黃遠康｜別再居高臨下批判「尼特族」：人生不只一種選擇

來稿作者：黃遠康



由木村拓哉、山口智子主演的經典日劇《悠長假期》有一段令人印象深刻的台詞：「人生不如意的時候，是上帝給的長假，這個時候應該好好享受假期。突然有一天假期結束，時來運轉，人生才是真正開始了。」社會日漸進步，年輕人面對的形勢亦愈趨複雜。在踏入社會初期，遇上各種困難和疑惑，需更長時間重整旗鼓，也是可以理解的。因此，當我們談及「尼特族」，絕對不應該以苛責的態度批判，亦不應該過份簡化問題的癥結。



看待尼特族不應帶偏見

近日，「尼特族」現象再度成為社會熱話。根據統計，現時香港約有3.6萬名不工作、不在學、不受訓的青年，引起社會人士對他們的就業競爭力及「啃老」問題的關注。有意見認為政府應該加強他們的技能培訓，吸引他們開展職涯。雖然筆者絕對同意有氣有力的年輕人應該利用自己的優勢，貢獻家庭和社會，但是以上的看法其實隱含了三種偏見。

第一，已經假定「尼特族」就是一種問題，暗示他們無所事事，游手好閒，在視角上居高臨下俯視着這班弱勢的年輕人；第二，已經假定人生發展軌跡只有一種路徑，就是必須參與社會的生產關係之中，否則就是「不正常」；第三，亦是最重要的一點，就是認定問題出自於「尼特族」自身，忽視了社會結構性因素。

其實，「尼特族」現象並非香港獨有，世界各地包括美國、英國、日本、中國內地、新加坡等多個國家和地區同樣面對。在英國，「尼特族」高達100萬人，佔當地勞動力的12.8%；而包含全球多個富裕國家的經濟合作暨發展組織，青年失業率平均亦超過22%。這種全球性現象正好引證了在資本急速流竄的大環境下，社會留給年輕人的優質就業崗位是不增反減，青年人的容錯空間亦因為生活成本的壓力有所縮小。而當社會的流動性不足，起點愈低的年輕人就愈難碰到好機會，變得封閉、退縮亦是正常反應。既然「尼特族」是因為資本全球化衍生的問題而四處碰壁，將問題歸咎於本地年輕人身上似乎既不合理，亦看得太過簡單。

「尼特族」的四種型態

日本的社會學家玄田有史指出，「尼特族」可以分為四種型態。第一，是就業理想與現實太大落差，難以找到心頭好；第二，是因為缺乏社交能力，過於封閉而難以融入社會；第三，是因為過去職場的不愉快經歷，令他們有所畏縮；第四，是家庭過份照顧，令年輕人無須因為財政壓力而求職。可見，「尼特族」的不作為，與社會大環境、家庭、學校不無關係。如果過份苛責他們，或是過份催促他們重投勞動市場，而不去思考如何改進其他方面的問題，只會讓有關情況持續不斷。

因此，筆者認為，除了鼓勵「尼特族」投入勞動，也應該加強其他持份者培育青少年的方式。在學校方面，加強師長對學生的生涯規劃，以及讓年輕人多接觸不同行業的資訊，例如職涯講座、職場體驗日等，都有助青少年更好認清未來的發展方向。在家庭方面，多個相關部門可以聯合開展宣傳教育的工作，向家長分享正確育兒方式，減少過份溺愛的行為，讓青年人更加獨立自信地投身社會。

在「悠長假期」中重啟人生

在社區方面，當局可以推動社福機構加強個人成長的輔導，讓青少年建立更強的自信心、溝通技巧和待人接物的方法。同時，讓「尼特族」多參與工作假期計劃，或是多參與公益義工活動，亦可以開闊眼界，開創獨特的發展路徑。筆者相信，多管齊下，總比只是針對「尼特族」而提出就業津貼或培訓更有效益。

正如勞工及福利局局長孫玉菡所講，「『尼特族』可能需要較長時間探索就業方向及尋找合適工作」。這段相對空閒的時間，應被視作重新出發的「悠長假期」。不論是政府、商界、學校和家長，在出一分力的同時，也要重視青年人的想法與需求，支持他們走出不一樣但同樣精彩的人生賽道。

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



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