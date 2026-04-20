來稿｜霸權崩塌資本東進　香港星洲攻守勢易

來稿作者：蔡誠



美國立場反覆、信口雌黃，自年初入侵委內瑞拉並威脅盟國，至今陷入伊朗戰事泥沼，美軍力急劇衰退，霸權崩塌不可逆。戰亂中，大量資金湧入香港避險。新加坡原是服務美國全球霸權體系的節點，如今與背靠中國的香港攻守勢易——香港作為中國的香港，而新加坡或成為香港的「香港」。



多場戰事膠着

美國內外交困

一如越戰、伊拉克、阿富汗，美軍能獲戰術勝利，卻在戰略上徹底失敗。特朗普在委內瑞拉嘗到軍事干涉甜頭，又選擇侵伊轉移視線。即便其團隊反對，在內塔尼亞胡及以色列遊說集團影響下，決意攻伊，決策粗疏。突襲伊朗、暗殺哈梅內伊後，預想的伊朗軍隊望風而降並未發生，反而逼使伊朗走上決絕對抗之路。美方對此毫無政治、外交、軍事預案。

對內政治：油價急升、通脹高企，特朗普支持率急跌，被基本盤MAGA派視為背叛者，中期選舉勢危。他撤換國土安全部長、司法部長、陸軍參謀長等高官，並計劃解職FBI局長等，國家反恐中心主任辭職反對攻伊。政府內部與基本盤均非團結。

對外外交：被美國威脅、霸凌的盟友（加拿大、丹麥、英、法、西、意、奧、瑞、德等）多關閉領空、拒絕派兵護航。聯合國安理會表決授權武力打通霍爾木茲海峽時，中、俄、法均投反對票，法國時隔37年首次投反對票。特朗普威脅退出北約，指責盟友拒絕其對格陵蘭的領土要求，計劃從不友善的北約國家撤軍。連教宗良十四世也稱威脅伊朗「不可接受」，特朗普反斥教宗軟弱。美以在國際上陷入孤立。

對伊軍事：轟炸逾萬目標，伊朗未投降，海峽仍被封鎖。防空與轟炸彈藥告急，戰區外導彈消耗近六成，戰機需冒險深入伊朗境內，致損失增加。歐洲拒借領空基地，戰機航程更遠。彈藥消耗、裝備損失、基地損毀、追加軍費已達數百億美元，擴產瓶頸短期難解。

更嚴重的是軍心士氣：航母福特號超時部署，廁所堵塞、洗衣房火災（很大機會是蓄意破壞），被迫退出維修。這種近乎譁變的行為反映軍心不穩。

如今進退失據

特朗普難抽身

《孫子兵法》言知勝五道：知可戰與不可戰、識眾寡、上下同欲、以虞待不虞、將能而君不御。美對伊戰鬥意志誤判、彈藥兵力不足、上下離心、無預案、外行領導內行——此五者，美取敗之道。

巴基斯坦調解達成兩周停戰協議，以色列隨即對黎巴嫩發動最大規模轟炸，致254死千餘傷。伊朗議長稱和平談判「不再合理」。內塔尼亞胡為求自保，必將無所不用其極把美國拖在中東泥沼。

特朗普「色厲膽薄，好謀無斷；干大事而惜身，見小利而忘命」，以商人心態治國，把國家當私產、把政事作交易，頤指氣使、寵媚幸佞，為家族謀私利，為自身報私仇。

若美立即從中東抽身，雖解能源危機、稍減通脹，但會被嘲戰敗逃竄，美軍威懾大損，石油美元崩潰，股債匯三殺，中期選舉勢危——美小輸慢死，對特朗普必死。若繼續加注發動地面戰，則陷越戰泥沼，美軍實力大損，同盟體系分崩離析，石油美元崩潰，股債匯三殺，甚至引發國內暴動、兵變、內戰——美大輸快死，對特朗普可多拖一陣但結果更慘。估計特朗普仍會加注，惟不敢發動核戰，只盼其制止以色列使用核武，否則中東生靈塗炭。

真正停戰變量

或在美國內戰

特朗普主動提出和談，轉折點在4月3日F-15E被擊落引發的大規模營救行動：出動百餘架飛機及數百特種部隊，至少損失1架A-10、2架C-130。損失慘重令特朗普猶豫，想暫停休整。但雙方立場差距大，以色列、阿聯酋、巴林等從中作梗，4月12日和談破裂，美代表離開巴基斯坦。美隨即宣布全面封鎖海峽，將進一步推高油價與通脹。

各方均有繼續作戰理由，唯變量在美方撐不住。只有美國內部或軍隊生變，才能迫使特朗普認輸撤軍——如同一戰時的俄國：戰爭失利、經濟崩潰、內亂、兵變，最終退出戰爭。

一切變局源於東升西降。美國百病纏身，中國蒸蒸日上。貿易戰、科技戰、關稅戰、外交圍堵，每一次中國都在壓力下變得更強；美國卻未處理國內根本問題，國政被軍工複合體、華爾街、猶太遊說集團綁架，改革無從談起。1959年「廚房辯論」預見冷戰勝負；如今春晚機器人舞、九三閱兵、小紅書中美生活對帳，已預見中美勝負。

特朗普雖提戰略收縮，卻不肯止損，仍想賭一把。2025年貿易戰受挫後，轉向掠奪軟弱可欺的盟友與小國：威脅吞併加拿大、格陵蘭，入侵委內瑞拉，如今攻擊伊朗。結果昏招迭出，正加速了「百年未有之大變局」。

美軍黔驢技窮

中國和平崛起

伊朗戰事是「瓷器撼缸瓦」：伊朗只要不死便贏，美國不能速勝便輸。美軍如黔之驢、紙老虎，戰術落後、彈藥不繼、外強中乾。美軍威懾是霸權最根本支撐，一旦垮掉，美軍美元、石油美元、AI美元將如骨牌倒下。金融是最後戰場，也是最大命門。侵伊泥沼引發的全球經濟金融危機，已將此命門暴露。

驢不勝怒，蹄之。虎因喜，計之曰：「技止此耳！」 ——《黔之驢》

美國從關稅戰收保護費的無賴，到威脅吞併盟友的惡霸，終成欺軟怕硬的強盜。政治、軍事、科技、金融、外交頹勢盡現，霸權急速崩塌已不可逆。

相對於美國的無賴、惡霸、強盜行徑，中國成為國際和平、穩定、建設的力量。

每與操反，事乃可成耳。 ——《資治通鑑》劉備

數據顯示：67%中東國家民眾認為美國「濫用軍事力量」，54%認為「不可信任」（阿拉伯晴雨表，2026.3）；48%中東國家認為中國「公正調停者」，39%視為「穩定力量」（中東戰略研究中心，2026.4）；東盟菁英若被迫在中美間選邊，選中國比例52%首超美國48%（新加坡尤索夫伊薩研究所，2026.4）；全球調查中國認可度超美國5個百分點（蓋洛普，2025）；中東對華石油貿易人民幣結算佔比突破40%；跨境人民幣支付系統（CIPS）單日交易額創1.22萬億元歷史新高；中國的信譽、模式、產業、供應鏈、人民幣，已成為比美國更可信的替代方案。全球中國化、去美國化已成大勢。

全球資本東進

港星攻守勢易

新加坡雖標榜中立，實則長期依託美國主導的全球體系，而其在東南亞的代理人。

2019年美方煽動香港動亂，新加坡承接離港企業和資金；2025年12月海南自貿港封關，減少印尼至海南三成物流成本，對星構成競爭。新加坡總統尚達曼公開指責中國「自主可控戰略錯誤」，總理黃循財在日本涉台言論中站隊日本，顯示其維護美霸權體系。但美陷伊戰後，黃循財三月訪華並訪港，提出新加坡可參與香港新發展項目，期待更緊密合作。

2019年曾有論者稱香港為「國際金融中心遺址」，但星的地位支撐於美全球體系，當美霸權江河日下，自然不可持續。全球中國化、資本東進、避險情緒下，香港3月第一周中東資金淨流入超380億美元，單周接近2024-2025兩年總和，業者估計3月湧入資金可破萬億港元。

香港作為中國的香港，有軍事、金融、法律安全保障，相對美元武器化、中東戰亂、無限制制裁，安全性全球無可比擬。香港是內地與世界的「超級聯絡人」，擁有祖國廣闊縱深，與新加坡屈居一隅無可比擬。自2019年後，如今港星攻守勢易。

中國的香港將是進入內地前的「蓄水區」和「轉換器」，而新加坡或成為香港的「香港」——部分資金進入香港前的「引水道」和「過濾池」，按資金背景、需求和風險分流。

伊戰膠著，加上美國封鎖海峽，將造成全球能源、糧食、產業、經濟、政治嚴重危機，甚至人道災難、金融海嘯、政權更迭。香港政府財金、司法及安全部門（財政司、金管局、律政司、保安局、國安處等）應立即為急轉直下的大勢作出準備和預案，既要防範美國金融反撲，更要為中華民族偉大復興擔任堅定的金融建設和保衛者。

作者蔡誠從事公共關係行業多年，是公關顧問機構創辦人。



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