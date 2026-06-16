張美雄｜為什麼香港需要「五年規劃」？

來稿作者：張美雄



2026年3月，經濟合作與發展組織（OECD）發布的《主要科學技術指標》報告顯示，中國研發投入已與美國旗鼓相當，甚至在按購買力平價口徑核算上已超越美國，成為全球第一大研發投入國。與此同時，「十四五」期間中國製造業增加值從2020年的26.5萬億元增長至2025年的34.7萬億元，佔全球比重接近三成。一時間，西方媒體集體錯愕——那些近年不斷炒作「中國經濟到頂」、「世界工廠將被取代」的論調，突然沉默了。



他們會問：中國是突然變強的嗎？答案當然是否定，那只是潛龍勿用、蓄勢待發的長時間積累。中國的蛻變源於過往數十年間一個接一個的「五年規劃」。它不是偶然爆發，而是一套有序推進的體系：從堅守製造業產量的防線，到升級至創新科技，每一步都有藍圖可循。

規劃的價值：講得出，做得到

不少人討論內地的「五年規劃」時，總以為它只是一個宏大願景。但其實，規劃最厲害的地方，不在於寫得多漂亮，而在於它能夠把長遠目標一步步拆解成具體任務、部門責任、時間節點和階段考核。簡單講，就是「講得出，做得到」。

用數據說話：「十四五」期間，中國製造業增加值增長了超過三成，自主研發的飛機C919投入商業營運，新能源汽車產銷更屢創新高。這些都不只是靠市場「碰撞」出來，而是規劃先行、政策配套一步步推出來的。

內地的發展經驗向世界證明了一件事：政府適當引導，以經濟客觀性與市場適應度為大前題，只要方法得當，不但不會綁死市場，反而能為市場創造更大的舞台。規劃從來不是要取代市場做決定，而是為市場提供清晰的方向和穩定的預期，尤其是一些市場自己未必有足夠動力做、短期回報不足的事，例如長期科研、人才培養、基礎設施建設。此時政府的規劃與引導，正是為未來的市場繁榮鋪路墊底。

香港的痛點：不能再「搭順風車」

回看香港，過去幾十年我們習慣了一種「搭順風車」的心態。因為有「一國兩制」的獨特優勢，加上內地改革開放帶來的巨大機遇，香港好像自然就會有好日子過。但這個模式，到今天已經行不通了。

對比以前，內地已經更大開放，外資可以直接進入上海、深圳、海南，經過香港不是必須。在全球產業鏈重組、地緣政治震盪、科技革命加速這種環境下，香港如果繼續只抱住「大市場、小政府」的舊思維，只會慢慢落後。

先不論大環境，即使在社區層面，我在十年區議員期間也親眼見不少社區項目由提出到落實，動輒耗時十年八年，中間換了幾屆政府、改了幾次方案。這不是要怪責任何人，而是反映了一個現實：香港過往不同時期的施政報告或發展策略，雖然各有亮點和側重，但仍有缺乏一套跨年度、跨部門的持續追蹤機制，部分長遠規劃較難在不同屆政府之間完整銜接。內地的五年規劃之所以值得參考，正是因為它每一項指標都有負責單位、有時間節點、有階段考核，做到「講得出，也做得到」。

轉折點：香港第一次「五年規劃」

好消息是，這個局面正在改變。6月15日，特區政府正式發布了香港歷史上第一份五年規劃的公眾諮詢文件，涵蓋六大領域：北部都會區建設、經濟金融與貿易、創新科技與產業發展、民生及社會發展、區域合作，以及文體旅協同發展與綠色轉型。諮詢期至8月14日，目標今年第三季內正式發布。

有人或許疑慮：五年規劃，即是不是香港要走計劃經濟？絕對不是。政制及內地事務局局長謝小華清楚表示：「香港一直堅持落實『一國兩制』和香港自由市場經濟、市場主導、政府推進的核心原則。對接國家『十五五』規劃不是取代自由市場，而是將清晰的願景和戰略部署由大政策入手，令市場能夠有更加穩定和清晰的發展。」

這其實呼應了特首李家超經常說的一句話：「有為政府」與「高效市場」互相結合。市場負責效率，政府負責方向，兩者不是對立，而是互補。香港的「五年規劃」，就是在尊重資本活力的同時，為經濟和民生注入一份「確定性」。事實上，在高度成熟與高度競爭的城市環境下，「積極不干預」已不再是最有效率的治理方式。

國家戰略：為香港指明發展路徑

國家的「十五五」規劃對香港的期許，從以前「支持香港融入國家發展大局」升級為「支持香港更好融入和服務國家發展大局」。多了「服務」兩個字，意思是香港不再是被動配合，而要主動貢獻自己的獨特價值。從實際來看，「十五五」規劃已為香港訂下了清晰的戰略坐標：鞏固國際金融、航運、貿易中心，建設國際創科中心，強化全球離岸人民幣業務樞紐，打造高端人才集聚高地。

過去五年，在國家規劃支持下，部分發展已經開始初見成效：河套創科園由構思已變為實際動工，北部都會區從概念走進規劃，香港的「八大中心」定位有序推進。這些都不是純粹靠市場自然演化出來的，而是規劃引導、政府推動的結果。

對於香港來說，五年規劃不是甚麼外來的陌生事物，而是我們由治及興過程中一個必不可少的工具。接下來的關鍵，我們不是再爭論「要不要規劃」，而是集中「怎樣把規劃做好」。

五年規劃的公眾諮詢已經展開，每一位關心香港未來的人都應該參與。你的意見並非可有可無，而是在為未來五年的香港方向貢獻想法。從過往較側重年度的政策部署，到今日擁有一份跨越五年、有系統、有階段的發展藍圖，這一步，值得我們每一個人認真對待。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長，清華大學公共管理碩士研究生。



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