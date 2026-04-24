議員來稿．陳博智｜從「藍圖」到「餐桌」——漁農業現代化的落地

來稿作者：陳博智議員



當前全球地緣環境急劇變化，外部不確定性持續上升，糧食安全的戰略意義愈發突出，本地漁農業的穩定供應，不僅關乎業界生計，更是香港整體民生韌性的重要一環。新一份財政預算案在漁農業方面着墨不算少，特區政府將持續推展《漁農業可持續發展藍圖》，並預留資源支持可持續農業及漁業發展，釋出明確的支持信號。



作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。

香港漁農業的長遠根基，尤其漁業，離不開健康的海洋生態系統，而漁農業作為傳統產業，必須以可持續的方式融入現代化發展，才能在保障業界生計的同時，維護生態平衡。面對人手短缺、氣候變化及區域市場競爭等多重挑戰，行業有意求變，但同樣需要政策配合落地。

政策落地的第一步，是養殖業硬件升級。預算案提及黃竹角海及大鵬灣的新魚類養殖區已啟用，並透過「漁業持續發展基金」支持種苗研發及增設本地漁產品加工設施，這是正面的一步。政府在這方面正在推進多項工作，包括資助業界進行蠔業及馬友魚海水養殖的種苗技術研發，在新田科技城設立漁業研究中心，出資設置現代化網箱供業界租用，以及鼓勵養魚戶逐步引入智能化監察系統和可再生能源設備。

其中值得一提的，是漁護署透過「漁業持續發展基金」資助的蠔業種苗試驗已見初步成果。新研發的三倍體蠔苗不但能抵禦氣候變化帶來的水溫和酸鹼值波動，生長速度亦較傳統蠔苗為快，一年內蠔肉重量多出約七成，潛力可觀。《2025年施政報告》訂立了一個雄心勃勃的目標：15年內將本地海魚養殖產量增加十倍。要實現這個目標，種苗技術的突破是關鍵，政府應繼續加大投入，確保研發成果能系統地轉化給業界應用，做到「從魚苗到餐桌」的完整產業鏈。與此同時，筆者建議政府善用大數據、人工智能優化捕撈作業體系，借鑒國際先進合作社發展模式，完善產業協作機制，讓本港漁農產品充分具備參與國際市場競爭的硬實力，這是推動行業邁向高質量發展的必要投資。

產業鏈的末端，在於消費者是否願意買單。政府今年年中將推出本地漁農產品新統一品牌，整合現有的「信譽農場」和「優質養魚場」計劃，引入認證、檢測和溯源機制，並已撥款約1,500萬元委託香港品質保證局建立相關制度。目標登記農產品生產單位385個、漁產品生產單位185個，較現行數字均有提升，方向正確，筆者對此表示支持。

品牌能否被市場接受，不只取決於生產端的認證，銷售端的支撐同樣不可缺少。一個本地品牌，若只是掛在農場門口或超市貨架一角，消費者未必會主動尋找。筆者希望政府能主動聯絡酒店、連鎖餐廳、學校午膳供應商，推動它們承諾採購一定比例的新品牌認證本地漁農產品，讓新品牌一推出即有穩定的採購基礎，政府、業界以及餐飲零售三方可共同受益。事實上，本地漁農產品的新鮮度和可溯源性，本身就是一個賣點，餐廳和酒店若能清楚標示食材來源，亦有助提升自身形象，這是一個雙贏的格局。

業界的轉型升級，需要政府的政策配合，也需要市場的接受與支持。《漁農業可持續發展藍圖》訂下的各項目標，最終能否兌現，取決於每一個政策能否走出文件、走進漁塘、走上市民的餐桌。筆者樂見預算案為漁農業現代化發展繼續提供支撐，亦期望政府與業界在這條路上攜手同行。

作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。



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