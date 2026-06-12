黃文莉｜發展新質生產力：香港創科除了資金，更需開放實用場景

來稿作者：黃文莉



近年，特區政府大力推動「新質生產力」與深港創科深度融合，特別是以河套深港科技創新合作區為核心，積極為香港招商引資。以人形機器人龍頭企業優必選科技（UBTECH）為例，該企業不但是本港的上市企業、落戶香港科學園設立研究院，更是河套區創科發展的堅定支持者 。然而，觀察人形機器人及高新科技行業的發展趨勢，業界的核心比拼已不再單純局限於技術層面，而是「場景」與產品的落地能力 。



作者黃文莉是九龍城區議員，全國青年委員。

這現象引申出一個關於香港創科政策的深刻課題。無可否認，特區政府近年在創科資金投入上不遺餘力，例如創新科技署轄下的「企業支援計劃」為私營機構的研發項目提供高達1,000萬港元的等額資助，同時亦推出各項基金支援企業的研發及算力需求。

但是，對於依賴深度學習與機器視覺的高質量機器人研發而言，資金補貼只是起步，真實的應用場景才是讓技術不斷迭代的數據源泉。目前香港的政策思維仍較側重於資金撥款與空間租賃，在為高科技研發提供實體測試與培訓場景方面，仍有極大進步空間。

事實上，政府絕對有條件帶頭釋放公共資源，將大型基建及公共設施轉化為高科技企業的「實戰訓練場」。以香港國際機場為例，隨着第三跑道系統全面投入運作，本港的轉機與貨運能力大幅提升。機管局近年積極推動「智能機場」，已引入室內巡邏機器人及自動駕駛拖車等技術。政府可藉此契機，進一步開放三跑更廣闊的物流與客流空間，讓落戶香港的高質量研發企業能實地測試其最新的導航與服務算法。

另一方面，文化與教育設施同樣是極佳的落地場景，例如香港科學館近期推出的「創科廊」專門展示了機械人技術與人工智能的發展。相關部門不應只讓機器人停留在玻璃展櫃內作靜態展示，而是可以推動博物館成為「活體實驗室」，讓研發中的機器人直接承擔導賞、互動教學或人流管理等工作，在真實的公眾互動中收集寶貴的運行數據。

要真正推動深港科技融合與高質量發展，香港必須具備平台思維。特區政府需要從單純的「資金提供者」進階為「場景共創者」，主動把城市的日常運作空間變成科創企業的試驗田。只有讓高新科技在香港找到實用場景，才能真正把頂尖技術與產業生態長久留在這裡，為香港的經濟轉型注入強大動力。

作者黃文莉是九龍城區議員，全國青年委員。



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