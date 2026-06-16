來稿｜規劃易寫，落實難行——香港需要的不只是一紙藍圖

來稿作者：陳嘉華



特區政府推出首個「五年規劃」公眾諮詢，方向無疑是正確的。但筆者要問一個更實在的問題：規劃有了，方向對了，那阻礙我們真正把事情做成的，到底是什麼？



香港過去不是沒有規劃——長遠房屋策略、鐵路發展策略、智慧城市藍圖，一樣接一樣。但執行結果如何？公屋輪候時間依然漫長，「北部都會區」概念談了幾年還停留在收地階段，創科產業的落地速度遠遜於新加坡和深圳。這一次政府打出「五年規劃」這面旗，更強調要以國家「十五五」規劃為指引。筆者的第一個建議是：與其追求規劃的大而全，不如聚焦三到五個「非做成不可」的硬目標，設立獨立的執行監察機制，每年向立法會提交進度報告並公開問責。

筆者認同中央對香港角色的重視，但也要指出社會上的一種擔心：「自上而下」的規劃若缺少「自下而上」的參與，最終容易變成一堆指標和KPI，而居民最關心的交通擠塞、醫療輪候、市區老化等實際問題，反被淹沒在宏大的經濟增長數字裏。財政司司長陳茂波提到規劃要「社會更加普惠包容」，筆者建議在規劃諮詢階段加入地區市民聽證會，不是象徵性收幾份意見書，而是讓每個區的關帝廟翻新、街市管理、行人路爛磚這些「小事」也能進入五年規劃的考核體系——因為對普通人來說，這些才是政府有作為的真實感受。

經濟層面，第一季GDP增長5.9%，股市成交回升，樓價企穩，財富管理中心規模超越瑞士——這些數字值得高興，但筆者對「經濟復甦」持保留態度。樓價反彈主要受低基數效應和積壓需求釋放影響，而非實質收入增長驅動；新股集資額同比大增1.1倍，但比較對象是去年極度低迷的市況。更重要的是，美國對香港加徵額外關稅的提案一旦落實，轉口貿易和供應鏈金融將首當其衝。筆者的建議非常具體：政府不應只向商界喊「開拓新興市場」這種空洞口號，而應盡快與東南亞、中東的主權基金簽訂雙邊投資保護協定，同時為中小貿易商提供匯率對沖補貼，以降低關稅衝擊帶來的匯兌損失。

國際環境方面，筆者的觀察更冷峻。G7峰會內部分歧、中東停火協議一波三折、美國兩黨對華強硬已成共識——這些都不是短期內會消失的風險。香港過去習慣在「中美共治」的夾縫中「左右逢源」，現在那個時代已經終結。筆者認為，香港最務實的策略不是奢望調停或中立，而是主動融入國家「雙循環」中的「外循環」節點角色：一方面鞏固普通法體系和自由港優勢，吸納從內地溢出的高端消費和專業服務需求；另一方面在RCEP和CPTPP框架內尋找制度性突破，用亞洲區域合作對沖歐美市場的風險敞口。 具體來說，香港可爭取在2027年前加入RCEP，同時與海合會國家建立金融產品互認機制。

最後，筆者想說一點超越政策和數字的反思。香港人近幾年經歷了很多——修例風波、新冠疫情、移民潮、經濟波動。大家心裏都明白，信心比黃金更珍貴。「五年規劃」也好，夏主任來訪也好，真正能重建信心的不是漂亮藍圖的發佈，而是一個爛尾多年的項目終於動工，一項承諾三年的政策終於落實，一條投訴了五年的爛路終於修復。筆者的最後一條建議是：政府應主動梳理出十個「長期未解決的民生積案」，例如「翠屏河臭味治理」、「觀塘線早高峰擠逼緩解」、「公屋維修基金建立」等，逐項列出責任人、時間表和驗收標準，向全港市民公示。這比100份規劃諮詢文件更能讓人相信：香港真的在向前走。

規劃寫得再好，不如拆掉一個違建、修好一條行人路來得有說服力。香港不缺願景，缺的是把小事做成的耐心和問責。但願這一次，「五年規劃」不會成為另一份束之高閣的檔案。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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