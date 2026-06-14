來稿｜香會搭建多邊對話平台　大國應善用機會維繫周邊信任

來稿作者：陳文坪



2026年香會其中一個實質成果是，由17個國家聯合發布的《水下基礎設施防務交流指導原則》（Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges，簡稱GUIDE），同意各國軍方應發揮作用，協助民事機構和私人業者應對針對水下基礎設施的安全威脅，包括支援海上監測工作。這是全球首個聚焦保護關鍵水下基礎設施的跨區域安全框架。



17國採納指導原則

採納指導原則的17個國家是澳大利亞、文萊、愛沙尼亞、芬蘭、法國、意大利、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、卡塔爾、新加坡、瑞典、泰國和英國。以區域來說，亞洲有6個國家加入，其中東南亞有5個國家；而歐洲有9個國家，佔了一半，大洋洲2個。可以這麼說，發起國意識到，水下基礎設施的安全與地面基礎設施同等重要。比如通訊電纜、能源輸送管道、電力電纜等安裝在海底的設施。

小國大外交，新加坡展現領導能力，召集國際44個國家的防務官員赴會，其中有54名是部長級高官，包括美國戰爭部長、日本、澳洲等防長在新加坡展開三天的防務對話大會。

GUIDE可維護水下基礎設施

第23屆亞洲安全峰會（香格里拉對話，簡稱香會）5月29至31日在新加坡舉行。這是一年一次的常年防務會議，讓亞洲國家防長及西方國家防長聚集一堂，共同探討當下國際局勢、地緣風險及一些熱點事態等防務措施。各國透過香會這一對話平台，可加深理解各自的行動，最重要的是可減少誤解與誤判，避免擦槍走火的風險。

GUIDE雖為自願遵循文件，不具法律或財務約束力，但17個發起國敢於立下先例，共同遵守這一原則來保護水下基礎設施的安全，相信未來會有更多國家加入，擴大參與，一同負起維護水下基礎設施安全保障，免遭居心不良者所破壞，或一起向破壞者追責。

重要水下設施應受到保護

回顧近年來發生的事件，俄烏戰事期間，由俄羅斯向德國輸送能源的北溪天然氣管道項目北溪一號與北溪二號位於波羅的海海底的管道於2022年9月26日同一日發生爆炸，導致大量天然氣泄漏到附近海域。2025年2月25日，台灣海底電纜頻遭人為破壞，涉案船隻「宏泰58」及船員被刑事調查，船長判囚三年。近期的中東衝突，伊朗曾揚言向使用霍爾木茲海峽海底電纜的全球大型科技公司收費，否則將破壞這些電纜。

這些在在說明，保護水下基礎設施已刻不容緩，不能假設人人都會遵守國際法、人人都是文明人、人人都愛護這些日常生活中的有限資源。這些重要的設施必須得到相應的保護。

香會對話不但是國與國之間的防務事宜，今年也進一步擴展開來。如GUIDE就是最新的例子，相信今後還會有新的方案出爐。保障基礎設施安全，無論國家大小，都會讓會員國受益，也能讓國際社會一起受惠。

應珍惜香會對話契機

香會不是為某個國家或某個組織服務，是東盟一種防務政策的體現。而中方防長連續兩年缺席會議，中方與會者指責日本的「新軍國主義」，反而被日本防長小泉進次郎反駁「有的國家擁有龐大的核武庫和戰略轟炸機；日本兩者皆無，卻被貼上『新軍國主義』的標籤」，成了西方媒體大肆渲染中方軍力的事件。實屬憾事！

中美關係在特朗普二次訪華後有所改善。正如美國戰爭部長赫格塞斯在香會上表示：「當前美中關係處於多年來最好的時期」。可見，中美關係已「穩中有序」向前發展。然而，中方不單單只有中美關係須維持好，還有與周遭國家的關係也須要保持良好。中方在提升國防力量的同時，也要讓周邊國家了解，以免將周邊國家「推向」西方。香會這一平台就是讓一些大國可以借此說明自身防務政策的良機。

正如新加坡《聯合早報》2026年6月4日社論提到，「經過20多年的發展，香會的多邊溝通機制的重要性日益突出，特別在當前以規則為基礎的國際秩序受到嚴峻挑戰、地緣政治環境更加分裂的世界。無論大小，各國都能利用這個平台，表達自身的安全關切，並對他國的焦慮有更好的理解。」香格里拉對話這一平台，各方既可邊做邊談來加強釋疑，也可推介新的規則讓各方來共同遵守。香會是一個難得的會晤機會，必須珍惜，棄席可惜。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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