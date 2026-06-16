議員來稿．鄭泳舜｜借鑑社區客廳經驗　以良政互動破解結構性困局

來稿作者：鄭泳舜



專為改善劏房戶居住環境而設的社區客廳，推出至今已屆三年，一直備受基層社群好評。筆者近日在立法會口頭質詢環節中，跟進計劃的發展與成效，欣喜看到政策走向十分正面，逾七成社區客廳的會員在延伸生活空間、社區歸屬感及人際網絡都獲得改善，而試行計劃由2023年年底推出至今，已有13個社區客廳正式投入服務，今年底前將再增5個。社區客廳定位清晰、未來路向明確，切實有助改善劏房戶的生活，正是行政機構與立法機關建立更緊密良性互動關係的體現，盼望在這樣良政善治的環境下，困擾社會多年的「老大難」問題，能夠一步步迎刃而解。



作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，民建聯成員。（梁鵬威攝）

良政互動助社區客廳順利推行

筆者服務的九龍西區，一直是劏房最密集的社區之一。早年，筆者聯同不同界別，多次與勞工及福利局就改善劏房戶的生活進行研究和交流，期望基層家庭能夠享有更理想的居住與社區生活條件。這種「良政互動」，正是今日社區客廳得以順利推行的起點，亦成為現屆政府針對劏房住戶的需要而推行的精準扶貧重點項目。

筆者一直認為，推動社區客廳與解決劣質劏房問題，可謂一套「組合拳」。透過「政、商、民」三方合作，幫助正住在不適切居所的基層市民改善生活環境。由於各區住戶需求不同，社區客廳在落實過程中需要不同持份者緊密聯繫，而議員正正發揮市民與政府之間的橋樑角色，拉近官民距離，令社區客廳的服務更加到位。

冀更多劏房戶受政策之惠

三年以來，社區客廳一直在劏房集中的社區，為劏房戶提供實體活動空間，亦通過社工服務建立支援網絡及轉介服務，形成作用日漸顯著的社區平台。社區客廳服務也漸趨多元化，例如四月啟用的油麻地社區客廳，特意設有「清真廚房」，照顧少數族裔的飲食文化和宗教需要，而早前投入服務的荃灣西社區客廳，除了共享廚房、自助洗衣乾衣設備等基本設施，亦設3D打印機、機械人、縫紉機等，展現服務創新的潛力。

現有的社區客廳均設於劏房戶較為集中的地區，樂見當局承諾未來擬新增社區客廳時，會着力推動在現時未有這類設施的地區物色合適地點，讓更多劏房戶受惠。

以良政善治改善「老大難」問題

展望將來，筆者期望除了持續完善硬件設施，軟件方面亦需要強化，包括提供更深入的就業支援、照顧服務等，探討如何更精準扶貧，同時政府可考慮擴展服務對象至非劏房居民，例如照顧者、殘疾人士等，同時提升社區客廳的多元功能。正如上文提及，社區客廳需要「政、商、民」三方合作才能促成，未來亦需開拓更多途徑鼓勵商界參與其中。

在良政善治的局面下，現屆特區政府更有魄力地改善社會的「老大難」問題，尤其聚焦於取締劣質劏房；作為處理劏房問題政策之一的社區客廳，從醞釀到實踐，都充分體現了行政機關與立法機關緊密良性互動的力量，是有助團結社會各界，破解香港發展的深層次矛盾，這正是良政善治的具體體現。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，民建聯成員。



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