議員來稿．樓家強｜停推兩蚊兩折限程　彰顯施政智慧與人文關懷

來稿作者：樓家強議員



勞工及福利局局長孫玉菡日前宣布，政府在審視二元乘車優惠計劃「兩蚊兩折」新安排的最新數據後，決定不會推行原訂每月限乘240程的第二階段限程方案。政府在此次決策中展現出高度的施政彈性，能夠因應社會最新發展動態評估實際情況，進而靈活調整政策走向而不因循守舊。筆者認為今次實事求是的作風值得肯定，亦可供政府各部門日後推行其他政策時借鑒。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會會議截圖）

保障弱勢出行需要

精準施政展現效益

特區政府在推行新安排後持續收集並分析科學數據，以審慎態度確保決策能精準切合民生所需。政府發布的最新數據顯示，從去年五月至今年四月期間，每月乘車超過240程的受惠人士平均只有約450人，雖然在270萬受惠總人數中比例極低，但其中合資格殘疾人士的佔比卻高達22%。有關數據遠高於殘疾人士在整體受惠人數中5%的常態比例，印證了部分殘疾人士因身體限制或生活特殊需要，確實需要更頻繁地使用公共交通工具。

從財政運作與行政成本的角度來看，政府因應實際情況，靈活推出最符合整體利益的方案，亦是符合公共財政效益的明智之舉。根據當局估算，推行限程方案，每年可為庫房節省的公帑僅約幾十萬元。然而，為了配合限程方案，公共交通營辦商和相關收費系統須進行大規模的軟硬件系統更新及測試，預計開支約高達三千萬元。以巨額前期投資換取每年數十萬元的微薄開支節省，在財政邏輯上並不划算，亦不符合審慎理財的原則。

除了高昂的系統更新費用外，限程方案若付諸實行，日後因處理市民查詢、投訴及跟進超額個案所產生的長遠行政和人力成本，同樣不容忽視。政府這次適時取消限程方案，避免了因政策細碎化而延伸的繁複行政程序，實質上為庫房節省了大量隱形的管理開支。

以同理心與民同行

共建溫情共融社會

政府叫停限程方案，展現了以同理心施政的態度，在社會心理層面產生積極正面的效應。雖然絕大多數受惠人士不會觸及240程的上限，但一旦設下限制，難免會在長者及殘疾人士群體中引發不必要的焦慮。許多「老友記」或會因為擔心超出限制，在每次出行時都不時檢查剩餘的優惠車程，從而增添精神壓力和心理負擔。

隨着「兩蚊兩折」新安排在今年四月順利落地，公共交通補貼制度的財政可持續性已得到初步鞏固。如今政府明確宣布不推行限程方案，全面消除了市民的疑慮，實為廣納民意、兼顧公共財政與人文關懷的德政。這種因時因勢、動態調整政策優次並靈活決策的智慧，真正體現了與時俱進的管治效能。筆者期望政府各部門繼續秉持施政的靈活性；同時亦希望所有合資格的殘疾朋友和長者都能夠安心使用優惠，在日常生活中繼續做個精明的乘客。

在此，筆者亦希望受惠市民在享受出行便利的同時，自覺響應政府的呼籲，盡量避免「長車短搭」，共同珍惜這份來之不易的社會福利，攜手推動香港成為一個更具溫情、有溫度、有活力的共融社會。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

