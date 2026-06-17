園遊．杏林｜北區同心　善旗飄揚

園遊．杏林｜蘇詠儀醫生



據地區資深領袖憶述，早年社區人士已洞悉北區的發展潛力，並預見市民對醫療服務日益殷切的需求，因而積極聯繫各界，促成北區醫院的興建。「醫社攜手同行」不僅是願景，更是北區醫院與社區持份者多年來建立深厚互信與合作的真實寫照，見證了醫社協作的珍貴歷程。



為進一步加強與社區聯繫，北區醫院於2007年成立北區醫院慈善信託基金。基金一直擔當醫院與社區之間的重要橋樑，讓市民透過不同形式的籌款活動，例如賣旗日及慈善步行等，支持並參與醫院發展。在社區人士長期支持下，基金每次舉辦籌款活動均吸引逾千名市民踴躍參與，轉化善心為實際行動，為醫院發展注入動力，亦為病人帶來更優質醫療服務。

今年，社會福利署署長已批准三間機構於6月27日（星期六）分別在港島、九龍及新界區舉行賣旗日，而本基金獲授權於當日在新界區賣旗。是次活動不僅是重要的籌款機會，更是凝聚社區力量、延續醫社聯繫的重要平台。小小旗紙，承載着深厚心意；每一份捐款，不僅象徵市民對公立醫療服務的支持，更蘊含對醫護團隊的肯定，以及對病人需要的關懷。善款所支持的，不單是個別設備或項目，更是讓更多病人能及時受惠的希望。

北區人口持續增長，醫療需求不斷上升，如何在有限資源下提供更貼近居民需要的服務，一直是醫院面對的重要課題，基金正好在此發揮補充角色。過去，基金已資助逾90項慈善計劃，涵蓋臨床設施、醫療儀器及病人支援服務，使醫院能更靈活回應社區需要，提升服務的精準度與適切性。同時，北區醫院現正進行擴建工程，未來新大樓落成後，將提供更全面的醫療服務，進一步提升應對區內需求的能力。醫院發展不僅是硬件擴充，更體現服務質素的持續提升與延伸，這段歷程有賴醫院團隊與社區攜手同行。

正因如此，是次賣旗日更顯意義非凡。其價值不僅在於籌得善款的多寡，更在於促進醫院與社區之間的連結。當街頭巷尾飄揚着一張張善心旗紙，當學生、家長、義工、街坊及各界機構同心參與，正正體現了醫社同行的精神。活動所籌得的善款，將用於支援北區醫院發展，包括購置醫療設備、提升醫療服務，確保每一分善款均回饋於醫院服務及有需要的病人身上。

北區醫院慈善信託基金的賣旗日，讓我們看見善意如何在社區中流動。無論是街坊主動捐助，還是學校、團體及社區組織的積極參與，皆以實際行動表達對醫院的支持。這份支持不僅體現在資源上，更彰顯共同守護社區健康的信念。當大家願意停下腳步接過一枚旗紙，是對醫院工作的認同；當我們主動傳遞善意，便讓社區連結更為緊密，也再次印證醫療服務的進步，從來有賴醫院及市民攜手實現。

善旗迎風飄揚，匯聚點點善心，構築一個有溫度的醫社網絡。誠邀大家於6月27日一同支持北區醫院慈善信託基金新界區賣旗日，將點滴善意匯聚成持續力量，為北區醫院、為病人、為社區，共同築起更穩固而溫暖的健康防線。

作者蘇詠儀醫生是北區醫院行政總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

