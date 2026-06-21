來稿｜新加坡成了FDI的「港灣」

來稿作者：陳文坪



新加坡作為亞洲，乃至全球重要的金融市場之一，吸引外資投入並非今天的事，自2020年新冠病毒疫情爆發後，外國直接投資FDI（Foreign Direct Investment，簡稱FDI）就不斷攀升。根據新加坡統計局4月28日公布的數據，去年，新國的FDI流入量達1,970億元（新加坡幣，下同），同比增長8.4%。這一增幅也高於2024年的7%。



世界局勢動蕩不安，而資本或資方卻是尋找穩定的投資國度。新加坡這一小紅點獲得青睞，2025年FDI比2024年的1,820億元高出150億元。

俄烏戰事4年、中東以哈沖突不斷，但外資持續流入新加坡。今年2月來，美以在中東軍事打擊持續超過三個月，霍爾木茲海峽嚴重受阻，導致能源價格高漲，進一步造成通脹，也影響百姓的生活。

然而，彈丸蕞爾的獅城，過去五年，每年都吸引超過千億元的外來投資，的確受到投資者看好未來的發展；也說明新加坡政府部門的高效與對外資準入全方位開放，這麼多的FDI流入為新加坡創造許多良好的就業崗位，也吸引世界各地的人才前來獅城尋找更好的工作機會。

自2024年5月來，以黃循財總理領導的新加坡政府，在組成新的內閣團隊後，外資還是源源流入。說明政治穩定、可預測性、以及政策的延續性，是投資者最大的考量因素，確保投資獲得最大回報率是資方的「核心戰略」。進一步說，黃循財政府的領導能力，不但贏得獅城人民的有力支持（2025年大選支持率超過65%），也獲得外資「背書」。

2025年新國FDI流入的前五大來源地分別是美國（351億7,600萬元）、荷蘭（185億7100萬元）、愛爾蘭（150億9,000萬元）、中國大陸（139億7,500萬元）和英國（94億7,300萬元）。它們合計佔2025年外國直接投資流入總額的約46.8%。以地區來看，歐洲三國就有431億3,400萬元，超越美國、中國大陸。

但是，東亞地區FDI流入也不會少，台灣（83.2億元）、香港（69億元）、韓國53.8億元、日本65億元。這四個地區也達271億元，佔總FDI流量的13.76%，也是不容小覷。

在這紛亂嘈雜的當今世局，投資者還是持續關注投資回報。讓自身的投資獲得利潤最大化。而新加坡成了資方的「港灣」。單單六月份上旬，就有兩方投資者繼續投入數億元資金，擴大工業產能。

如6月9日，加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）將再投資1億元，擴建位於實里達航空園的新加坡服務中心，新建一座面積約25萬平方英尺（約2萬3,000平方米）的設施。公司現有設施一年可服務2,000架飛機，擴建後將增加到每年接近4,000架。產能增加一倍。

6月10日，美國半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）斥資6億元在淡濱尼建設的新園區正式啟用，進一步擴大在新加坡的製造與研發業務。新設施目前已投入量產，先進潔凈無塵室（clean room）產能將倍增。

正如應用材料首席執行官迪克森（Gary Dickerson）指出，人工智能（AI）正改變各行各業，對先進半導體帶來前所未有的需求。公司在新加坡擴大生產，增強交付半導體製造設備的能力，協助晶片製造商更快地將下一代晶片推向市場。

小國吸引大投資。在當今世局快速變化的時代，一些大企業正是看好新加坡的前景，以及優良的基礎設施、法律健全、知識產權保護、當然包括政局穩定。如美資企業美光科技（#Micron Tech），今年來卻大舉投資新加坡，未來十年投資300億元（平均每年10億元）投入，說明新加坡是值得投資的地方。特別是高增值產業。

能吸引大量投資，也進一步提高新加坡的知名度，更說明新加坡法律對投資者有所保障與讓資方放心投入資源。這是新國為資本的投入提供了強有力的支持，這也是資本尋找穩定市場的關鍵因素。而新加坡勞資政獨有的協作關係，為投資者創造了良好的生產環境；加之政治清廉、社會和諧、司法透明、交通便捷等等為FDI流入奠定了有利條件。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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