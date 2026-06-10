裘言真｜公務員加薪有理有據　社會不應以偏概全

來稿作者：裘言真



行政長官會同行政會議決定，2026至27年度各級公務員薪酬將劃一上調2%。社會對於公務員應否加薪一直有些討論，部分人將大埔宏福苑火災事件中個別公務員的表現，直接與全體公務員掛鉤，主張不應為公務員加薪。這種「一竹篙打一船人」的觀點實在有欠公允，對絕大多數克盡己職、默默耕耘的公務員並不公平。

方案已平衡了各方意見

公務員薪酬調查的幅度，是行政會議充分考慮香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、每年進行的薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、職方的薪酬調整要求和公務員士氣等六項因素後所作的決定。事實上，今年的薪酬趨勢淨指標顯示，高、中、低層公務員的加薪幅度介乎1.17%至4.12%；今次政府建議各級公務員劃一加薪2%，明顯平衡了社會各方的意見，是中間落墨的務實安排。筆者認為，政府今次提出的加薪方案，合情合理，亦是在堅守審慎管理公共財政的原則下，維持政府高效運作、挽留人才的必要之舉。

對於有意見認為，特區政府在環球政經局勢不穩的情況下仍要面對一定的財政壓力，故公務員應「凍薪」共度時艱。然而，若客觀審視過去六年的數據，便會發現公務員的薪酬調整其實早已「跑輸大市」；過去六年，公務員經歷了三次凍薪、兩次加薪幅度低於薪酬趨勢淨指標，只有一年是按照私人市場的增幅調整，今年的建議加薪幅度，再次低於指標，正正反映政府在財政壓力下審慎理財的表現。

合理調薪有助鼓舞士氣

另一方面，通脹不斷蠶食市民購買力，交通、飲食、住屋等生活成本持續上升。過去幾年，香港社會一直維持穩定溫和的通脹水平，今年的基本和整體消費物價通脹率亦預期會在2.5%及2.6%。換言之，若公務員無法獲得合理的薪酬調整，實際上等同變相減薪，這不僅嚴重影響公務員團隊的士氣，亦會加重基層及中層公務員的生活壓力，以及加劇公務員空缺率高企的問題。「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，在現實情況下只會是不切實際的幻想。

再者，公務員薪酬調整的影響遠不止於17萬名公務員本身，還涉及資助學校、醫院管理局、社福機構等受資助機構的員工，總數超過數十萬人，連同他們的家庭成員，影響之大可想而知。這批來自中產家庭的主力消費群，若能獲得合理加薪，將有助帶動本地消費市場，並且向私人市場釋出正面信號，鼓勵僱主為員工加薪，形成良性經濟循環。

應讓公務員共享經濟發展成果

從宏觀經濟角度看，香港近期本地生產總值增長勢頭良好，今年第一季更強勁擴張，實質本地生產總值增長達5.9%，較上一季的4.0%增幅加快，全年實質本地生產總值預期可達2.5%至3.5%，整體經濟穩步向前。香港經濟表現某程度上亦是本港公務員的「成績表」之一，觀乎私人市場的打工仔在公司盈利增加時，往往能透過年終獎金或花紅分享獲利成果，公務員薪酬制度卻無花紅機制，唯一能分享經濟增長果實的途徑，就是年度薪酬調整。公務員團隊是推動政策落地、服務市民、支持經濟發展的基石，當經濟好轉，同為社會的一員，他們理應與大眾一同分享成果，而不是被社會以「個別事件」為由，無差別、懲罰性地剝奪合理加薪的機會。

筆者非常明白在大埔宏福苑火災一事中，個別公務員的表現確實與普羅大眾的期望有落差。然而，將極少數人員的表現，與全體公務員的年度薪酬調整混為一談，無異於要絕大部分盡忠職守的公務員，為小部分表現欠佳者承擔責任，明顯不符合公平原則。事實上，政府已明確表示會按事實公平究責，透過工作表現管理機制嚴肅處理和跟進個別人員的失當行為，社會實不應將兩者混為一談。

公務員團隊一直表現優秀

回看客觀事實，香港公務員團隊的整體表現屢獲國際肯定，這是無庸置疑的。在瑞士國際管理發展學院發表的《2025年世界競爭力年報》中，香港的全球競爭力升至第3位，並在「政府效率」和「營商效率」這兩項競爭力因素中獲得全球第二的佳績；這份權威報告清楚肯定特區政府及公務員團隊的施政和表現。此外，在世界銀行2024年的「世界管治指標」中，香港在「政府效率」排名亞洲第3、全球第16；在「控制貪污」方面位居亞洲第2、全球第15；這些權威國際評級充分印證，香港公務員團隊是廉潔、專業和高效的。

社會大眾應客觀、理性看待公務員薪酬調整，支持按機制加薪，並不等同縱容個別人員的失當行為。賞善罰惡、褒勤懲惰，才是負責任政府應有的管治之道，也是能真正激勵公務員團隊繼續「以結果為目標」服務市民，鞏固「廉潔高效公務員團隊」這其中一項香港賴以成功的基石。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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