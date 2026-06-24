來稿｜從禁區到創科樞紐——落馬洲河套地區成為粵港澳合作新地標

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉銳業博士



落馬洲河套地區的官方名稱為「港深創新及科技園」，簡稱「港深創科園」，是全港唯一與深圳一水相連的創科園區。其「一區兩園」得天獨厚的區位優勢，跨境通行，實現了「一河兩岸、一區兩園」的優勢進行深度合作，合作共贏，致力構建全球頂尖創新驅動圈。



「一區兩園」完整創科產業鏈

香港園區（港深創科園）佔地面積約87公頃。發展定位主要重點推進生命健康、人工智能及高端製造等策略性產業的發展，為創科企業建立完善的技術轉移與商品化生態系。深圳園區佔地面積約300公頃（包含深圳福田保稅區及周邊區域）。發展定位主要推動技術產業化發展，深度對接深圳完備的產業集群與龐大的市場腹地。

香港園區緊鄰落馬洲口岸（連接深圳皇崗）及落馬洲支線管制站（連接深圳福田），地理上強調交通與空間一體化。橫跨兩種社會制度，納入同一個主權國家或特定區域內運作，成為國家「十四五」規劃下粵港澳大灣區的大灣區戰略，引進重點企業及人才與資本雙向流動。結合香港雄厚的基礎科研實力與深圳強大的先進製造產能，打造「研發在香港、試驗與產業化在深圳」的完整創科產業鏈。

⁠雙重優勢解決「投入大、週期長」問題

人工智能（AI）與生命科學（生科）的前沿研發，長期面臨着「投入資金大、研發週期長」的雙重痛點，往往令單一市場的資金望而卻步。河套深港科技創新合作區香港園區作為「制度與政策創新的試驗田」，正透過發揮「一區兩園」的獨特優勢，完美對接「香港國際金融中心」與「深圳創投實力」的雙重資本矩陣。

一方面，香港作為國際金融中心，具備多元化的資本市場運作能力，特區政府更積極透過百億級別的政府引導基金和科技投入，發揮「撬動效應」，引進海內外頂尖資本投向長週期的科研項目；另一方面，深圳擁有龐大且對產業極具敏銳度的民間創投（VC/PE）集群，能夠為科研成果的「中試轉化」與初創企業的快速孵化提供靈活且精準的早期資金鏈。在河套園區「要素流動優先」的策略下，深港兩地的資本與金融政策跨境互通，能為AI與生科項目建構出覆蓋「種子輪、創投基金、私募股權到香港IPO上市」的全生命週期融資生態圈。這種高效的資本接力機制，不僅分散了長線研發的資金風險，更能大幅縮減科研成果從實驗室走向市場的時間，為解決兩大前沿產業的痛點提供了最具競爭力的金融解決方案。

「AI+生命科學」的交叉領域

在具體技術路徑上，河套香港園區依循《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》（發展綱要）的戰略部署，正全速構建以「AI+生命科學」為核心的交叉學科產學研平台。隨着園區內首批次五幢大樓於今年內陸續竣工、兩座濕實驗室大樓租出近九成，以及科技巨頭相繼進駐設立人工智能創新中心，園區已建構出強大的集群效應。在核心硬體層面，香港整體算力已達5,000PFLOPS，並持續向數萬甚至十萬級別的算力藍海邁進，這為大規模生物訊息學與計算生物學提供了堅實的算力基建。

在此基礎上，特區政府創新科技及工業局更新落實運用60億元承擔額，以「1+3」模式推進設立「生命健康研發院」，即在香港園區設立專注於「人工智能與生物科技」交叉領域的總院，並由三間本地頂尖大學設立分院。其具體技術路徑聚焦於：利用AI的強大算力與演算法模型，全面輔助前沿生命科學的研發工作，範疇涵蓋細胞和基因治療、生物學分子結構預測、生物醫學工程、多組學大數據分析，以及新一代藥物與疫苗的智能研發。透過這種「算力賦能、數據跨境、跨學科協同」的交叉路徑，河套正加速原創性醫療診斷與先進療法的成果轉化，打造世界級的生命健康科技生態圈。

培育計劃賦能初創企業

根據發展綱要，河套香港園區致力打造世界級創科平台及產業中試轉化基地，有別於一般只為初創企業提供場地及資源類別的企業支援。透過聚焦人工智能、生命健康科技、新能源等策略產業，匯聚科研機構、企業及投資者一同推動科研成果轉化和技術驗證，培育具創新及產業化潛力的初創企業。與此同時，河套連着中國市場與全球資源，憑藉深港「一區兩園」模式，促進港深兩地人才、資金、數據及科研設備流動，並提供中試及應用場景支援，協助企業加快技術落地。

企業可藉深圳的產業鏈和製造能力實現技術轉化，並利用香港的國際金融、法律、知識產權及人才優勢拓展海外市場。對海外企業而言，河套是進入大灣區和中國市場的重要入口；對本地企業而言，則是接軌國際和吸引全球投資的平台，成為「引進來」與「走出去」功能的重要創新樞紐。

作者曾善珩、陳凱婷是ESG平台創辦人；作者劉銳業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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