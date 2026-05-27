議員來稿．霍啟剛｜國際龍舟聯合會落戶香港　體育樞紐地位再升級

來稿作者：霍啟剛議員



提升香港在國際體育界話語權是筆者多年來一直推動的工作，而爭取國際及亞洲體育組織落戶香港是其中一個實現話語權提升的重要方向。行政長官發表《2025年施政報告》正式回應，提出政府會着力支持國際體育組織總會落戶香港。今年初，文化體育及旅遊局正式向體育總會介紹為期三年的「先導計劃」具體細節，包括國際體育組織落戶香港每年可獲80萬元營運開支補貼，體育總會董事及委員出外參與國際體育組織工作每年亦有10萬元資助上限。政策落地不久，本月我們便迎來了第一項重要成果。



作者霍啟剛是第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長，全國人大代表。（資料圖片 / 夏家朗攝）

政策東風與行業努力

促國際總會落戶香港

國際龍舟聯合會執行委員會於5月9日正式決議，將全球總部由英國遷駐香港，並已在港完成公司註冊與營運部署，標誌着世界龍舟運動最高管理機構正式扎根於競賽發源地香港，開啟國際龍舟事業的嶄新篇章。回想過去一段時間，筆者與中國香港龍舟總會積極協調，處理國際龍舟聯合會落戶香港的各種實際工作需要。過程並不容易，但見到今日的成果，一切努力都是值得的，亦特別感謝政府不同部門尤其是文化體育及旅遊局的協調。

今次有國際體育組織總部成功落戶並非偶然。早前筆者在立法會舉辦「香港五年規劃」體育界諮詢會時，不少體育總會表示他們正積極爭取所屬的國際總會及亞洲總會落戶香港。以往歐洲和美國是傳統的體育權力中心，但隨着亞洲國家體育水平持續攀升，加上過去十年中東多個國家積極爭取在國際體育組織擔任要職，並大力申辦頂級賽事，全球體育權力重心正在明顯向東轉移。此時特區政府提供切實的資助支援，進一步提升了香港的吸引力，令愈來愈多國際體育總會對在港設立辦公室產生濃厚興趣。

擁有完善法治環境

提升體育治理話語

香港擁有完善的法律制度及法治環境，正是吸引國際組織落戶的重要基礎。國際龍舟聯合會選擇香港，更是看中香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。政府為期三年的「先導計劃」將提供全方位行政支援，國際龍舟聯合會亦表示，隨着總部在港運作，將立即啟動未來三年戰略布局。

今次香港成功吸引擁有逾80個會員的國際龍舟聯合會落戶，不但是對本港「盛事之都」軟硬實力的充分肯定，更將顯著提升香港在世界體育治理領域的話語權。香港將藉此契機，推動龍舟運動從傳統民俗向現代化、專業化、國際化賽事轉型，在弘揚中華文化與提升文化自信的同時，深化國家體育事業的全球影響力。

攜手推進香港成為

真正國際體育樞紐

事實上，體育產業已成為全球經濟的重要組成部分。國際體育組織的總部選址，除了涉及日常運營成本，更關係到有關組織在全球的影響力輻射。香港作為亞太區重要的國際城市，有能力也有條件吸引更多國際體育機構進駐，期望未來繼續與各體育總會攜手，積極協調各方資源，爭取更多國際賽事和行政總部落戶香港。

筆者深信，隨着更多國際體育組織選擇在香港設立據點，香港的體育生態將更加豐富多元，不但有助提升本地體育水平，更能為年輕一代提供更多參與國際體育事務的機會。筆者將繼續在立法會跟進相關工作，推動政府優化配套措施，令香港成為名副其實的國際體育樞紐。

作者霍啟剛是第八屆立法會功能界別（體育、演藝、文化及出版界）議員，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長，全國人大代表。



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