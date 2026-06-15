進言廣達｜港籍女航天員上九天攬月　香港航天產業潛力無限

進言廣達｜黃進達



自楊利偉於2003年訪港以來，香港市民經過二十多年久候，終於見證港籍女航天員黎家盈警司以載荷專家身份出征參與神舟二十三號升空任務，消息振奮全港。不積跬步，無以至千里，其實香港在國家航天事業及其相關產業，一直都有積極參與。今日香港已經證明航天教育的種子可以開花結果。下一個20年，我們要證明香港不僅能培養航天員，更能發展出一個可持續、高增值、融入國家大局的航天產業。



香港航天產業優勢長存

香港航天產業的第一個潛力，在於高校與人才。一直以來，香港中文大學、香港大學、香港理工大學、香港科技大學等院校，早已深度參與國家探月、探火任務。理大團隊研製的「表取採樣執行裝置」，協助國家完成世界首次月球背面採樣；其研發的「落火狀態監視相機」，更隨「天問一號」登陸火星。這些成就說明，香港不僅有航天熱情，更有扎實的科研人才基礎。從實驗室到生產線，從數據分析到儀器製造，香港的大學每年輸出具備航天相關技能的畢業生數以百計。只要政策與產業需求對接，這批人才完全可以支撐起國家航天產業的「上游」，即是研發與設計。

香港航天產業的第二個潛力，在於科研能力的轉化。隨着InnoHK研發平台成立「香港太空機械人與能源中心」，支援國家嫦娥八號任務，以及創新科技署推出總額逾一億港元的航天科技特別徵集計劃，香港正從「單點參與」走向「系統協作」。中大團隊牽頭研發「激光外差光譜儀」，港大團隊研發「火星地物高光譜成像儀」，為「天問三號」任務作準備。這意味着香港已具備承接國家級航天科研項目的整機或模組研發能力。

在將這些科研成果轉化為產業這方面，香港仍有很大潛力。航天科技涉及材料、電子、機械、通訊、人工智能等多個高增值領域。香港若能在北部都會區或河套深港科技創新合作區，設立航天科技轉化園區，吸引內地龍頭航天企業落戶，同時支持本地初創企業將航天技術應用於民用產品（如衛星通訊、遙感數據服務、精密製造等），便能形成「研發—轉化—應用」的完整產業鏈。這不僅可以創造經濟價值，更能留住本地培養的科研人才。

香港獨特優勢無可比擬

香港航天產業的第三個潛力，在於「一國兩制」下的獨特區位。中央首次將載荷專家選拔開放予香港，體現了對香港創科實力的信任。這份信任，可以轉化為更多實質合作。例如，香港可以成為國家航天技術「走出去」的窗口——利用國際金融中心地位，為航天項目提供綠色融資、保險、法律仲裁等高端服務；利用自由港優勢，吸引國際航天零部件經香港轉口或進行檢測認證；利用國際化營商環境，舉辦世界級航天會議與展覽，匯聚全球航天產業資源。

同時，香港可以與大灣區內地城市形成分工。香港聚焦研發、金融、檢測、認證等高附加值環節；深圳、東莞等地提供精密製造、量產配套；廣州、珠海則可承擔發射服務與數據應用。這種「香港研發+灣區製造+全球市場」的模式，正是香港航天產業最可行的發展路徑。

黎家盈的成功，不應只停留於象徵。其資訊科技與警務出身，沒有傳統航天背景，卻以載荷專家身份飛向太空。這啟示香港青年：航天產業需要的不只是航天工程師，更需要數據科學家、人工智能專家、材料學者、法律顧問、金融分析師等等，相信在未來，每一個專業都可以在香港航天產業鏈中找到匹配位置。

作者黃進達是經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席，香港菁英會主席，全國青聯常務委員，重慶市政協委員。



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