霍啟山｜「港艇北上」揚帆啟航　大灣區藍色賽道新機遇

來稿作者：霍啟山



國務院正式批覆同意港澳遊艇經粵港澳大灣區內地九市指定口岸出入境時，實行免擔保及臨時船舶國籍登記政策。這項醞釀多年的突破性措施，標誌着「港艇北上」正式由宏觀願景蛻變為制度現實，為大灣區的高端消費與濱海文旅打開了一條充滿活力的藍色賽道。



作者霍啟山是霍英東集團副主席，廣東省政協常委，南沙遊艇會董事長兼會長，香港機場管理局成員。（袁志浩攝）

十載磨一劍的制度突破

回顧過去16年粵港澳遊艇自由行的推進歷程，正是大灣區機制對接、打破「大門開小門未開」僵局的縮影。從昔日依賴傳統口岸過境，到近年港車北上、粵車南下的相繼開通，大灣區在陸路互聯互通上已取得豐碩成果。如今再迎來「港艇北上」的重大突破，足見兩地融合正一步一個腳印，從陸路延伸至海洋，讓大灣區每個城市之間的聯繫變得更為緊密。

筆者自2015年擔任廣州市政協委員起，便持續在不同崗位提案呼籲放寬港澳遊艇進入內地的限制。多年來透過舉辦廣州南沙國際遊艇博覽會、引入沃爾沃環球帆船賽等國際頂級賽事，不斷配合政府在海事、海關及邊檢的操作層面上摸索創新。2026年廣東省兩會，筆者再度提交提案，聚焦於完善粵港兩地數據的互聯互通，力求實現通關數字化與無感化。

如今政策落地，最核心的突破在於減負與提效。過去港澳遊艇北上動輒需要繳納數十萬甚至上百萬元的擔保金，繁複的行政審批更令不少船東望而卻步。新政實施後，免擔保與簡化臨時國籍登記兩大便利政策，徹底清除了制度性障礙，真正實現了大灣區水上航行的「說走就走」。

豐富大灣區文旅消費鏈

從宏觀經濟學角度看，遊艇產業是典型的高附加值產業。研究顯示遊艇產業的直接與間接帶來的經濟效益超過一比十，其產業鏈橫跨高端製造、金融保險、濱海旅遊、國際會展及體育賽事等諸多領域。全面推行遊艇自由行將為大灣區帶來多方面的戰略升級，首先是加速建設一站式通關服務平台以優化體驗，以此作為吸引國際與港澳船東的軟實力。

其次是聯合三地業界打造一程多站的精品航線，將香港的國際都市魅力、澳門的多元文化特色，與廣州南沙的嶺南歷史底蘊及自貿區優勢有機串聯，向全球展現大灣區高規格的文旅名片。事實上，大灣區過去已成功舉辦了七屆粵港澳大灣區帆船賽，積累了深厚的辦賽經驗與品牌效應。如今隨着遊艇自由行政策的全面落地，業界更應以此為契機，將這項傳統旗艦賽事進一步提質升級，探索將賽道真正延伸、橫跨三地水域，打造更具國際影響力的盛事，吸引全球頂尖帆船隊伍與高端贊助商進駐，形成更具規模的賽事經濟圈，讓體育賽事尤其是帆船運動，將成為驅動藍色經濟的強大引擎。

最後則是藉此契機推動濱海消費大眾化，事實上香港一直擁有非常深厚且成熟的海釣休閒、帆船及各類水上活動文化，市民對親近海洋、參與水上體育有着長期的熱情。未來可以積極發展粵港澳三地互認的帆船培訓，同時大灣區多個城市的優勢，將海釣休閒、水上運動嘉年華等活動引向規模化與產業化，引導更多公眾親近海洋，讓藍色經濟釋放更廣闊的內需潛力。

國家「十五五規劃」已明確將發展海洋經濟、擴大高水平開放、釋放服務消費潛力列為重要課題，「港艇北上」的全面實施將國家戰略藍圖正式「落地」。展望未來，業界應攜手粵港澳三地持份者深耕藍色賽道，推動海洋體育與高端服務業深度融合，為國家建設海洋強國的宏偉藍圖貢獻大灣區不可替代的獨特力量。

作者霍啟山是霍英東集團副主席，廣東省政協常委，南沙遊艇會董事長兼會長，香港機場管理局成員。



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