來稿｜在大灣區中兼而不溶——國家需要這樣的香港

來稿作者：夏建芳



融入大灣區，服務國家大局已成香港主流論述與政策主軸，這是既定的國家戰略，也是香港突破自身瓶頸、拓展未來空間的必然選擇。方向不可動搖，大勢不可逆轉。但融入不等於同化，對接不等於消解。香港在大灣區的最佳姿態，是「兼而不溶」。兼區域協同之利，兼國家戰略之勢，同時堅守自身獨特內核，守住核心競爭優勢，不被同質化消解、不被資源虹吸，才能在大灣區建設中找準定位，既助力國家戰略落地，又實現自身的長期繁榮穩定。踐行「兼而不溶」，絕非自我封閉，更非對抗區域融合，而是基於現實利弊的理性權衡，算好幾筆關鍵賬。



第一筆賬：

大灣區是香港穩固後盾

香港地域狹小、市場有限、產業結構單一，發展腹地不足。根據香港工業總會統計，香港製造業佔香港GDP比重，從上世紀80年代約30%，已跌至當前1%。這凸顯了香港產業結構轉型的迫切性。大灣區完善的產業鏈和雄厚的製造業基礎，河套深港科技創新合作區的建設，為香港高校科研成果轉化、科創產業搭建了堅實平台。這是大灣區為香港產業結構破局帶來的最大機遇。

大灣區便捷的人流、物流、資金流，為香港民生改善、就業創業提供了穩固的後盾。近年大灣區已為香港的金融服務、國際貿易、專業諮詢提供了前所未有的應用場景。截止2025年末，粵港澳已有70家銀行、28家證券公司、17.8萬人參加「跨境理財通」試點，涉及跨境人民幣資金匯劃達1313億元，為香港金融業開拓了增量空間。

這些，都是大灣區區域協同為香港帶來的直接紅利。

第二筆賬：

警惕「隱性消蝕」風險

區域融合從來是機遇和風險並存，香港融入大灣區也不例外。

首先是城市功能趨同。灣區城市功能趨同競爭，會不斷稀釋香港獨有的國際化、法治化優勢。在《全球金融中心指數》第38期報告中，香港居全球第3位，亞太區國際金融中心首位，深圳位列全球第9位。其次是制度差異的抹平。如果在灣區盲目追求規則統一，忽視「一國兩制」下的制度差異，香港自由港、獨立金融體系等核心特質將會被逐步弱化。

再次是人才資本的蠶食。香港各類人才計劃引入超過22萬人才到港，但部分人拿到香港身份證後返回內地，出現人才登記在港，人不在港的現象。同時部分在港工作專業人士選擇深圳居住。這些都是兩地融合的必然，但長遠而言，必將改變香港的社會結構和生活方式，消蝕香港的社會特質。

第三筆賬：

香港核心價值不可替代

香港在大灣區的存在意義，不是與內地城市同質競爭，而是發揮獨特優勢，填補大灣區發展的短板。

首先是國際金融中心地位。除全球第三大金融中心地位，香港還是全球離岸人民幣業務樞紐，香港成熟的資本市場和資金自由流動體系，是大灣區對接全球資本的核心視窗。根據國家金融監管總局的資料，香港承擔了全球75%以上的離岸人民幣結算業務：截至2025年，人民幣跨境支付系統（CIPS）已覆蓋182個國家和地區，而香港處理金額佔全球跨境人民幣支付78%。其次是法治與營商環境。依托普通法體系和國際仲裁機制，香港打造了極具公信力的營商環境，是區域內解決跨境競爭，對接國內規則的主要平台。根據倫敦瑪麗女王大學發佈的《2025年國際仲裁報告》，香港被評為全球第二受歡迎的仲裁地，亞太區最受歡迎的仲裁地。

再次是超級聯繫人角色。香港聯通全球貿易網路與國際化人才集聚優勢，使其成為內地企業「走出去」、海外企業「引進來」的橋樑。2025年，香港新股募集規模位居全球首位，引證了其為國際資金「蓄水池」與「轉換器」的核心功能。香港的金融獨立性、法治獨立性、自由港優勢，以及國際城市的核心地位，是一國兩制賦予的核心競爭力，是香港賴以生存的基礎，是香港不可讓度、不可損害的核心價值。

第四筆賬：

防範「分工」背後的資源虹吸

區域規劃中，城市錯位互補，要素分工聚合的通常是願景美好，路徑清晰。但落到實地時，往往強者愈強才是邏輯。

大灣區內地城市腹地深厚，其土地資源和生活成本是香港無法比擬的。香港若缺乏對等的利益制衡與功能定位，原本設計的協同分工，極易演變為單向的資源虹吸——人口、產業、政策資源向其他核心城市集中，香港的話語權影響力逐步被稀釋，從協同發展的平等主體淪為被整合的附屬角色。深圳前海深港青年夢工場的案例值得警惕：入駐該園創業團隊九成來自香港。這既是深港協同成效的典範，也是香港自身已無法承接本地科研成果轉化，留住初創企業的警鐘。現時的香港，每到假日出現的北向人潮，也是資源虹吸的一個體現。

第五筆賬：

國家不需要「泯然眾人」的香港

國家推行「一國兩制」，推動香港融入大灣區，初衷是讓香港發揮獨特優勢，更好地服務國家發展大局，而非將香港同化成普通內地城市。

一個完全被溶解、失去特色的香港，將失去聯通世界的視窗價值，無法承擔國家賦予的戰略使命，特別是在人民幣跨境結算快速增長時期，香港的制度優勢和國際化特色被削弱，將直接掣肘人民幣國際化的進程，削弱國家利用香港作為金融開放「試驗田」和「防火牆」的戰略能力。香港既無法實現自身長期繁榮穩定，也不符合國家的長遠利益。

國家需要的，從來不是一個「泯然眾人」的香港，而是一個保持獨特優勢、具備核心競爭力，能為國家發展發揮不可替代作用的香港！

作者夏建芳是粵港兩地生存智慧的實踐者、思想者和講述者。



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