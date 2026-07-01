來稿｜跨區域想像——研發在灣區，測試在內蒙

來稿作者：謝宛達博士



2026年6月下旬，深圳市港澳辦、內蒙古自治區港澳辦組織一團港澳企業代表、機構代表赴內蒙古、呼和浩特、巴彥淖爾、鄂爾多斯展開國情、經貿、文化調研，深圳市羅湖團區委派出港台青年創意聯會代表謝宛達理事，與十多名深港澳青年企業家與科創機構負責人齊集內蒙古，與當地相關部門及企業圍繞「綠色算力、低空經濟、自貿新通道、研學文旅」四大板塊進行深度閉門研討。筆者謝宛達此行最深的感觸是：以前覺得內蒙古很遠，來了才發現，遠的不是地理，而是資訊與思想。



內蒙古生態與科技驅動的產業轉型

考察中，內蒙古沙漠的「光伏長城」顛覆了我對內蒙的既有認知。這並非傳統意義的能源項目，光伏板兼具發電與固沙功能，板下種草修復土壤，最終將生態成果轉化為可交易的碳資產。「向上發電、向下種草、沙地修復」的立體生態模式，在當地人員的介紹中，光伏電站不僅輸出電力，也輸出碳資產，生態修復有了可量化的市場回報。

更值得關注的是鄂爾多斯作為西北地區唯一「車路雲一體化」與智慧交通「雙試點」城市的佈局。路側感應器與雲端調度系統為自動駕駛補上盲區，智慧交通正從測試走向規模化應用。對香港科創企業而言，這不僅是技術輸出機會，更是稀缺的「真實場景驗證場」，實驗室無法模擬的極端天氣與廣闊地形，這裡應有盡有，筆者將這種通過開放真實環境、提供極端場景以換取技術驗證與商業轉化的模式，稱為「場景紅利」。

自貿區從「互補」到「打通」的制度紅利

2026年4月國務院批覆《中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案》，涵蓋呼和浩特、滿洲里、二連浩特三片區，賦予內蒙古「聯通內外、先行先試」的戰略定位。此行經閉門交流，筆者歸納出蒙港合作的底層邏輯，技術需要場景來驗證，資本需要算力來增值，國際管道需要政策試驗田來暢通，雙方不存在競爭，只有錯位互補。

同時互補不等於自動對接，三個「打通」是當務之急：打通資訊盲區，建立常態化資訊共享平台；打通標準屏障，引入香港國際化認證與品控體系，助力內蒙農畜產品直通RCEP及歐美市場；打通人才圍牆，以「內蒙場景+灣區技術」的彈性機制取代行政搬遷。這三關不過，容易淪為「紙上談兵」。

香港產業協同從規則對接到系統融合

產業協同不能停留於概念。AI+綠色算力賽道上，內蒙擁有清潔能源算力與海量農牧數據，大灣區具備演算法優勢，共建AI聯合實驗室聚焦智慧農牧與能源管網，是可行的路徑。低空經濟方面，內蒙已先行佈局產教融合人才體系，結合大灣區無人機供應鏈，「研發在灣區、測試在內蒙」的跨區域分工模式極具想像空間。專業服務層面，香港法律、會計等機構若能「組團式進駐」自貿區，提供跨境盡職調查與國際標準對接，既能服務內蒙企業出海，也能為南下投資的大灣區企業提供在地支援。

內蒙古的經驗未必能直接複製到香港，但「先問誰來做、再談做什麼」的思維順序，對北部都會區規劃具有方法論層面的參考價值。有助於避免「有產業無人、有人無場景」的資源錯配。此外，內蒙以「場景開放」取代「單向招商」，以示範場景吸引灣區創業團隊落地並給予獎勵，這種雙向賦能思路同樣值得香港借鑑。

這趟考察讓筆者深刻體會：內蒙古正從傳統能源大省轉型為綠色算力樞紐與向北開放門戶，而香港的國際金融、專業服務與科創能力，恰好能與之形成有機互補，變現路徑有三，技術驗證收費、碳資產交易分潤、專業服務收費。作為親歷者，我相信資訊打通後，蒙港澳合作將從初期的「規則對接」升級為系統性融合。這既是內蒙自貿區開局之年的機遇，也是香港經濟發展的重要機遇。

作者謝宛達博士是港台青年創意聯會理事、港澳青年內蒙古國情研學考察團成員，從事商務對外聯絡及社會公共關係發展義務工作，關注香港社會發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

