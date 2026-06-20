來稿｜從《食神》到《九龍城寨》　香港影視IP文旅為何難變現？

來稿作者：黃誠然



近年香港積極開創「盛事經濟」，大型活動及節慶接踵而至，熱鬧非常。然而，盛事能吸引過客，唯有獨特的文化靈魂才能留住常客。國家「十五五」規劃出台，明確強調「以文塑旅、以旅彰文」，並支持深化香港作為「中外文化藝術交流中心」，這對已將文化與旅遊架構整合的文體旅局而言，本應是破局的黃金契機。可惜的是，在香港最具國際辨識度的影視產業上，「文」與「旅」至今仍流於各自為政的狀態。香港曾是傲視亞洲的「東方荷里活」，滿城光影本應是極其豐厚的旅遊資產，如今卻未能將其轉化為經濟動能。因此，局方實在有必要打破部門本位主義，以影視IP為核心重新理順文旅配套，實現產業互惠共贏，方能真正回應國家「十五五」規劃的戰略期盼。



影視流量欠官方統籌

單靠民間力量難以破局

放眼全球，以文化IP驅動文旅經濟已成兵家必爭之地。近年內地極為擅長打造與綑綁IP作旅遊推廣，隨着「國潮」普及，成功吸引大批年輕旅客探索，這股文旅IP風氣亦已遍及各地的博物館與歷史古城。同時，鄰近地區如日本的動漫文化風靡全球，韓國亦憑藉K-pop等流行文化出口帶動龐大的觀光人潮。對比之下，香港其實同樣坐擁「東方荷里活」的影視金山，即使本地影視產業近年步入調整期，惟香港電影與劇集數十年來積累的文化底蘊依然深植人心，從油麻地警署到旺角、銅鑼灣街頭仍是不少內地甚至其他海外遊客的朝聖地，足證相關產業對遊客仍具吸引力。

遺憾的是，這些龐大的「銀幕流量」長年流於民間自發、碎片化的靜態打卡，缺乏官方系統性的產業化操作。現存的香港電影資料館，目前功能仍以保存、修復及學術研究為主，尚未充分發揮文旅推廣與IP轉化的積極角色。這種「有流量、無變現，有資源、缺整合」的發展瓶頸，使本港在面對周邊成熟的IP產業競爭時，白白錯失了將文化軟實力轉化為實體收益的黃金機會。

促跨界聯乘降交易成本

倡建動作影視體驗館

回看往昔，香港亦非沒有成功先例。當年電影《食神》風靡一時，便是以「黯然銷魂飯」和佛跳牆等經典菜式，將無數影迷精準引流至珍寶太白海鮮舫，成為影視與餐飲互利共贏的絕佳範例。誠然，當時的成功多屬民間純商業項目的自發獲利，未必需要政府過多介入。惟時移勢易，太白海鮮舫的復業消息迴盪數年，卻始終只聞樓梯響。這座海上地標的沉浮，恰恰印證當下「今時不同往日」的困局——單靠民間微弱的商業力量已不足以破局。這不是某一個景點的生死問題，而是整個文旅產業缺乏政策護航的縮影。

面對鄰近旅遊城市的劇烈競爭，文體旅局作為統籌一局的龍頭，確實有必要在政策與資源配給上主動介入，建立常態化的跨界授權機制，為本土影視與旅遊業的跨界轉型提供政策護航和建構長遠的發展配套。當然，這種介入不意味着政府需直接主導商業運作，其核心價值在於由當局扮演「引路人」的角色，以降低跨界合作的交易成本，提供政策導向與平台對接，讓市場力量自發地將IP效益極大化，後續的商業營運交由市場主導，避免加重財政或行政負擔。局方可積極促成影視娛樂公司與本地酒店、餐飲、零售巨頭聯乘，例如將電影IP授權予商戶，打造電影或影星主題客房、電影菜單或限定影視文創禮品，實現相互引流。影視IP版權往往分散於不同持份者，商業談判需時磨合，但只要跨出這關鍵一步，拉動跨界聯乘，便能為沉寂已久的本土影視與旅遊業互相注入全新動能。

除了無形的機制授權外，實體空間的想像力與科技配合同樣不可或缺。當今全球旅遊趨勢已由「走馬看花」轉化為追求深度互動。近年當局保留電影《九龍城寨之圍城》部分場景，或於油麻地警署推出「光影之旅」導賞，雖踏出正確一步，但相關嘗試仍偏向靜態。本港寸金尺土，雖難以效法外地興建龐大影城，但這並不妨礙我們注入跳躍思維與破格想像。誠然，這些倡議在視覺與操作上也許帶有幾分天馬行空，但回看當下，過去誰曾想過在嚴肅的西安古城牆上騎單車、在險峻的萬里長城滑道下山，能成為今天備受追捧的特色深度體驗？

因此，本港活化項目亦應打破沉悶。局方大可邀請承辦商打造精緻、高度互動的「香港動作影視體驗館」，將功夫片與警匪片等核心IP轉化為沉浸式體驗——例如利用特技鋼絲（吊威也）讓旅客體驗飛簷走壁，或透過室內模擬射擊、戲服租借，讓影迷一圓銀幕大俠與警察夢。此外，局方亦可協助牽頭與本地電視台洽談，以商業營運模式有限度開放電視城內的古裝街、民初街等經典場景，引入收費式的沉浸式體驗活動。此舉不僅為活化影視業界的閒置資產，更能配合AR導賞系統，將短暫的打卡熱潮沉澱為永續的文旅經濟。

避開周邊硬基建競爭

深度融合文旅擦亮招牌

「以影視為魂，旅遊為體」面對鄰近旅遊城市的競爭，香港旅遊業的轉型已到了不進則退的十字路口。當大灣區內如深圳的大型室內滑雪場相繼落成、廣州亦傳出興建國際賽車場等大型重工業式基建時，本港若要在短期內在硬件規模上硬碰硬，顯然並非良策。反之，當局不妨轉變戰略思維，回歸傳統優勢，嘗試扶植本港長久以來引以為傲、且無可取替的影視文旅產業。透過IP行銷策略與體驗升級，為海內外旅客提供一份唯獨香港所有的沉浸式光影體驗，方能打破周邊城市重型基建的包圍網，鞏固香港作為多元文化之都的獨特地位。

文體旅局肩負着統籌跨界資源的重任，面對市場洗牌的關鍵時刻，局方應拿出大局觀與破局決心，徹底打破過去「文化歸文化、旅遊歸旅遊」的隔閡，促成「文」與「旅」兩大板塊的深度跨部門協調。唯有讓香港的光影靈魂重新在街道、海濱與實體商業中重新落地生根，香港才能真正落實國家「以文塑旅、以旅彰文」的戰略部署，重新擦亮那塊不可替代、傲視亞洲的文旅霓虹招牌。

作者黃誠然是旅遊從業員。



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