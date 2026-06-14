楊莉珊｜香港往何處去？五年規劃匯眾智，對接國家開新局

來稿作者：楊莉珊



2026年6月9日，香港特區行政長官李家超在出席行政會議前宣佈，特區政府將於下周一（6月15日）正式發表香港首份五年規劃的公眾諮詢文件，並展開為期兩個月的公眾諮詢。這不僅是香港管治史上具有里程碑意義的「歷史性一步」，更標誌着香港在由亂到治走向由治及興的征程中，主動對接國家「十五五」規劃、將「一國兩制」下香港的長遠發展納入制度化頂層設計的重大跨越。它突破了過去純粹依賴自由市場自我調節、「積極不干預」的慣性思維，通過前瞻性頂層設計彌補長遠戰略佈局的不足，增強香港經濟發展的韌性與抗風險能力。香港的發展離不開國家的支持，透過五年規劃主動對接國家規劃，香港能夠更精準地把握機遇，將「國家所需」與「香港所長」緊密結合起來。



規劃應作青年「導航圖」

切實回應民生訴求

此番公眾諮詢的開啟，正是落實「頂層設計同問計於民相統一」原則的關鍵一步，全社會，尤其是工商專業界、青年群體與基層市民都應踴躍參與、建言獻策，共同為香港編好這份屬於全體市民的長遠發展總藍圖。回望過去，香港雖曾參照國家規劃方向自行擬訂一些政策目標，但從未以法定或具約束力形式編製覆蓋全港經濟社會範疇的五年規劃。這使得部分重大議題，如土地房屋供應節奏、產業結構多元化、人口老化應對，往往因缺乏中長期統籌而陷入短期施政掣肘。

這份規劃不應只是政府內部文件，更要成為企業投資部署、青年職業規劃的「導航圖」與「加速器」。香港應進一步推動「大灣區青年就業計劃」升級擴容，打造「前店後廠」聯動模式，建立「灣區人才通」機制，把個人職業發展嵌入國家產業鏈佈局之中。這與特區政府提出五年規劃要為青年「創造更多不同產業的就業機會、提供國際舞台和向上流空間」的承諾高度契合。只有規劃內容真正回應住屋、就業、社福、醫療、安老等市民最切身的訴求，才能彰顯「以民為本」的施政初心，讓市民切實感受到發展紅利。

與國家戰略同頻共振

訂量化指標展現「有為」

香港五年規劃必須與國家戰略同頻共。未來不僅須鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，更應積極在創新科技、綠色金融等新領域開闢局面。香港擁有五所世界百強高校，科研基礎雄厚，但成果轉化須依託內地廣闊市場；以北部都會區及河套深港科技創新合作區為載體探索「一區兩園」模式，打通大灣區人才、資金、資料通道，是香港融入國家科創發展大局的重要抓手。同時，作為全球最大離岸人民幣業務中心，香港可發揮資本自由流動與低稅率優勢，以金融賦能科技企業對接國際資本、走向世界。

首份五年規劃若能將上述願景轉化為可量化、可追蹤的中期目標與分工清單，例如北都區開發分期里程碑、創科成果轉化指標、綠色金融科技應用場景了，便可望真正破除「小政府大市場」思想束縛，體現「有為政府」的戰略引領作用。

發揮「連心橋」獨特優勢

雙向互動歸集業界聲音

中國香港（地區）商會長期扮演內地政策「翻譯者」與港商「連心橋」角色。商會將持續向會員企業解讀國家最新發展戰略與政策導向，協助港商準確把握內地市場機遇。在此次五年規劃諮詢期，商會可發揮獨特優勢。一方面組織工商座談會收集中小企業、專業界別對規劃具體章節（如市場准入、稅務安排、跨境資料流程動、專業服務開放等）的意見；另一方面協助將會員回饋系統化提交特區政府，填補政府調研與微觀營商感受之間的資訊落差。這種「自上而下宣介規劃意義、自下而上歸集業界訴求」的雙向互動，正體現本次諮詢所追求之「廣聽民心、廣納民情」。

跨界別共商未來定位

凝聚社會最大公約數

李家超特首明言，諮詢文件上載至專題網站並於指定地點派發，市民可通過網站、電郵或郵寄提交意見；政府亦會舉辦多場諮詢會聽取議員、業界及市民意見。

然而紙面諮詢只是起點，社會各界尤應避免將五年規劃視作「額外文書工作」，而應視之為影響本港未來五至十年定位的核心契約。學界可就人口結構變化與人力資源規劃提出建議；社福及醫衛界可探討長者照顧與公私營醫療協作的長線安排；文化藝術與體育界亦可爭取在規劃中明定軟硬體支援指標。

規劃成功的關鍵在於凝聚最大公約數，這既是《國家發展規劃法》所強調的問計於民精神，也是香港多元社會透過理性討論求取長遠利益的難得契機。當各持份者願意放下短期本位考量，圍繞「香港往何處去」這一根本問題坦誠交流，最終形塑出的規劃文本方能具備真正的認受性與執行力。

香港編製首份五年規劃，是「一國兩制」實踐行穩致遠的時代注腳。它意味着香港不再僅被動適應周期波動，而是主動謀劃長遠航向；不再單靠市場隨機演化，而是以戰略引導資源投向最具價值的領域。對接國家「十五五」、立足香港實際、傾聽七百多萬市民心聲——這正是此次公眾諮詢的核心使命。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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