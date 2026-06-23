來稿｜從《給阿嬤》票房神話到開平碉樓申遺——以僑鄉文化說好故事

來稿作者：陳彥妤、陸曉慧、何子煜



投資僅1,400萬元人民幣的電影《給阿嬤的情書》，以黑馬之姿創下近年華語劇情片最高紀錄。其全球熱潮的關鍵，在於以「僑鄉文化」為核心主題，引起全球華人深切共鳴。電影以「僑批」為敘事主線，以—百年前華僑寄回家鄉的銀信，串聯中外兩地與兩代人的守望情義，向世界弘揚全球華人的文化根脈與族群記憶。值得注意的是，僑批已被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》，是承載僑胞在外打拼、匯款回鄉的點滴，是家庭倫理、經濟往來與情感寄託的複合載體。而電影的熱映，正是這份記憶遺產在當代仍然具備強大敘事潛力的有力憑證，亦是中國文化歷久常新的堅韌。



華僑文化是中國的寶藏

在粵港澳大灣區內，華僑文化同樣備受關注。位於廣東江門開平的「開平碉樓與村落」，正是因為承載了華僑建設家鄉的重要歷史，於2007年被聯合國列入《世界遺產名錄》，成為中國首個華僑文化的世界遺產項目，今年6月28日就是成功申遺的19周年。碉樓不僅蘊含外國建築文化，還有西方智慧和先進觀念的傳承，與當時中國傳統文化融合，成為中國向西方文化學習的一道大門。

同時，僑胞不僅是碉樓的建造者與守護者，更是僑鄉文化的活載體。許多旅居海外的開平後裔持續資助碉樓修繕，定期返鄉參與祭祖與社區活動，將海外生活經驗與本土傳統相結合，賦予歷史建築以當代生命力。「開平碉樓與村落」申報世界文化遺產文本材料的主要撰稿人之一、五邑大學教授譚金花曾指出：「碉樓見證了一段華僑文明的輝煌。盡管有的人離開了開平，但是這些建筑是他們的家園，也是他們的根之所在。」這種「人」與「物」的雙向互動，使碉樓成為持續生長、不斷被重新詮釋的文化空間。

華僑素以默默耕耘之姿，為國家發展作出多維度貢獻。海外僑胞融通中外，擁有廣泛政商人脈和成熟營銷網絡，率先參與港口、交通設施、跨境電商等項目，並幫助國內企業降低投資風險，例如福建遠洋漁業在境外擁有9個綜合性基地，得益於僑胞支持。2018年福建省繪就中印尼「兩國雙園」藍圖，以福州元洪投資區為中國方主體，印尼華僑居多的三座工業園為載體，打造RCEP合作示範區，16個項目簽約總投資達922億元人民幣，更帶來先進技術和管理經驗，助力福建構建對外開放新格局。而行政長官李家超近年積極開拓的南美市場，單單在智利已經有約3萬華僑，逾半為五邑籍，在廣大華僑的積極牽線下，中國穩居智利第一大貿易夥伴，僑胞亦成為「一帶一路」網絡的重要節點。

影院內外的文化遺產傳承

電影固然能說好中國故事，世界文化遺產更是說好中國故事的重要敘事載體。以廣東開平的「倉東計劃」為例，作為將傳統村落打造成融合「文化保育與生態保育」的教育基地，充分展示了在地生活與華僑歷史的深度融合。多年以來，倉東計劃團隊透過「倉東Talk」講座邀請海內外學者、藝術家，以及世界文化遺產、非遺工作者分享僑鄉與華僑家族故事，謝公祠的銀信（僑批）展覽，展出家書與匯款憑證，輔以歷史圖片、族譜及村民舊物，成為活態的華僑文化載體。筆者身邊的朋友說，電影記載了潮汕的故事，而僑批更是一個時代的印記，與這些實體材料相互輝映，成就了文化遺產的立體傳承體驗。

近日筆者參與的開平「倉東遺產周」匯聚20支民間文化遺產保護團隊，來自香港史學後進協會、澳門文物大使協會、廣州導賞促進會、湛江廣州灣歷史研究資訊、深圳蛇口遺產再出發公益基金、華南農業大學嶺南民藝平臺、佛山市學思口述史研習所、東莞游閱石龍等民間文化遺產保護團隊的代表分享了他們在遺產活化方面的創新實踐進行了多元視角的案例分享，展示粵港澳大灣區在遺產活化、文化傳承及社區參與方面的創新經驗，亦吸引海內外熱愛中國文化、重視世界文化遺產的國際友人廣泛參與。在交流會以外，參與的各方更形成了未來籌建「粵港澳大灣區文化遺產保育聯盟」的構思，將持續開拓更豐富的合作網絡，結合粵港澳民間力量進一步發揮作用。

大灣區文化遺產不僅是歷史見證，更是連接全球華人的情感紐帶。從《給阿嬤的情書》的票房神話，到開平碉樓的世界遺產地位，再到倉東計劃的社區共生模式，皆印證了文化遺產保育與國際傳播相輔相成。事實上，大灣區各個城市都擁有深厚的歷史脈絡，無論是開平、澳門坐擁的世界文化遺產，還是香港豐富的非物質文化遺產資源，都是人類的記憶寶藏。目前，「香港非遺月2026」正如火如荼進行中，讓廣大民眾透過嘉年華、美食等豐富活動，親身感受非遺的文化內涵和樂趣，早前舉辦的「非遺高峰會」以及「非遺雅宴」都大受好評。展望未來，粵港澳大灣區合力說好故事至關重要，各地可發揮各自優勢，合力創作以灣區為主題的文化IP，攜手拓展海內外市場，講好國家和灣區的故事。

作者陳彥妤、陸曉慧是香港大學學生、文化遺產愛好者；作者何子煜是粵港澳大灣區文化遺產保育聯盟的共同發起人。



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