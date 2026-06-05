張遠深｜拒絕「一試定生死」！從日本共通測驗反思香港教育未來

來稿作者：張遠深



香港中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，在各中學總能看到學生及家長焦急的臉孔、疲憊的神情，以及新聞鋪天蓋地的「狀元」訪問。這幅畫面，已成為香港社會在7月內的集體記憶。然而，我們甚少停下來思考：一場考試，值得定義整個青春嗎？



DSE支配下的青春

在香港，一個學生的中學生涯，從中四選科那一刻起，便被DSE徹底塑造。選科不是基於興趣，而是計算「哪些科目容易奪星」；課外活動不是為了探索自我，而是為了填滿「其他學習經歷」的表格；補習成為學生的第二課堂，補習名師的「貼題技巧」比課本知識更重要。這一切，都指向同一個終點——DSE。

當教育被考試異化，學生不再是學習的主人，而成為了分數的奴隸。他們的潛能、創意、批判思維，在反覆操練和標準答案中被磨平。DSE表面上是一場公平的競爭，實際上卻是一場壓抑個性的流水線作業。

若將目光投向日本，我們會發現另一種可能。日本的大學入學共通測驗雖然也是標準化考試，但其背後的教育理念與制度設計，展現出截然不同的思維。

共通測驗並非唯一入學標準

共通測驗最值得借鑑之處，在於它從來不是唯一的入學標準。日本各大學普遍採用多元選才機制：國立大學重視共通測驗加校內二次試驗，私立大學則更靈活地結合推薦入學、AO入學（即綜合型選拔，重視面試與活動經歷）、小論文等多種方式。一個學生即使共通測驗成績平平，只要在校內面試中展現熱情與潛力，或擁有出色的課外活動經歷，依然有機會入讀心儀的大學。

這種制度設計背後，是對「考試成績」與「個人能力」關係的清醒認識：分數能夠反映的，遠比一個人的真正潛能要少。一個在實驗室裏充滿好奇心的學生，可能在物理科的標準化試卷中表現平庸；一個對社會議題有深刻洞察的年輕人，可能無法在限時寫作中完整表達思想。共通測驗的多元入學體系，為這些「非典型優秀」的學生打開了通道。

更重要的是，共通測驗的科目設置展現出對學生自主性的尊重。考生可根據志願大學的要求，從六大領域三十個科目中自由組合應考科目。這種「量體裁衣」的設計，讓學生可以根據自己的興趣與專長來規劃學習路徑，而非被統一的「核心科目」強行塑造。

「一刀切」設計否定多元智能

反觀DSE，其問題並非技術層面的試題設計或評分標準，而是整個制度邏輯的結構性缺陷。

首先，強制核心科目是學生最大的負擔。四個核心科目中，中文、英文、數學、公民與社會發展科，每一個都佔據大量學習時間。對於語文能力較弱但數理天份高的學生，中英文科可能成為他們升學的絆腳石；對於有志於藝術或體育的學生，核心科目的要求更是一種無關的消耗。這種「一刀切」的設計，本質上是對多元智能的否定。

其次，標準化考試與創意培養本質上相悖。DSE的考核模式強調答題框架、時間管理、應試技巧，這些能力固然重要，但當它們成為教育的全部，學生的批判思維、創造力、自主學習能力便被邊緣化。一個在DSE考取高分的學生，未必能在真實世界中解決複雜問題；一個在課堂上提出獨到見解的學生，卻可能因為「答案不合標準」而在考試中失利。

第三，考試主導了整個中學課程，而非課程主導考試。這是DSE最根本的倒置。按理說，考試應是檢視學習成果的工具，但在香港，中學的課程設計、教學進度、課外活動安排，全部圍繞DSE轉動。高中三年的學習，本質上就是一場長達三年的考試準備。這種模式培養出來的，是擅長應試的「考試機器」，而非具有探索精神與終身學習能力的「完整的人」。

當教育變成一場零和遊戲

DSE制度最深刻的影響，或許不在於考試本身，而在於它所塑造的教育文化。

在DSE的邏輯下，教育成為一場零和遊戲。學位數量有限，高分者得之，低分者失之。這種競爭邏輯滲透進校園的每一個角落，學生之間難以建立真正的合作關係，因為每一個人的成功，都意味着另一人的失敗。這種文化培養的不是未來的合作者，而是孤立的競爭者。

與此同時，學生的自我價值與考試成績緊密掛鉤。考取高分的被稱為「狀元」，獲得社會的讚譽與關注；成績不理想的被貼上「失敗者」的標籤，彷彿一場考試就定義了他們的人生價值。這種單一的評價標準，對青少年的心理健康造成深遠影響。近年學童自殺問題令人痛心，背後固然有複雜的社會因素，但考試壓力無疑是其中一個重要推手。

當一個學生的價值被濃縮為一紙成績單，當他們的青春被考試填滿而沒有留白探索自我的空間，我們還能在多大程度上說，這是「教育」？

DSE並非一無是處。它的國際認受性、評分機制的穩定性，確實有其價值。但筆者認為問題在於，當一個制度從「工具」變成「目的」，從「評核手段」變成「教育本身」，它就必須被重新審視。

香港教育應走向學習本位

筆者認為借鑑日本共通測驗的經驗，香港可以考慮以下方向：

第一，降低核心科目的強制性。將中英文以外的核心科目改為選修，讓學生根據自己的興趣與專長選擇應考科目。這不是降低標準，而是尊重差異。

第二，推動多元入學。鼓勵大學減少對DSE分數的單純依賴，增加面試、作品集、課外活動、校內表現的評分比重。讓學生知道，除了考試成績，他們的獨特經歷、個人熱情、社會參與同樣被看見、被重視。

第三，將高中教育從考試中解放出來。重新設計高中課程，讓學生在最後兩年有更多空間進行專題研習、社區服務、職涯探索。考試可以是一部分，但不應是全部。

第四，改變社會對「成功」的單一想像。這是最困難也最重要的一環。只要社會仍然將「高分=名校=成功」視為唯一敘事，任何制度改革的成效都將被這種文化壓力所抵銷。我們需要更多元的成功故事，需要讓學生知道，人生的可能性遠比一張成績單豐富。

香港的教育改革，需要的不僅是技術層面的調整，而是價值層面的轉向。從「篩選人」到「成就人」，從「統一標準」到「多元發展」，從「考試主導」到「學習本位」。這條路並不容易，但為了下一代，我們別無選擇。

作者張遠深是一位日本政治評論員、時事評論家及專欄作家，專注於分析國際政治、日本本土政經架構、東亞區域安全及中日關係。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

