青協｜預製菜爭議的癥結——不在「預製」而在「不透明」

來稿作者：鄭嘉豪、姚健宗



近年，社交媒體充斥「預製菜」的負面討論，令不少市民將「預製」與「低品質」畫上等號。「安全衞生隱憂」、「營養流失」及「定價不透明」等負面標籤反覆出現，甚至與食肆的商業道德掛鈎。在資訊碎片化的環境下，預製菜往往只在涉及爭議或衞生事故時才進入公眾視野。這種偏向性的資訊接觸，難免令公眾對整個產業產生認知偏差。



加強資訊披露與溝通是首要任務

香港青年協會「青年創研庫」最新研究數據顯示，高達91.3%受訪消費者表示未能有效辨識餐廳菜式是否屬於預製菜，反映社會的討論受限於資訊透明度不足與認知模糊。在缺乏準確辨識手段的前提下，消費者受「預製品質遜於現製」的傳統觀念影響，容易產生先入為主的抗拒心理；而食肆為規避市場的負面反應，往往傾向非透明的披露策略。此舉導致消費者的知情選擇權無從保障，也使業界難以建立長遠的市場信任，對產業健康發展與保障消費權益均未臻理想。

預製菜在香港餐飲業的普及，反映行業在應對勞動力短缺與經營成本壓力下的策略轉型。相比起任由負面印象蔓延，透過提升公眾教育及確保資訊透明更顯重要，幫助市民理解預製菜的生產流程與品質標準，從而建立理性的消費決策。加強餐飲業與消費者之間的資訊披露與溝通機制，既是當前的首要任務，也是守護香港「美食之都」美譽及提升產業信任度的關鍵。

預製菜等於劣質、充滿防腐劑？

公眾對預製菜的擔憂，主要源於味道品質、添加劑使用及口感變化等因素。部分消費者認為預製菜為了延長保質期而必須添加化學防腐劑，並質疑其營養價值。上述憂慮反映公眾對現代食品科技的認知仍有待提升。

專家與學者的研究指出，只要有適當的冷鏈運輸、包裝技術及加熱程序，預製菜的營養成分與安全性未必遜於現烹食品；其品質取決於原材料質素、工序控制及儲存管理。現代食品工業採用的冷鏈技術、真空包裝及消毒程序，旨在延長保質期、降低污染風險並穩定品質，並非必然依賴添加劑。配合本港現行法例對食品添加劑的規管，業界可參照 HACCP 原則建立風險監控機制，以提升食安管理水平。

值得注意的是，不同年齡群體的關注點存在顯著差異：18至34歲青年群體側重化學成分與食品安全，55至64歲年長群體則更在意味道與口感。由此可見，公眾教育不宜「一刀切」，而應針對不同受眾的需要，提供精準資訊，引導討論轉向以食品工藝、衞生標準及消費者權益為本的理性層面。

消費者對預製菜一刀切抗拒？

主流輿論常將香港消費者描繪為傾向「排斥」預製菜，但研究數據顯示，上述看法未能全面反映市民的真實態度。調查指出，41.3%受訪者認同預製菜是行業發展趨勢，57.5%理解這是餐廳應對高昂營運成本的合理考量。消費者並非要求食肆回歸人力密集的傳統模式，而是期望在消費過程中獲得透明資訊。

數據進一步反映消費者的多元態度：18至24歲年輕群組對預製菜持正面態度的比例為36.4%，明顯高於55至64歲群組的22.9%；女性受訪者對食品安全及標示透明度較為敏感，接受程度（42.8%）顯著低於男性（56.7%）；每周外食7次或以上的頻繁外食群組，接受度達55.7%，高於非頻繁外食群組的43.5%。

綜觀而言，消費者對預製菜抱持「有條件接受」的態度。公眾理解餐飲業的經營壓力，但高度重視資訊真實性，不接受餐牌使用「即叫即煮」或「新鮮自家製」等字眼以隱瞞預製成分。因此，相關政策討論不應簡化為「支持」或「反對」的二元對立，而應聚焦於建立核心機制：在確保資訊充分、標示清晰及定價合理的基礎上，保障消費者的知情選擇權。

倡打造「雙軌協作」公眾教育

針對上述迷思，我們建議政府及社區團體採取「雙軌協作」的公眾教育模式。

第一，由特區政府相關部門主導編製官方指南。透過發布《現代餐飲食品工藝與消費者指南》，以簡明易懂方式闡述食品工藝原理、添加劑法定標準及冷鏈技術的科學知識。指南宜涵蓋四大範疇：釐清預製菜的定義，解釋如中央廚房、低溫急凍、即食加熱等概念；說明法定食品添加劑的功能與安全標準，協助市民區分合法成分與違規添加物；分析冷鏈與真空包裝技術的保鮮科學，建立「不依賴防腐劑亦能保障保質期」的基本認知；以及提供食品標籤的實用解讀指引。官方權威資訊的發布，有助糾正網絡碎片化資訊導致的誤解，促使公眾理性看待食品工業。

其次，鼓勵社區團體與非政府組織推行「知情選食」教育。特區政府可提供專項資助，支持相關機構聯同註冊營養師及食品科學家，開展分層推廣。對家庭飲食決策者，教育內容應側重食品安全規管與科學原理，以應對其對家人的健康關注；對年長群體，宜着重解釋品質辨識與口感變化的科學原因；對關注化學成分與潛在風險的青年群體，則可結合參觀現代化智能中央廚房等實地活動，提升其對現代食品產業的客觀了解。

雙軌協作模式具備顯著優勢，官方提供權威科學依據，奠定信任基礎；社區機構則落實執行，精準回應群體訴求。此舉能有效提升教育成效，確保政策建議得以實踐。預製菜的核心議題，並非在食品本身，而在於資訊透明度與消費者的知情選擇權。當社會能基於科學實證重新審視預製工藝，輔以政府與社區的協作教育，香港將有條件由目前的認知分歧，邁向更趨成熟的消費文化。這有助重建餐飲業與公眾的互信，對守護「美食之都」的聲譽及產業長遠發展，同樣意義深遠。

作者是香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」社會民生組成員。



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