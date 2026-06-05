陳嘉華｜香港郵政「年年蝕本」——46億公帑注資是最後改革窗口

來稿作者：陳嘉華



2026年5月，香港政府宣布將向香港郵政注資46億港元，支撐未來三年營運。最新財務數據極為嚴峻：2024/25年度虧損高達8.21億港元，創三十年新高；過去十個年度有七年錄得虧損，「年年蝕本」已成常態性結構問題。今次注資連同5.1億空郵中心翻新，僅屬短期止血，若體制與營運模式不作改革，三年後必將重複虧損、再求公帑的惡性循環。



龐大郵局網絡還應維持嗎？

社會最大爭議在於：私營物流高度普及之下，香港是否仍需要維持龐大郵局網絡？答案必須清晰：郵政公共服務不可廢，但郵政局不必遍地開花。作為法定普遍服務，郵政肩負全港通訊、政府文件遞送、偏遠地區基本服務的職能，不能因虧損取消。但「維持服務覆蓋」不等於保留陳舊、密集、高成本的實體網絡，現時全港超過120間郵局，規模早已脫離當前市場環境，存在極大精簡空間。

目前私營寄取件網絡密度已遠超郵政體系。順豐在港擁逾1,500個網點及自助櫃，連鎖便利店全面提供代收代寄服務，覆蓋所有市區及主要社區。市民日常平郵、取包裹、購買郵票等基礎需求，基本上可透過民間渠道完成。反觀傳統郵局位置不便、輪候時間長、營運彈性低，基礎服務功能已被市場大幅替代，繼續維持龐大門店規模，只會持續浪費租金與人力，拉大年度虧損缺口。

務實改革讓郵政切實止蝕

要切實止蝕，最務實的改革方向是外判基礎服務、大幅縮減網點、差異化調整派遞頻率。

首先，將低門檻、高人流的基礎郵政服務外判。政府可制度化容許便利店、物流站、社區點代收平郵、掛號信及代售郵票，郵政只負責定期統一收件與後端處理。市民使用習慣不變、服務覆蓋不減，卻可立即釋放大量前線門店壓力，關閉眾多低效郵局，直接節省龐大營運成本。

其次，參考國際郵政改革趨勢，精簡郵局數量。多國面對郵件萎縮，均大規模整合網點、收縮門店規模。香港郵政可將120間郵局，壓縮至40至50間核心網點，只保留核心商區、高密度住宅區及主要交通樞紐的郵局。偏遠地區不再依賴固定門店，改用及增加流動郵政局服務，在維持公共服務底線的同時，徹底砍掉低效資產。

第三，按地區實施差異化派遞頻率。現行不論市區、離島一律每日派信，成本極高但效益偏低。未來市區維持每日派遞，保障多數市民權益；東平洲、蒲台島等極偏遠區域，可調整為每周兩至三次定點派遞。對公眾影響輕微，卻能有效節省燃油、外勤人力與車隊開支，是低痛感、高成效的節流手段。

需將虧損壓至合理水平

在業務定位上，郵政必須捨棄雜項、專注核心優勢。坊間建議增設影印、列印、證件相等服務增收，實際上並不可行。這類服務門檻低、競爭激烈、利潤微薄，反而分散管理資源、模糊機構定位。香港郵政真正不可替代的價值，在於官方公信力、法定資質與政務對接能力。未來應全面退出普通寄取件的市場競爭，專注經營實名掛號、政府公文往來、證件遞交、法定郵政服務等高增值、獨家性業務，以獨有優勢穩定收入結構。

改革的目標亦非追求完美的「零虧損」，而是把虧損壓至合理可接受水平。全球所有承擔普遍服務的郵政體系均存在政策性虧損，接受適度公帑補助是國際常態。香港合理的改革指標，是將每年8億元級別的巨額虧損，壓縮至2至3億元，令公眾與議會認為這是保障全港基礎通訊、守護偏遠地區服務的必要公共成本。

今次46億注資，是香港郵政最後三年改革窗口期。社會對年年耗損公帑的容忍度已臨界，若未能及時瘦身、轉型、止血，三年後將再無改革餘地。總而言之，郵政服務必須留存，但舊式昂貴的營運模式必須淘汰。透過外判減負、精簡網點、優化派遞、聚焦核心權威業務，香港郵政既能守住公共職責，亦可告別常年巨蝕的困局，真正實現可持續存續。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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