楊莉珊｜一紙僑批寄香江：大灣區攜手開創華語區域電影出海新常態

來稿作者：楊莉珊



2026年6月12日晚，香港尖沙咀K11 Art House燈光璀璨。深圳原創出品、藍鴻春執導的潮汕方言電影《給阿嬤的情書》，在此舉行隆重的香港首映禮。香港特區政府財政司司長陳茂波、香港貿易發展局主席馬時亨、港區全國人大代表陳振彬、中聯辦副主任孫尚武、全國政協常委林建岳，以及映藝娛樂劉德華等嘉賓親臨現場，與導演藍鴻春及主演李德如、陳欽勤、李思潼、王彥桐、鄭潤奇、吳少卿、王曉慧等主創集體亮相。



「不信邪」的影視奇蹟

這不只是一場普通的電影首映——它是深圳文創力量與香港影視生態的一次深情擁抱，是潮汕百年僑批文化穿越時空登陸國際都會的見證，更是一封用光影寫成的、寄給全體華人的「情書」。

《給阿嬤的情書》的誕生本身就帶着某種「不信邪」的浪漫。影片由深圳市金螞蟻影視傳媒有限公司出品，製作成本僅約1,400萬元人民幣，無一線明星加持，主演皆為素人，開篇大量對白使用潮汕方言夾雜泰語與普通話，上映首日（2026年4月30日）全國排片率低至1.6%。然而奇蹟隨口碑發生——豆瓣評分從開分9.0一路逆漲至9.2分，截至6月13日累計票房已突破17億元人民幣，穩居2026年度票房榜亞軍及「五一」檔冠軍，觀影人次超4,000萬。

一封書信承載的家國密碼

這種「低開高走」的現象級逆襲，被業內稱為「僑批效應」：觀眾走進影院是被好奇牽引，走出影院卻自發成為義務推廣者。導演藍鴻春耗時近三年走訪近三百個華僑家庭、採訪逾百位耄耋老人，令片中九成情節皆有真實原型支撐。沒有炫技的運鏡，沒有狗血的衝突，只有潮汕老城斑駁的牆、工夫茶升騰的煙、阿嬤皺紋裏藏着的等待——正是這份笨拙的真誠，擊穿了方言與地域的藩籬。

影片的核心意象「僑批」（潮音：kiau5 pi3），是明清時期至二十世紀中葉，東南亞華僑寄回閩粵僑鄉的「銀信合一」載體——既是匯款憑證，也是家書。習近平總書記曾指出：「『僑批』記載了老一輩海外僑胞艱難的創業史和濃厚的家國情懷。」

重情重義從祖輩傳向當下

故事始於潮汕阿嬤葉淑柔與早年赴泰謀生的丈夫鄭木生。木生許諾「掙了錢就回來」，從此杳無音訊，唯有一封封僑批定期抵達——叮囑阿嬤「切要平安，即為團圓」。數十年後，孫子曉偉因故遠赴泰國尋找傳說中已成富豪的阿公，卻意外揭開塵封真相：木生早在青年時期客死異鄉，那些跨越半世紀的深情家書，竟是受木生恩惠的泰國華裔女子謝南枝，冒名代筆持續寄出。這一寫，就是十八載。

影片最動人之處，是將「情義」二字鋪陳得克制而磅礴——木生對妻兒的責任、南枝對亡友的踐諾、阿嬤對承諾的篤信。正如首映禮啟動儀式上嘉賓將仿製僑批投入復古郵筒，象徵這份「做人要有情有義」的精神從祖輩傳向當下。

香港首映引發潮人文化共鳴

選擇香港作為出海第一站可謂恰如其分。香港本身是歷史上僑批重要的中轉樞紐，相當數量的僑批經香港匯入潮汕；而香港常住人口中約有百餘萬潮汕籍同胞——從李嘉誠、馬時亨到無數基層勞工，「過番」（下南洋）的基因深埋這座城市的肌理。

首映禮正值第五屆「香港潮州節」餘溫未散（6月5日至9日），主辦方期望借這部「接地氣的潮汕話電影」讓香港青年感知先輩漂洋過海的艱辛。港區全國人大代表陳振彬直言：「這是一部很好的國民教育作品，讓下一代明白『我是中國人』，將愛國愛鄉精神發揚下去。」馬時亨以潮州人身份力挺：「香港有一百多萬潮州人，市場潛力不容小覷，聽聞好評如潮，6月18日公映後必去捧場。」財政司司長陳茂波則肯定此類兼具地方特色與普世情感的創作：「展現中國電影多樣性與生命力，未來期待更多有人文厚度、又有國際共鳴的電影在香港及世界各地上映。」

現場主演李思潼、王彥桐以潮汕俗語「平安當大賺」向觀眾送上祝福，導演藍鴻春感性提及自己深受香港電影薰陶——從周星馳到許鞍華，港產片是他影像啟蒙的重要養分，此次香港首映某種意義上是「回饋養分之地」。

未來華語區域電影新常態

值得留意的是，本片港澳發行由銀都機構、東方影業、英皇電影、映藝娛樂（劉德華公司）等聯合操刀，劉德華本人亦現身首映支持，顯示香港影壇對優質內容跨界合作的開放心態。影片定於2026年6月18日在香港、澳門、新加坡、馬來西亞及汶萊同步正式公映，香港影院票價約110港元。

《給阿嬤的情書》在香港引發熱議，再次驗證一個創作鐵律——越在地，越世界。當商業大片迷信通用模板時，這部堅持使用潮汕話、取景僑鄉真實街巷、還原拜月娘與食糜（喝粥）細節的「土味」電影，反而喚醒了最普世的情感共鳴：分離與重逢、承諾與守候、代際和解。

它同時為大灣區文化協同提供樣本：深圳提供資金孵化與政策扶持（深圳市宣傳文化發展專項資金連續扶持藍鴻春潮汕題材創作），香港貢獻發行網絡與國際化放映窗口，兩地觀眾共享同一份華人離散記憶。這種「深圳原創+香港首映+東南亞輻射」的路徑，或將成為未來華語區域電影走出去的新常態。

首映禮散場，維港夜色微涼。許多觀眾在手機上翻看長輩昔日書信，或在社交平台寫下「帶阿媽去看」的承諾。電影落幕，但那句「切要平安，即為團圓」仍懸在空氣裏——它提醒我們：在高速流動的時代，有些東西從未過時——一封按時抵達的家書、一句兌現半生的諾言、一份對根源的敬意。

6月18日起，《給阿嬤的情書》將在全港戲院全面上映。願走進影廳的你，能在那一方暗室中，聽見阿嬤輕輕拆開僑批的聲音——那是跨越山海、穿越百年，依然溫熱的心跳。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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