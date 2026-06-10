園遊．杏林｜醫管局成立「引進藥械辦」　引入創新藥械治療病人

園遊．杏林｜崔俊明



為了讓市民能以可承擔的價格獲得藥物及適切治療，政府一直為公立醫院提供高額藥費資助。在香港，以癌症標靶藥及免疫治療等自費藥物為例，每月藥費達數萬至十數萬不等，整個療程動輒過百萬元。為減輕患者負擔，醫院管理局將藥物名冊內合適的自費藥物納入撒瑪利亞基金及關愛基金資助，讓有需要的病人受惠。但面對人口老化、病種複雜化、醫療成本上升等因素，有限的公營醫療資源正承受無限的需求壓力，藥物方面亦面對同一挑戰，醫管局藥物開支正每年持續攀升。



經引進藥械辦推薦的新藥，現階段先覆蓋癌症藥物，這類藥物於本港註冊所需時間會由現時經衞生署「1+」機制的最多150天，大幅縮短至最快於100天內完成。（醫院管理局相片）

想病人所想，急病人所急，「以病人為本」是醫管局一直秉持、堅守的核心價值。為了幫助更多危重病人免於高昂藥費負擔，醫管局一直透過推行精準藥物資助政策，加快引入新藥、擴大自費藥物資助。此外，醫管局已按照行政長官2025年施政報告的政策方向，成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」（引進藥械辦），已於六月八日正式投入運作，會與衞生署透過「優先審評途徑」加快由引進藥械辦建議的新產品於香港註冊，加快審批創新藥物，盡快納入醫管局藥物名冊，全面提升病人獲得更佳治療的機會；另外，只要創新醫療器械符合病人利益且具成本效益，引進藥械辦亦會主動引入至公立醫院，提升治療效果，全面配合政府落實「好藥港用、好械港用」。

經引進藥械辦推薦的新藥，現階段先覆蓋癌症藥物，這類藥物於本港註冊所需時間會由現時經衞生署「1+」機制的最多150天，大幅縮短至最快於100天內完成。除了加快引進新藥、好藥，引進藥械辦亦會按病人需要及效益，「主動出擊」接洽內地及其他地區的藥企，了解開發新藥的安排及時間，並將合適引進公立醫院的創新藥物交由評審委員會審核，加快展開引進新藥的流程。

醫管局成立的「引進創新藥物及醫療器械辦公室」已於六月八日正式投入運作，會主動出擊接洽國際與內地藥企，將具成本效益且符合病人利益的創新藥械引進公立醫院供病人使用。（醫院管理局相片）

為了分秒必爭，急病人所急，當新藥物正在進行註冊審批程序期間，引進藥械辦更會提早與相關藥企就藥物價格磋商及全面評估新藥物，務求當新藥獲批准於本港註冊時，醫管局亦就價格及其他要求與藥企達成共識，進一步加快向藥物建議委員會提交新藥納入名冊的申請，好讓合適藥物能加快納入藥物名冊，以最快速度提供病人使用，讓病人有更多治療選擇，體現「好藥港用」。例如，早前有一種治療血癌的標靶藥物，由藥物名冊的自費藥物類別，轉變成專用藥物類別，前後藥費對比能相差近兩萬元，藥費大幅下降至每四星期二十元，大大減輕病人經濟負擔。

創新藥械發展一日千里，政府正把握機遇，致力發展成為國際醫療創新樞紐。配合政府政策，醫管局成立引進藥械辦，主動接洽國際與內地藥企，將具成本效益且符合病人利益的創新藥械引進公立醫院供病人使用；醫管局有信心將大大優化引進創新藥械的流程，提升治療成效及病人福祉。

作者崔俊明是醫院管理局總藥劑師。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

