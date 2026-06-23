來稿｜全球高教競爭不再只看學術　香港如何靠北都大學城突圍？

來稿作者：徐小龍博士



國際高等教育調查機構QS最新世界大學排名再度傳來捷報，香港共有五所大學躋身全球百強，反映本港高等教育在國際舞台上的整體競爭力持續強勁。當中，香港大學穩守全球第11位，中文大學大幅躍升至第18位，首次打入全球前20強；科技大學、理工大學及城市大學亦表現亮眼。這份成績表是一份既來之不易的硬實力證明，體現了香港多年來高教基礎穩紮穩打的累積。



如何將「排名優勢」

轉化為「制度優勢」

然而，排名亮眼的背後隱藏着一個值得深思的問題：在全球高教競爭加速、周邊地區紛紛啟動新一輪創新型人才與科研基礎設施布局的大背景下，香港如何將「排名優勢」實質轉化為面向未來的「制度優勢」，才是當前高教發展的關鍵命題。唯有先行出手布局，香港才能在未來的國際高教競爭重圍中破局突圍。

在此背景下，北部都會區大學城的規劃可謂恰逢其時，它不僅是為應對土地和設施不足的結構性挑戰提供解方，更是一次塑造香港未來高教動力的戰略性躍升機遇。

空間掣肘成隱患

戰略擴容刻不容緩

當前，香港高等教育最急需解決的不是學術聲譽或研究能力的不足，而是土地與空間資源的極度短缺。多數頂尖院校的校園設施位於市區核心地段，土地擴建幾乎觸頂，研究型基礎設施的更新和增設更是難以為繼。這種空間掣肘正逐步成為本港高教未來擴展的最大瓶頸。

此外，快速發展的交叉學科所需的基礎設施（如AI實驗室、高算力平台及生命科學研究中心），對空間和專業設施有極高的要求，但目前校內有限的設施已經難以承載，令學術潛能無法完全轉化為產業生產力。再加上非本地本科生及研究生的住宿資源供應長期不足，嚴重限制了香港在國際化進程中的吸引力和持續力。

全球高等教育競爭決定性因素正在從單純的「學術能力」轉向「承載能力」。若香港無法解決這些結構性問題，即便當下擁有全球百強排名的耀眼成績，也將在埋頭衝刺時被更具備規模化承載能力的地區後來居上。因此，北都大學城的規劃，不僅是硬件設施的擴容方案，更是對未來高等教育「戰略空間」的佈局。

「校城一體化」

打造產學研融合新模式

在北部都會區的規劃下，北都大學城藉由「校城一體化」的創新理念，徹底跳脫傳統高教發展與城市割裂的孤立模式。這項規劃並不是簡單的校舍擴建或新校址搬遷，而是通過整合性規劃，將教育設施、科研平台、居住配套及區域產業發展有機聯結，在一項制度工程層面實現「教、研、產、城」的深度融合。

根據具體片區定位，北都大學城將充分發揮其產業驅動功能。洪水橋／廈村片區側重於應用型高等教育與國際化高端職業培訓，直接支撐金融及專業服務業升級；牛潭尾片區以生命健康科技、AI、機械人創新等新興產業為主要方向，結合新田科技城和醫療教研設施，打造國際領先的科研創新走廊；而新界北的新市區則通過藝術與文化教育資源的增強，補足香港的人才結構與文化生態缺口。

這種設計背後的目標，是要重新定義現代大學城的角色。它不僅是一個學術共同體，也是一個產業創新系統的核心驅動機制。當研究成果不再局限於學術論文，而是受益於區域化的創新產業生態轉化為具體經濟與社會價值時，香港的高教優勢便不僅僅體現在「排名」，而會以更加深刻的方式確立其全球競爭力。

基建與治理並行

國際人才生態圈的關鍵支柱

無論規劃如何理想，落實為實際成果的核心在於執行的細節與治理架構。筆者認為，北都大學城的發展必須聚焦以下三個核心維度——基建同步、共享治理與人才配套——構建真正具有國際吸引力的知識社區。

第一，基建發展必須同步推進。交通網絡與基礎配套的完善程度，決定了大學城能否順利吸引國際頂尖學者與學生，並形成持久的競爭優勢。鐵路、宿舍、國際學校與醫療設施，不能僅僅作為配套「補充」，而應與校園設施同步規劃建設，確保高端人才「住得下、行得通、留得住」。

第二，共享設施治理需精準設計。北都大學城所強調的跨院校資源共享機制，如實驗室、圖書館和演藝設施的統籌管理，必須通過清晰且具有法律保障的治理架構有效運行，避免在管理權責分配上引發摩擦，弱化共享效能。

第三，吸引與培育國際人才的生態圈。真正具吸引力的大學城，應該不僅止於教學空間，還應是一個宜學宜居的國際社區。從職涯支持到移民便利性，從學術研究支持到技能轉化平台，所有設施與政策均需聚焦於人才的全生命周期發展，構築無縫銜接的人才支持鏈條。

從「百強之城」轉型為全球創新樞紐

香港擁有得天獨厚的地理與制度優勢，再加上五所大學百強排名的學術基礎，毫無疑問是一座「高教強市」。但歷史經驗告訴我們，排名的榮光只是起點，真正塑造長遠競爭力的，是配套的制度支撐與資源承載力。北都大學城的戰略地位不僅在於提供物理空間，更在於它旨在打造香港高教、產業與國際人才協作的全新平台，為整座城市的未來發展提供無可替代的「持久動力源」。

只要各界能齊心協力推進基建、完善治理機制、落實人才政策，北都大學城將不僅是一個新的校園規劃項目，而是一個重新塑造香港高教優勢、托舉城市國際化進程的關鍵支點。香港完全有機會從「五所百強大學之城」，邁向「全球創新樞紐」的嶄新定位。這既是香港攜手世界的重要契機，也是我們共同為未來奮力一搏的起點。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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