來稿｜物流與零售業如何捱過極端天氣考驗？

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



6月18日，香港再一次被極端天氣按下「壓力測試」按鈕。黃雨、紅雨、黑雨警告瞬間懸掛，暴雨如瀑布般傾瀉，山泥傾瀉、道路水浸、交通癱瘓、整個城市的節奏被迫放慢。這並非偶發事件，而是近年愈趨頻密的「新常態」——全球氣候變化令極端天氣成為香港企業不可忽視的營運風險。



暴雨是系統性風險

在這場暴雨中最直接和正面承受衝擊當然是物流業、零售業和前線服務業人員。而企業如何治理、如何保護員工、如何維持營運韌性，正成為香港未來十多年的關鍵課題之一。

暴雨不只是「落大雨」這麼簡單，而是牽動整個城市的系統性風險，例如交通癱瘓，除道路水浸、亦有可能使隧道封閉、巴士停駛、港鐵延誤等；上班困難，員工無法出門、無法回家、甚至被困途中等；物流延誤，貨車無法行駛、倉庫水浸、配送中斷等。下雨天零售客流急跌，商場冷清、街舖無人、外賣平台爆單但送不到情況隨處可見。而供應鏈斷點更使跨境物流延誤、冷鏈風險上升；或許增加不同安全事故的風險，例如電力故障、山泥傾瀉等。

極端天氣下保障前線員工安全

香港是一個高度依賴便捷交通、高效率跨區通勤、快速配送和提供即時物流的城市，因此極端天氣的破壞力可能比想像中更大。

筆者認為物流業在暴雨中可能是最先被衝擊的行業，是極端天氣下的「第一線承受者」。極端天氣和暴雨暴露出三大脆弱點。道路水浸引致貨物配送中斷，貨車無法行駛、送貨員無法出門。當日配送延誤或取消；冷鏈貨品（海鮮、肉類、藥品）面臨報廢風險；跨境物流和增加過關時間導致貨物累積和延誤。

其次，倉庫風險，大雨導致水浸、停電、甚至設備受損。部分低窪地區倉庫更面臨設備損壞，貨物受潮、報損等直接影響供應貨物穩定性。加上其間人手不足，前線員工安全也受威脅。因此，筆者認為物流業必須建立極端天氣下工作和營運模式（Extreme Weather SOP），保障企業營運和員工安全。

建立極端天氣治理框架

當然，零售業在惡劣天氣下導致客流急跌、供應不穩、營運成本上升；餐廳供應鏈延誤，外賣平台爆單但等候和運送時間太久，食材短缺，貨架補給不足等也會造成物流和營運的負面影響。

除此以外，企業也應建立「極端天氣治理框架」從而提升管治和效率，建立極端天氣營運SOP（Standard Operating Procedure）。例如在「黑雨」生效時，全面停止配送、停止跨區通勤；而「紅雨」生效時，只保留必要人手、非必要員工留家工作。在「黃雨」生效時，彈性上班、視乎地區情況調整。公司也可以考慮建立「地區企業化營運模式」。香港地區差異大，屯門、荃灣、深水埗、黃大仙等地位處低窪地區更易水浸。按地區啟動不同級別的營運模式，避免跨區調動員工和就近安排工作地點。例如：零售連鎖店可讓住在九龍的員工到九龍區分店支援，而非過海到港島上班。

以韌性、彈性、人性建立治理體系

長遠而言，機構必須建立「供應鏈韌性」策略，建立多元化供應商網絡、分散倉庫位置和安全庫存(Safety Stock)和跨境物流建立備援方案。對企業員工提供清晰和可行工作守則和預案，員工能在極端天氣發揮安全和專業工作能力，保持服務和營運效率。

極端天氣已是香港的營運新常態，企業治理必須升級已應付未來不斷變幻的環境和氣候挑戰。大雨風暴水浸不是偶然，而是香港未來十多年的縮影。極端天氣會愈來愈頻密、愈來愈猛烈、愈來愈不可預測。因此，物流業需要有「韌性」，零售業需要有「彈性」，企業人員需要有「人性」，面對未來多場未知的城市治理、企業治理與供應鏈治理的長期考驗。

作者戴智康先生是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

