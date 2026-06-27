來稿｜新加坡再派購物券——應對美伊戰火通脹民生課

來稿作者：陳文坪



美國和以色列今年2月底聯手向伊朗開戰後，隨即爆發霍爾木茲海峽被封鎖而衝擊能源危機。能源、航運以及天然氣價格應聲高漲，首當其衝的是油價、燃氣、電力，包括人民的生活費上升。



美以伊軍事衝擊致物價上漲

美以伊的這場軍事衝擊，其影響甚於俄烏戰事。而霍爾木茲海峽被停航，不但打擊伊朗的原油出口，也讓亞洲一些國家在面對高能源價格而大量津貼人民低價使用能源後，國庫面臨外匯短缺，不得不向國際金融機構融資申請。亞洲開發銀行行長神田真人透露，亞行至今共收到總額約40億美元的正式融資申請。這些國家分別為斯里蘭卡、孟加拉、斐濟、菲律賓、印度等15國向亞行求援。

新國雖擁有可觀的外匯儲備，但須依靠進口食品、貨物、能源等還是難以避免受國際物價上漲的影響。中東衝突引發能源價格與供應鏈劇烈波動，新加坡也面臨新一波通脹壓力。與4月相比，5月核心物價環比雖不變，但整體物價環比上升0.7%，主要是由於私人交通和住宿通脹率回升。

而通脹指數的各主要類別中，零售和其他商品通脹率從4月的1.5%升至1.6%，食品通脹率從1.6%升至1.8%，住宿通脹率從0.4%升至0.5%，私人交通通脹率從8.1%升至8.6%。由此可見，近來通脹還是上升中。而2026年整體和核心通脹率預測分別為2.3%和2.0%。新國政府為因應這一波通脹壓力，採取了紓困方式以體現政府與民共體時艱的精神。

新加坡派發鄰里購物券

從6月11日起，獅城138萬戶公民家庭可領取原定明年1月推出的500元社區發展理事會鄰里購物券。這是新國派發的第九輪鄰里購物券。購物券中的250元可用於超過24,000個參與計劃的鄰里商店和小販攤位，另外250元可在平價、昇菘、百美、冷藏公司、巨人、好超市（Hao Mart）、宏茂（Ang Mo），以及福星（U Stars）八家連鎖超市使用。

本輪派發的鄰里購物券，是今年政府預算案中所宣布的紓困計劃。原定明年1月發放，因中東能源供應受阻，導致能源價格攀升影響民生而提前推出。面對通脹，生活成本高，新加坡政府深知人民的生活壓力，在過去多年的財政預算案中都派發鄰里購物券給人民，以減輕生活費負擔。以2025年例，每人就獲得鄰里購物券$600，再加每戶家庭也領取$800；今年一月每戶家庭也再領取$300。

而鄰里購物券使用範圍越來越廣，不但可用在多家超市購物，也可在熟食中心購買食物、鄰里店鋪購買貨品，甚至上巴剎買菜、買肉、買魚都可以用上，確確實實幫助人民應對通脹，減輕生活費負擔。

政府應採取措施減輕民眾壓力

中東軍事衝突，致使能源供應受阻，價格也節節上升。新國政府意識到民生受到影響，果斷採取因應措施，提前發放鄰里購物券，以協助人民應付生活費上漲，就是與民共體時艱的精神。政府了解民情，關注民生，知道人民面對生活費上升，仍是許多新加坡家庭關注的課題，因而推出多輪鄰里購物券來紓緩人民生活費。既可減輕人民負擔，又可活絡鄰里商家經濟、促進增長，也能擴大鄰里商鋪（戶）的銷售額，可說一舉多得，也獲得好評。

新國副總理顏金勇說，政府將繼續密切關注局勢發展，並在有需要時為家庭提供支持，協助企業靈活應變。「如果有需要，政府會和之前一樣，隨時準備採取更多措施。」 政府能夠做到這一點，是因為長期堅持審慎理財和積累國家儲備。這些儲備是國家韌性的來源，讓政府能在困難時期支持家庭、協助企業調整，並持續投資於人民和國家的未來。

新國政府心繫百姓，人民支持政府，這一信任關係，並非理所當然的，而是政府長期以來，以民生為重，在遇到困難時，協助人民應對生活費上漲壓力；而人民也對政府推出的政策給予支持，讓新加坡可以不斷發展，跨步前進。其實，各地政府都須以民為本為施政重點之一，協助人民應對通脹帶來的生活費上漲壓力。政府或許難以控制物價，但卻可以通過財政政策來協助人民減輕生活負擔。如新國政府，分派多輪購物券一樣，既可助民減負，也能讓鄰里商業經濟活動更加活絡開來。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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