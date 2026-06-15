來稿｜「智能向善」的公共實踐

來稿作者：彭耀宗教授



最近，財政司司長發表「智能向善 普惠全民」網誌，勾勒香港人工智能（AI）發展藍圖，並在《財政預算案》中提出將AI引入各行各業，並推動全民掌握AI。令人振奮的是，新成立的委員會初期將戰略性聚焦於「生命健康」領域。對於政府這項具前瞻性的決策，香港理工大學（理大）康復治療科學系表示高度認同與鼎力支持。



面對人口老化及慢性疾病的挑戰，AI正快速重塑醫療保健、康復以及醫護人才培訓的模式。作為亞太區首屈一指的康復治療教學及研究單位，本學系致力將最新的AI技術融入臨床研究、社區健康管理及高等教育中。我們深明政府推動「AI+生命健康」的戰略意義，過去數年亦已在此領域累積了豐碩的成果。從培育醫療專才、開發姿態監測設備，到為中風及痛症患者度身定制治療方案，本學系已成功將AI應用於多個健康範疇，致力提升全港市民的健康。

臨床康復智能化：以AI為患者「度身定制」專屬治療方案

在中風康復的精準醫療方面，鄺偉恒教授及其團隊正積極開展一項具前瞻性的研究。利用AI技術，分析患者的多維度數據，包括神經反應、患者特徵以及步態的生物力學特徵。透過這些大數據，團隊正開發一套智能臨床系統。未來，這系統將成為臨床醫護人員的得力助手，為治療師提供客觀的科學建議，協助為每位患者精準匹配最合適的治療方案。無論是步態訓練、運動治療或針灸，AI都能根據患者的特性，建議最優化的治療途徑，制定精準的康復計劃。

在智能康復硬件的研發上，方乃權教授繼「Remind-to-Move感知提示手環」後，推出結合AI與神經科學的「動力康復滑板車」（Powered Rehab Skateboard）。這康復訓練裝置具備高度智能化設計，能實時比較患者偏癱肢體與健側肢體的運動模式。透過AI自動調整訓練頻率和強度，提升中風或大腦麻痺患者的活動能力。這款便攜式設備專為居家與社區康復而設計，更榮獲了2026年美國消費電子展（Consumer Electronic Show）的「創新獎」，讓香港的科研成果閃耀國際舞台。

針對長者膝關節退化與防跌上，符少娥教授及其團隊開發了一款專屬的手機應用程式。團隊對1,026名社區長者進行了為期一年的追蹤研究。發現「坐站能力」、「步行速度」及「年齡」，是預測長者首次跌倒及發生膝關節痛的三大關鍵指標。該手機應用程式利用AI技術動態評估長者的身體功能，並提供個人化保健運動方案。這不僅有效降低長者跌倒受傷的風險，更能延緩退化性疼痛的惡化。有了這些創新發明，臨床治療轉向精準的「度身定制」。

預防勝於治療：運用AI探索痛症病理與管理日常健康

許多現代人長期受慢性腰痛困擾，但臨床上往往難以釐清確切的痛楚成因。為此，黃宇樂教授團隊利用先進的「機器學習」演算法，成功透過分析慢性腰痛患者的腰椎磁力共振影像，識別出獨特的椎體特徵。這項突破性發現為醫生探索患者痛症的潛在成因開闢了全新的視角。團隊更因此榮獲了國際腰椎研究學會頒發的「2026年學術大獎（生物工程類別）」（ISSLS Prize 2026 in Bioengineering），充分展現了AI在解構複雜人體病理機制上的強大潛力！

在日常健康管理方面，長時間使用電腦及不良坐姿是引發肩頸勞損的主因。黃宇樂教授研發了體積小巧的「頭部前傾姿勢監測儀」，設備以「無標記技術」安裝於螢幕上，實時捕捉頭頸姿勢。當系統偵測到頭部前傾時，便會及時提醒，使用者可依個人需求自訂提醒頻率。系統亦會記錄每天維持不良姿勢的時間比例，助使用者追蹤姿態表現，從根本預防職業性勞損。

在公共衛生數據建設方面，徐幻教授早前向政府提出一項具建設性的倡議：盡快建立「中央兒童及青少年綜合數據資料庫」。透過AI驅動的數據庫，醫療機構能更精準地追蹤兒童的發育狀況，及早處理健康風險，這與政府利用AI促進社會福祉的施政理念不謀而合。

改變未來的教育：以AI培育新一代醫療專才

作為香港培育康復治療專才的重要搖籃，理大康復治療科學系早已將AI與前沿科技深度整合至健康專業的教學版圖中，確保未來的醫療人員具備應用科技的能力。我們正積極推展多個具創新性的「AI融入教育」項目：

虛擬環境中的臨床模擬：我們結合高擬真模擬與AI驅動的虛擬實境（WebXR）技術，讓學生進入高度逼真的醫院場景，在零風險的環境下進行臨床決策訓練，避免對真實患者造成風險。

AI醫患溝通教練：良好的醫患溝通是優質醫療的基礎。我們開發的「AI溝通教練」系統，能在學生進行模擬問診時進行客觀分析，針對學生溝通技巧提供數據化反饋，協助導師給予更精準的指導。

慢性痛症互動化教育：利用AI互動技術製作以患者為中心的影片，讓學生能更深刻地理解患者的感受，優化臨床溝通與患者教育的流程。

文本即時轉換動畫技術：運用AI生成技術，將抽象的生物力學文字描述，轉換為「人體關節受傷與運動的立體動畫」將複雜的理論具象化，大幅降低學生的學習門檻。

透過這些前瞻性的教學模式，我們不僅致力於提升教學質素，更確保畢業生具備足夠能力，從容應對未來科技化醫療環境的挑戰。

政府大力推動AI發展並戰略性地聚焦於「生命健康」，是惠及全港的重要發展方向。理大康復治療科學系無論在病理研究、康復設備研發、健康管理工具的設計，乃至醫療專才的培育上，已成功印證了AI的無限潛力。我們將繼續秉持創新求進的精神，深化與政府、醫療機構及各界的協同合作，全力支持政府的AI發展策略，共建一個更健康、智慧、具關懷的社會。

作者彭耀宗教授是香港理工大學康復治療科學系系主任。



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