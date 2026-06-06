青協｜預製菜浪潮下的香港——以誠信及資訊透明守護美食之都

來稿作者：陳雅喬、黃子傑



隨着「預製菜」在香港餐飲市場日益普及，相關議題引起社會廣泛討論。雖然預製菜有助提升餐廳營運效率，惟公眾關注食肆有否如實披露食品來源，以及定價是否與品質相稱。香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」近期一項研究發現，定價機制顯著影響消費者的心理預期，若餐廳未有清晰標示食品性質而收取高昂費用，消費者普遍難以接受。爭議的核心，在於消費者與餐廳之間的資訊不對稱與期望落差。消費者缺乏有效手段辨別「預製」與「現製」食品，這種資訊模糊導致食客質疑價格與品質是否對等，反映社會對消費知情權與資訊透明度的重視。



根據「青年創研庫」就探討「預製菜」現況與消費者期望的研究指出，逾八成受訪市民曾聽聞預製菜，但絕大部分人表示難以清楚分辨其所享用菜餚是否屬預製。受訪者認為最有助提升公眾對餐廳食物信心的措施，依次為烹調過程透明、定價公開合理及食材來源透明。值得注意的是，近半數（49%）表示即使知悉是預製菜仍會光顧，可見消費者對於預製菜並非盲目抗拒，香港社會有空間容納不同餐飲模式，但前提是資訊透明、定價合理。

借鑒瑞士經驗

引入自願標示

縱觀世界各地，現時只有極少國家或地區針對餐廳使用預製菜訂立專屬監管法規，多以自願性措施為主。以瑞士為例，當地餐飲業組織自2017年推行名為「自家製」（Homemade/ Fait Maison）的官方認可自願標示制度，鼓勵各類型食肆甚至學校食堂，主動披露菜式是否以原始食材在店現場烹調，申請者須通過審查方可使用標籤。計劃成效理想，截至2024 年已有約 640 間機構參與認證，覆蓋全國 18 個州份，反映自願標籤逐漸獲業界和公眾認同。此機制回應了消費者對菜式透明度、可追溯性與真實性等的需求。香港可借鑑上述經驗，在保持菜式多元的前提下，以較彈性的方式提升消費者知情權。

香港現行強制標示制度主要為「預先包裝食物」的成分、致敏原及營養標籤，並未延伸至食肆菜式。本地尚未清晰定義預製菜，亦不宜把食物「二元分類」為預製和即製——因菜式可由多種食材組成、製作方式五花八門，難以逐一劃分。對餐飲業界和執法部門而言，強制規管恐會提高監管成本，同時削弱餐飲業界的生存空間，變相令營運成本有機會轉嫁消費者。因此，推行任何規管措施前，必須審慎評估本地條件、社會需求及時機，方能避免適得其反。

自願認證宜以溫和、具彈性的方式建立消費者與業界的信任，並透過市場力量建立行業規範。既保留餐飲業界的選擇自由，減少負擔；又能透過第三方可信認證增加消費者對預製食物的了解，形成民間監察，避免資訊不透明度引起誤會。研究顯示，逾八成三（83.3%）受訪者認為，餐廳應向消費者披露使用全成品，即全經中央廚房製作、餐廳僅需加熱的菜式，可見消費者對資訊披露存有期望。香港應如何借鑒，在保障消費者知情權和業界營運考量的前提下加強本地食品的資訊披露？

倡研自願認證機制

提升食品資訊透明

當局可委託獨立研究機構開展專項研究，為本港餐飲業度身訂造一套自願認證計劃。在研究及制訂準則的過程中，當局可諮詢餐飲業界代表，並邀請消費者委員會、食物安全中心及食品科學專家共同參與，確保認證機制切合本港實際營運環境且具備科學根據，增強公信力。執行層面，可探討由香港優質標誌局等具公信力的第三方機構參與，考慮納入現有「香港Q嘜優質食品認證計劃」，或另設專屬標籤。透過研究找對切入點，在平衡業界彈性與市民知情權之間，鞏固香港美食之都的招牌。

認證計劃可考慮加入「店內優質烹調」和「採用標準化認證食材」認證——前者關注菜式是否主要在餐廳即時製作，後者則為預製菜確立優質標準。自願認證的核心並非將預製菜「污名化」，而是以正面的「誠實標籤」提升消費者知情權，讓食客了解食物從原材料到上菜的完整流程，自行評估是否物有所值，將真正的選擇權交還大眾，長遠有助建立更具信任的餐飲消費環境。

香港作為國際美食之都，其核心價值從來不只是味蕾的享受，更在於對食客的誠信。在成本高漲與人手短缺的巨浪下，預製菜的普及已是不可逆轉的趨勢，與其盲目抗拒或隱瞞，不如化被動為主動，透過自願認證將選擇權交還市民。當資訊變得透明，市場自會透過「消費者的鈔票投票」進行優勝劣汰。這既是保障消費者權益的舉措，更是鞏固香港餐飲業金漆招牌的長遠之策。

作者陳雅喬是香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」社會民生組召集人；作者黃子傑是「青年創研庫」社會民生組成員。



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