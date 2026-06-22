議員來稿．范凱傑｜應科大落戶只是起步　職專教育要打破次等標籤

來稿作者：范凱傑議員



政府當局近期銳意重整職業專才教育，不僅促成香港都會大學升格為首間應用科學大學，更撥款成立「應用科學大學聯盟」，遠赴歐洲考察「雙元制」經驗，以配合國家《十五五規劃》打造創科中心與高端人才庫的戰略方向。香港社會長久以來奉行「唯有讀書高」的精英學術主義，職專教育常年被貼上「次等選擇」的標籤。若要將這套宏大藍圖真正落實為創科動能，當局在完善制度架構的同時，亦須正視並逐步解決本港教育體制與市場需求未能完全對接的瓶頸。



作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。（立法會會議截圖）

職專教育要走入主流，核心在於由「業界主導」而非「院校主導」。以德國「雙元制」為例，課程的認證與考核權均由工商總會主導，確保教學與市場光速同步。本港現行的「職學計劃」雖具備雙元制的基本雛形，但在規模與覆蓋面上仍有相當的局限。既然「應科大聯盟」已經成立，下一步的關鍵改革，在於如何讓各大商會與相關法定機構在課程更新上發揮更實質的主導作用。與此同時，職專教育宜逐步擺脫傳統「藍領工作」的刻板印象，將資源重點投放至人工智能、生命健康等前沿創科領域。在師資編制上，院校亦可打破唯「博士學位」論的框架，彈性容許具備實戰經驗的行業專家受聘為實訓導師，確保應用科學能與產業實務深度對接，避免教學內容流於理論化。

再者，宏觀的產業規劃亦須與微觀的培育基地緊密銜接。北部都會區的新田科技城與河套深港科技創新合作區毗鄰深圳，是本港未來創科發展的核心引擎。特區政府在規劃北都的空間與硬件配套時，除了提供產業基礎設施，宜同步設立跨境職專實訓基地。目前，港深兩地在工程、建築、會計等專業資格互認上已有實質進展，但在職專層面的跨境認證與銜接仍有待起步。反觀深圳職業技術大學已升格為本科層次，反映內地對技術應用型人才的培養正全速升級。香港若不借助應科大聯盟的平台，加快與內地頂尖職專院校建立學分互轉與資歷互認，未來在北都的創科發展中，本地青年恐難全面對接新型產業需求，在區域人才競爭中面臨邊緣化風險。

不過，要革新職專教育在社會上的既定形象，最務實的誘因依然是「市場回報」。新加坡工藝教育學院（ITE）之所以能吸引四分之一的專上學生入讀，並維持高達八成五的就業率，關鍵在於當地勞動市場擁有清晰的「技能創前程」認證階梯，使薪酬酬勞與技能等級緊密掛鉤，而非單看學歷標籤。特區政府除了透過宣傳重塑職專形象，更宜聯同工商界研究制訂具備政策引導力的「職專人才薪酬基準」，明確各級技術專才的薪酬範圍與晉升路徑，並提供系統性的在職培訓資助。當社會各界看到技術技能能轉化為實質且具前景的經濟回報，職專教育的社會認同度才能迎來根本性的轉變。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。



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