數　重塑權力結構破解分工尷尬

來稿作者：夏建芳



粵港澳大灣區「9+2」城市群格局，承載着打造國際一流灣區的宏偉願景，但其發展進程中正面臨難以回避的結構性尷尬：九城與港澳聯動，既存在「核心定位模糊」的協同困境，也遭遇「價值量化失衡」的話語權難題，更缺乏支撐長期治理的恒常機制。本文拋磚引玉，提出構建大灣區權重指數設想，以徹底破解「9+2」困局，重新定義區域權力結構與分工秩序，為粵港澳大灣區長遠治理話語權協調確立恒久機制。



「四核心並行」導致三大亂象

當前大灣區明確提及四大核心城市，看似構建了多層級引領體系，實則違背城市群發展的核心規律。一個成熟的灣區，應有清晰的核心層級與功能定位，「四核心並行」直接導致三大亂象：一是資源配置分散，各類政策、資金、項目難以精准聚焦，出現多頭管理、重複投入的內耗；二是產業同質化競爭，廣深港佛等核心城市均佈局高端製造、現代服務等領域，缺乏明確分工，既浪費資源又削弱區域整體競爭力；三是協同效率偏低，城市間缺乏主次引領與輻射帶動邏輯，九城與港澳難以形成「龍頭引領、節點支撐」的聯動格局，最終淪為「核心太多、核心失效」的尷尬局面。

GDP作為最直觀的經濟指標，成為大眾認知大灣區城市份量的核心依據，卻存在明顯的片面性，這於香港尤為突出。香港的核心價值：全球第三的金融中心地位、超35萬億港元的財富管理規模、75%以上的離岸人民幣清算份額、全球領先的經濟自由度與法治環境、亞洲第一的國際仲裁能力，以及連接內地與全球的「超級聯繫人」作用……這些大灣區參與全球競爭的「獨門優勢」，都無法通過GDP量化體現，而這些軟價值，正是大灣區國際化能級與全球競爭力的決定因素。但在「GDP」體系裏，香港的核心優勢被嚴重弱化，使其在大灣區的真實權重與話語權缺乏支撐。香港既無法與廣深形成差異化分工，也難以在區域治理中彰顯核心影響力，陷入「價值重要卻無量化支撐」的話語權缺位困境。

「無標尺治理」阻礙分工秩序

大灣區「9+2」聯動，需要一套統一的標準來界定各城市的角色、分工與制衡關係，但目前始終缺乏這樣的「度量衡」。9城與港澳的發展訴求各異：內地城市側重產業擴容、腹地輻射，港澳側重高端服務、國際聯通，卻因缺乏量化的權重劃分，城市間協調發展、資源配置、政策對接時無客觀依據，只能依賴臨時協商，效率低下且缺乏穩定性。

長期來看，這種「無標尺治理」不僅加劇城市間的隱性矛盾，更阻礙大灣區形成穩定的分工秩序，制約區域長期高品質發展。破解「9+2」尷尬困局，核心在於構建一套系統化、可落地的大灣區權重指數，實現從「評價排名」到「治理機制」的本質跨越。

由粵港澳三方共同牽頭，聯合央行、港交所、內地核心智庫等權威機構，共同組建大灣區權重指數編制委員會，確立三大核心定位：一是區域治理的協商框架，服務於九城與港澳的分工協調、資源配置、政策制定；二是價值量化的權威標準，全面量化各城市核心價值，如香港的軟價值；三是長效運行的恒常機制，每年定期發佈、動態調整，成為大灣區治理體系的重要組成部分。

編制「灣區權重指數」破困局

為避免指數淪為「紙上排名」或單方話語工具，其權威性應建立在三方共治基礎上：編制委員會由粵港澳三方各提名等額專家，另邀請國際協力廠商機構作為觀察員。指數發佈前三年為「自願對標期」，僅作為城市自我診斷與協商參考；三年後經各方共同確認再逐步嵌入治理流程。

打破單一GDP桎梏，構建「6大維度、分層量化」的指標體系，覆蓋九城與港澳的顯性實力與核心價值，各維度權重科學分配，例如：

1. 經濟規模（20%）：GDP總量、財政收入、工業/服務業總產值；

2. 金融樞紐能級（25%）：全球金融中心指數排名、財富管理規模、離岸人民幣清算份額、跨境融資額；

3. 創新與產業實力（15%）：研發投入強度、高新技術企業數量、專利授權量、高端製造/現代服務業產值；

4. 法治與營商環境（15%）：經濟自由度排名、法治指數、國際仲裁案件量、營商便利度；

5. 國際聯通與特色平台功能（15%）：國際聯通（12%），外貿總額、機場/港口輸送量、跨國公司總部數量、外籍人才密度；特色平台功能（3%），與葡語國家及「一帶一路」沿線經濟聯繫強度、跨境文旅交流人次、特色金融規模——此維度量化澳門作為中葡平台、橫琴作為跨境合作區的獨特價值。

6. 民生與發展效率（10%）：人均GDP、地均GDP、城鎮化率、居民收入水準。

採用動態調整核算模式

1. 採用標準化計分+加權匯總模式。對於港澳與內地統計口徑不一致的指標，由編制委員會聯合三地統計部門制定大灣區權重指數統計標準，明確換算公式。

2. 動態調整機制：每兩年對指標權重進行複盤優化，為單一維度權重年度變動設限，防止劇烈波動。

3. 分層分級呈現結果：將九城與港澳劃分為四大類——龍頭（香港）、雙引擎（深圳、廣州）、特色功能支點（澳門、珠海橫琴）、節點城市（佛山、東莞、中山、江門、肇慶）。其中，「特色功能支點」城市在其專屬維度（中葡平台、文旅會展、特色金融）的決策中，擁有主導協商權重，實現「非對稱賦能」。

分階段嵌入治理流程

第一階段（1-3年）：指數公開發佈，各城市自願對標，聯席會議將指數作為議題之一，不掛鉤資源配置。

第二階段（4-6年）：在跨境基建排序、聯合產業基金分配等低敏感領域，指數作為輔助決策參考；建立「指數對話機制」。

第三階段（7年起）：經三方立法/行政機構確認後，指數在財政轉移支付、重大平台佈局、跨境事務協調中作為法定協商依據；配套建立申訴與救濟管道。

化解核心城市權力隱憂

香港為「龍頭」，是基於大灣區「一國、兩制、三個關稅區」的特殊性，深圳、廣州為「引擎」，是大灣區的動能所在：香港在國際規則銜接、金融法治、全球網路方面具有不可替代性，主導「對外」功能；廣深則在內地市場輻射、產業鏈完整性、科創轉化方面領先，主導「對內」功能。必須強調的是：

功能分工並非行政定級，是明確大灣區城市功能分工，香港側重國際金融、離岸人民幣、國際仲裁；深圳側重科創樞紐、硬科技產業化；廣州側重商貿中心、綜合交通。三城在各自優勢領域擁有否決權重。若某節點城市連續三年在特定維度達到一定增長率，可觸發「功能升級」覆核，為城市定位調整保留彈性。權重指數不替代粵港澳大灣區建設領導小組等決策機構，而是作為其下設專題工作小組的技術產出，納入局部治理依據。

確立大灣區長效治理機制

大灣區權重指數的設立，絕非簡單的「增加一項指數」，而是對大灣區發展格局的系統性重構，其核心價值體現在兩大層面：

第一，通過多維度量化，打破「GDP單維主導」的認知偏差，將香港的金融、法治、國際樞紐等軟價值轉化為可衡量的區域權重，明確香港作為「龍頭」的不可替代性。同時，清晰劃分深圳、廣州的「雙引擎」定位、澳門與橫琴的「特色功能支點」定位以及其他城市的「節點」功能，構建「一龍頭+雙引擎+特色支點+多節點」的層級化分工體系，從根本上解決「四核心並行」的局面，讓大灣區權力結構清晰、分工明確，形成優勢互補、協同發力的發展格局。

第二，權重指數的落地，為大灣區「9+2」的協調機制的常態化、制度化提供了依據：以指數為核心尺規，城市間的分工、協商、制衡有了客觀標準，可為內地九城與港澳的長期協同發展提供了穩定支撐，推動大灣區從「階段性協同」邁向「制度化治理「，為打造國際一流灣區奠定堅實的制度基礎。

有學者從多中心治理理論出發，主張大灣區應維持多核心並行。本文認為，多中心治理適用於制度同質化區域（如歐盟），而大灣區存在「一國兩制」的制度斷層，缺乏統一法律與行政框架，多中心在實踐中已演變為「無中心」的內耗。三藩市灣區雖有多座城市，但其金融文化中心明確為三藩市市，科創中心為聖約瑟，本質上是「功能單中心+多節點」的分工模式。本文所提「香港龍頭、深廣雙引擎」，目的是在對外視窗，在對內腹地功能上集中資源，實現功能分層而非層級壓制。

粵港澳大灣區的高品質發展，本質上是治理體系的現代化升級。設立大灣區權重指數，以科學量化方式厘清各城市權重與價值，可望重構區域權力秩序、確立長效治理機制，但其成功推行，必須建基於各方在「量化協商」這一根本原則達成共識，並願在統計對接、利益讓渡、機制共建上付出實質性努力。本文提出這一設想，是希望引發更多關於「制度化治理」的討論，推進大灣區治理現代化願景，讓大灣區真正凝聚合力，在全球競爭中彰顯核心競爭力，邁向更高品質的發展新階段。

作者夏建芳是粵港兩地生存智慧的實踐者、思想者和講述者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

