仲點論政｜數據園必須加快建成

仲點論政｜劉仲恒



以前談到基建，所指的是鐵路、道路、碼頭、電網、水管、排水系統等。到了今天的互聯網年代，基礎建設的概念擴大了，涵蓋光纖網絡、伺服器、路由器、數據中心、數據存儲與備份設備等。



當中，數據中心是核心。它是互聯網的物理基礎設施，是伺服器、網絡設備以及冷卻、備用電源、消防和保安等支援系統確切的「容身之所」。唯有數據中心，方能確保數位服務可靠運行，否則ChatGPT、導航系統、媒體平台或其他人工智能工具都無法運作。

在這方面，香港具備相當好的前瞻性。早在2023年《施政報告》裏，政府已提出把北區沙嶺改作創科和相關用途，探討發展為數據園區的可行性。其後2024年《施政報告》又宣佈，用作數據中心的創科用地將擴大至10公頃。今年3月2日，政府批出沙嶺數據園區用地，落實將沙嶺發展為數據中心和相關產業的數據園區，所提升的算力規模將有助人工智能產業加速發展，推動本港在科研範疇的突破。

在當今世界，數據中心為各類數位服務、雲計算、企業IT和線上應用程式提供基礎設施，因而至關重要。數據中心不單確保企業和消費者都能使用數位服務，還能保障敏感資訊的安全。當下，企業越來越依賴雲計算方案處理大規模資料，令數據中心成為技術生態系統的支柱，亦是影響業務運營的主要因素。

不要以為數據中心服務的只是商業機構，其實普羅大眾也是受益者。每當我們查看電郵、發送短信、瀏覽網站、使用社交媒體、線上聽歌、叫車、網購時，其實都在建立連接，而這些連接都要通過數據中心進行，相關技術才得以運行。所以說，我們當下實際上是生活在一個以數據中心為基石的數字世界裏。

基於數據中心是推動經濟繁榮和支撐日常生活的重要力量，筆者認為香港的數據園應加速建設，因為在很大程度上，建設數據中心是一種聰明的「投資」。除可實際支持商業運作，數據中心還能顯著提升就業機會。普華永道2025年報告顯示，2017至2023年間，美國數據中心行業的直接就業增長逾50%，同期整體就業增長率僅10%。數據中心為美國新增了數百萬個工作崗位，而每創造一個直接就業崗位，就能帶動六倍的間接或衍生就業。

更重要的是，數據中心是科創不可或缺的一環，支撐着人工智能和機器學習、軟件發展環境、量子計算和區塊鏈等先進技術。香港要在創新科技領域前進，就少不了數據中心。

作者劉仲恒醫生是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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