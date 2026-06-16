議員來稿．陳博智｜科技興蠔、品牌立業——香港蠔業發展新機遇

來稿作者：陳博智議員



香港養蠔業擁有近三百年歷史，早在清朝已見蠔民於后海灣耕海為生。從最傳統的「泥潭養殖」，到後來的「蠔排養殖」，養蠔方式代代相傳、持續演進。惟近年隨着氣候變化、人手青黃不接、區域市場競爭加劇等因素，令這個老行業面臨嚴峻考驗。上月筆者出席由香港大學在流浮山舉辦的「第一屆香港蠔節」，親身感受到業界求變的強烈意願，也看到了科技為蠔業帶來的無限可能。筆者認為，只要「政、產、學、研」各方攜手，香港蠔業完全可以走出一條高質量的現代化發展新路。



作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。（圖片來源：陳博智facebook)

港大培育出「超級蠔」

后海灣是香港蠔業的搖籃，惟近年海水溫度持續上升、鹽度異常波動，對傳統品種的存活率造成打擊。氣候變化疊加蠔苗供應不穩、人員流失，行業一度陷入困境。然而，危機之中往往藏有轉機，科技賦能是其中最關鍵的變量。

其中，港大生物科學學院和太古海洋科學研究所的研究成果，是目前最有說服力的本地範例。港大在南中國海發現一種生長速度快、抗病能力強的本地品種「香港牡蠣」（Crassostrea hongkongensis），並依托校園孵化場成功培育高質量蠔苗，業界稱之為「超級蠔」。

以科技促蠔業發展

今年初廣東湛江蠔場的對比數據更為明顯，當地普通蠔因冬季海水升溫與高鹽度的協同效應，存活率僅約一成；但在同等惡劣環境下，港大以基因選育技術培育的「超級蠔」，存活率卻超過六成。

港大團隊亦研發了三倍體蠔苗技術，相較普通蠔的兩組染色體，三倍體蠔苗含三組遺傳物質，對極端溫度、酸鹼值波動及高鹽度環境的抵抗力更強，生長速度亦更快。配合紫外線滅菌海水淨化系統，進一步提升食用安全。值得一提的是，一隻成熟生蠔每日可過濾約二百公升海水——蠔業的發展，同時具備改善海洋生態的附加價值，可謂一舉多得。

蠔業增值應貫通產業鏈

除科技外，政策配套同樣不可或缺。筆者認為，政府應盡快研究設立完善的蠔業牌照制度，以規範生產標準，亦方便制訂業界扶持政策，讓有心投入的新生代蠔農有法可依、有路可走。

同時，蠔業的發展不應局限於養殖環節，而應貫通上中下游整條產業鏈。蠔油、蠔豉、蠔殼清潔劑等衍生產品，既可增加附加值，亦可為蠔民提供更穩定的收入來源。事實上，本港已有蠔業協會於2018年率先設立淨化廠，以高強度沖洗技術提升蠔的品質，是業界積極自我提升的先行例子。

以品牌建設促進軟實力

此外，蠔業與北部都會區的整體發展有高度契合之處。流浮山一帶可結合生態旅遊、農漁體驗、文化教育等元素，打造具香港特色的「蠔業生態走廊」，既能吸引本地及大灣區旅客，亦可為新界北部的土地活化賦予新意義。

如果說科技是蠔業的「硬實力」，品牌建設便是「軟實力」。「香港蠔」本身已有相當口碑，肉質鮮甜肥美，深受本地消費者認可。本港餐飲市場對優質本地食材的需求日增，正是「香港蠔」提升品牌定位、推動產地認證的好時機；與時同時，香港每年接待大量國際旅客，蠔業若能與飲食旅遊結合，讓訪港旅客親身體驗「香港蠔」的獨特風味，將是最好的品牌展示平台。

「香港蠔」走上新征途

國家「十五五」規劃提出「人工智能+」行動，香港亦將正式運作香港人工智能研發院。若能善用這一優勢，將人工智能引入水質監測、蠔苗生長預測及飼養管理等環節，不僅提升生產效益，更可將港大的養殖科研標準與技術向外推廣，為大灣區乃至東南亞蠔業提供參考，讓香港發揮聯通世界的獨特功能，豐富區內居民的優質飲食選擇。

幾代蠔民的汗水耕耘，為今日的「香港蠔」奠定了根基；品牌的征途才剛開始。以科技為槳，以品牌為帆，香港蠔業定能在廣闊藍海中乘風破浪，蠔情萬丈。

作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。



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