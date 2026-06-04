議員來稿．方國珊｜深化香港非物質文化遺產推廣

來稿作者：方國珊



香港不僅擁有舉世聞名的現代天際線，也蘊藏着深厚的中華傳統文化。從香氣四溢的港式奶茶，到喧鬧歡騰的長洲太平清醮，在傳承中華文化的同時，更承載着市民獨特的歲月記憶。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。（立法會會議截圖）

政府成立非物質文化遺產辦事處，撥款數億元設立「非物質文化遺產資助計劃」，支持民間開展研究與傳承項目。六月為「香港非遺月」透過辦地區巡迴展覽、工作坊與嘉年華，將傳統技藝帶入公眾視野，社會各界亦投入了顯著的心力，保護和推廣非物質文化遺產。

傳統文化融合生活

冀能突破斷層

隨着科技進步，昔日師徒傳承的手工藝，現時被機器大量生產取代，傳統表演藝術備受新潮玩意衝擊，面臨老齡化、師徒斷層、後繼無人的窘境。

不少非遺項目的保護仍在博物館「靜態展覽」的層面，除了設置展板介紹歷史文化，展出獅頭、大頭佛、手工藝用具等藏品，應由部門推動學校、體育館開設興趣班、工作坊，走進社區，在西洋樂器、球類運動的常見班組之外，為市民提供更多元化的活動，令不同年齡層的市民看得見、摸得到，把傳統融入現今都市生活，才能讓非遺「活」下去，達至可持續發展。

為「非遺」燃點薪火

吸引新力軍代代相傳

年初，康文署公佈非遺代表性傳承人的認定與管理制度，預計年內公布第一批入選的傳承人。傳承人將肩負開展相關項目傳承活動、培養後繼人才、保存相關實物及資料、公眾推廣的擔子，任重道遠。

除了非遺代表作傳承人認定，傳承人制度宜逐步延伸至非遺清單項目，透過場地和資金支援，不單減輕傳承人的生計負擔，更能吸引年輕一代投身傳統行業，將「技藝」轉化為「職業」。

非遺聯乘文創IP

推動可持續發展

走在潮流尖端的年青一代或許認為睇大戲是「老餅」活動，然而粵劇與太平清醮、奶茶、菠蘿包、臘味技藝同為非遺。

借鑑內地非遺快速發展的經驗，香港可將傳統非遺轉化為現代文創智慧財產權（IP），邀請大專院校合作，將粵劇、醒獅、舞麒麟、斲琴技藝等非遺元素與動漫、時尚服飾、玩具、日常用品、現代設計相結合，推出聯名產品，提升非遺的商業與文化價值。

深化非遺+旅遊

強化盛事經濟

一直以來，香港多個大型傳統節慶盛事深受遊客歡迎，筆者建議把更多的傳統節慶（如各區天后誕活動），包裝為國際旅遊盛事，整合粵劇、戲棚、花牌紮作、傳統食品推廣，發展深度文化體驗遊，讓遊客不僅觀看，更能親自體驗竹棚技藝、製作茶粿、唱山歌，增強經濟效益。

此外，筆者建議深度發展特色街區，如廟街、海味街、九龍城城南道、西貢市場街等，在假日和旅遊旺季舉辦主題體驗活動，讓旅客親手沖泡奶茶、製作點心、曬臘味，豐富旅遊體驗。

目前本港的非遺清單共有507個項目，當中24項列為代表作名錄，更有12個項目被列入國家級非遺名錄，粵劇更榮登聯合國教科文組織名錄，是香港最珍貴的文化資產與城市軟實力。面對時代變遷，唯有將「靜態的立檔保存」與「動態的產業活化」相結合，才能讓這些流傳百年的民間智慧在現代都市中重新煥發生機，成為向世界說好香港故事的獨特名片。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。



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