來稿｜港深精神一脈相承　攜手共生再創奇蹟

來稿作者：蔡范霖



國家「十五五」規劃中，深港合作迎來全新戰略升級。兩地「緊密相連、人文相親、協同共生」，屹立不倒的國際金融中心香港，見證了深圳跨越數十年的騰飛，而新時代下，雙城攜手並進，成為鋪陳一新的藍圖，帶來全新的活力與希望。



深港精神一脈相承

縱觀歷史，兩城發展脈絡何其相似。深圳由邊陲小鎮化身全球科創中心，是四十餘年來，無數形形色色的人帶着夢想匯集於此，一磚一瓦建起這座奇跡之城；香港由開埠前的漁村，發展到如今的國際大都會，亦離不開先人前赴後繼、嘔心瀝血拼搏鑄就。

而「深圳精神」與「獅子山精神」，可謂一脈相承。深圳人敢闖敢試、開放包容，從窮山惡水裡走出獨特發展道路；香港人獅子山下同舟共濟、刻苦耐勞，對困難「無畏更無懼」，兩者同樣展現了白手起家、一往無前的韌勁，和風雨中求變求進的生命力。

這歷史發展的淵源、精神上的共鳴，以及區位的連結共生，正是深港聯動發展最堅實的根基，也為雙城攜手的明日發展寫下生動啟示。

深圳的「從無到有」之路

近日有幸參訪幾處深圳發展要地，引發本人思考。《道德經》云「反者道之動」，昭示物極必反，循環往復的道理。從國家到地方的決策者，在深圳近乎「無」中發掘出「有」，破釜沉舟代代推進，終令邊陲小鎮躋身頂尖科創之城，膽魄不言而喻。提出「來了就是深圳人」，讓本非聚居地的深圳海納百川，構建成年輕力量最盛之城；把垃圾處理中心的「鄰避」化為「鄰利」，變厭惡性設施為惠及民生的發電站與生態園，皆是抓住規律化劣為優，達至「否極泰來」。世事變幻不息，如何引導變化以造福社會，是我們必須深思的課題。

深能環保的垃圾處理，是先進科創推動下，化被動為主動的環保嘗試，直指香港堆填區危機，值得引進學習。這同時喚起對「環保」一詞的追憶，自記事起，環保概念便常伴左右，小到節約用水、隨手關燈，大到垃圾分類、低碳減排，數十年過去，縱觀全國，以往橫亙的困境——霧霾、沙漠化、動物滅絕等問題在逐步改善或消解，證明自上而下確實踐行着環保責任，也說明環保需根植於集體意識方能煥發生機。未來，進一步從政策、科技、教育等各方面推行環保，抵禦迫在眉睫的氣候和能源危機，或為重要方向。

青年的就業困境同樣令人觸動。近來「奧德賽時期」一詞走紅，形容二十至三十餘歲年輕人完成學業後那段漫長、迷茫的漂泊探索。該時期的痛苦求索作用於東亞「核心化」家庭結構，所造成的家庭關係動蕩，以及個人的失序恐懼，正是無數青年直面的問題。青年是社會發展的重要力量，若社會能以可信的組織平台，對剛出校門的年輕人加以實際承接引導，如深圳章閣黨群服務中心為青年鋪設的發展階梯，是突破困局的一種可能。

香港的安老養老走得更長遠

深圳作為「示範區」，值得學習的方面許多，但香港卻非一無是處。深圳人口結構年輕，香港則正處急速的人口老化階段，但從發展的角度看，人皆會老去，在安老養老方面，香港無疑走得更加長遠。

本人常驚歎於香港長者的活力——不論是聲名在外的的士司機，還是隨處可見的基層服務業，甚至職責有關愛「弱勢群體」的關愛隊，到處可見他們活躍的身影。隨醫療水平進步，年齡枷鎖正不斷被打破，根據實際狀況調整標準，正視長者的價值，讓有能力者幫助有需要者，而不再簡單以年齡論斷，或許正順應未來的發展趨勢。

「人生代代無窮已，江月年年望相似」，縱使當下仍有許多問題，社會還不夠美好，我們的聚落、文化、精神卻如高山大川，綿延不絕。深港連結，是歷史的必然，也是希望的新生；共同守望，是香港的明天，也是國家的明天。港深兩城乃至大灣區合作締造的下個奇跡，我拭目以待；更期盼中華民族偉大復興的圖景，就在近未來。

作者蔡范霖是西貢區議員曾國家助理。



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